Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Президент США Дональд Трамп оказался заложником украинского конфликта – европейские союзники блокируют любые попытки США уменьшить поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Европейцы нашли хороший метод: они с ним не спорят, – отметил эксперт. – Хотите 5% ВВП на вооружение и финансирование Украины? Мы согласны. Но раз мы союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать".
Таким образом, Вашингтон втянут в бесконечные обязательства.
Внутри США ситуация тоже критическая. "Половина страны против Трампа, а может, уже и больше, – заявил Ищенко. – Побег Маска из его команды показывает, что консенсус рассыпается". Давление усиливается, включая инициативы вроде резолюции Линдси Грэма*.
Аналитик считает, что цель – похоронить трампизм к 2028 году. "Он был консенсусным лидером, потому что демократы не выдвинули адекватного кандидата. Но теперь Трамп никому не нужен", – подчеркнул эксперт.
Единственный выход для Трампа – жесткая конфронтация, но она рискованна: "Если тебя не поддержат Конгресс и армия, сам станешь мятежником". Пока же, заключил Ищенко, "ему придется воевать внутри страны всерьёз".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.
О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
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