https://ukraina.ru/20250618/lovushka-dlya-trampa-ischenko-obyasnil-pochemu-zapad-ne-dast-ssha-vyskochit-iz-ukrainskogo-krizisa-1063953386.html

Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса

Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса - 18.06.2025 Украина.ру

Ловушка для Трампа. Ищенко объяснил, почему Запад не даст США выскочить из украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп оказался заложником украинского конфликта – европейские союзники блокируют любые попытки США уменьшить поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-18T04:00

2025-06-18T04:00

2025-06-18T04:00

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Таким образом, Вашингтон втянут в бесконечные обязательства.Внутри США ситуация тоже критическая. "Половина страны против Трампа, а может, уже и больше, – заявил Ищенко. – Побег Маска из его команды показывает, что консенсус рассыпается". Давление усиливается, включая инициативы вроде резолюции Линдси Грэма*.Аналитик считает, что цель – похоронить трампизм к 2028 году. "Он был консенсусным лидером, потому что демократы не выдвинули адекватного кандидата. Но теперь Трамп никому не нужен", – подчеркнул эксперт.Единственный выход для Трампа – жесткая конфронтация, но она рискованна: "Если тебя не поддержат Конгресс и армия, сам станешь мятежником". Пока же, заключил Ищенко, "ему придется воевать внутри страны всерьёз".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.*Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20250617/analitik-ran-tramp-mozhet-ispolzovat-kitay-dlya-davleniya-na-rossiyu-no-eto-bespolezno-1063929909.html

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новости, сша, запад, киев, ростислав ищенко, илон маск, дональд трамп, нато, ввп, война, война на украине, демократы, республиканцы, главные новости