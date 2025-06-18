Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса - 18.06.2025 Украина.ру
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Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса
Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса - 18.06.2025 Украина.ру
Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп оказался заложником украинского конфликта – европейские союзники блокируют любые попытки США уменьшить поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-18T04:00
2025-06-18T04:00
новости
сша
запад
киев
ростислав ищенко
илон маск
дональд трамп
нато
ввп
война
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Таким образом, Вашингтон втянут в бесконечные обязательства.Внутри США ситуация тоже критическая. "Половина страны против Трампа, а может, уже и больше, – заявил Ищенко. – Побег Маска из его команды показывает, что консенсус рассыпается". Давление усиливается, включая инициативы вроде резолюции Линдси Грэма*.Аналитик считает, что цель – похоронить трампизм к 2028 году. "Он был консенсусным лидером, потому что демократы не выдвинули адекватного кандидата. Но теперь Трамп никому не нужен", – подчеркнул эксперт.Единственный выход для Трампа – жесткая конфронтация, но она рискованна: "Если тебя не поддержат Конгресс и армия, сам станешь мятежником". Пока же, заключил Ищенко, "ему придется воевать внутри страны всерьёз".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.*Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20250617/analitik-ran-tramp-mozhet-ispolzovat-kitay-dlya-davleniya-na-rossiyu-no-eto-bespolezno-1063929909.html
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новости, сша, запад, киев, ростислав ищенко, илон маск, дональд трамп, нато, ввп, война, война на украине, демократы, республиканцы, главные новости
Новости, США, Запад, Киев, Ростислав Ищенко, Илон Маск, Дональд Трамп, НАТО, ВВП, война, война на Украине, демократы, республиканцы, Главные новости

Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса

04:00 18.06.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Президент США Дональд Трамп оказался заложником украинского конфликта – европейские союзники блокируют любые попытки США уменьшить поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Европейцы нашли хороший метод: они с ним не спорят, – отметил эксперт. – Хотите 5% ВВП на вооружение и финансирование Украины? Мы согласны. Но раз мы союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать".
Таким образом, Вашингтон втянут в бесконечные обязательства.
Внутри США ситуация тоже критическая. "Половина страны против Трампа, а может, уже и больше, – заявил Ищенко. – Побег Маска из его команды показывает, что консенсус рассыпается". Давление усиливается, включая инициативы вроде резолюции Линдси Грэма*.
Аналитик считает, что цель – похоронить трампизм к 2028 году. "Он был консенсусным лидером, потому что демократы не выдвинули адекватного кандидата. Но теперь Трамп никому не нужен", – подчеркнул эксперт.
Единственный выход для Трампа – жесткая конфронтация, но она рискованна: "Если тебя не поддержат Конгресс и армия, сам станешь мятежником". Пока же, заключил Ищенко, "ему придется воевать внутри страны всерьёз".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.
О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
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