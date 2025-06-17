https://ukraina.ru/20250617/novyy-vitok-konflikta-ili-pri-chem-tut-ukraina-ssha-namereny-peredat-izrailyu-protivobunkernye-bomby-1063950752.html

Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы

Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы - 17.06.2025 Украина.ру

Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы

Вашингтон рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на Иран, способного переломить оружейный паритет. Об этом сообщил американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники

2025-06-17T10:59

2025-06-17T10:59

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Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников в количестве восьми сотен штук, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже страна развернула ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".Итог: Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день, первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив. При этом с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.Утром 17 июня иранское информационное агентство Nour News сообщило о двух взрывах в Тебризе на северо-западе исламской республики, а чуть позже армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила о ликвидации начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани. Параллельно иранские ракеты поразили штаб-квартиру "Моссада" недалеко от Тель-Авива, сообщило агентство Tasnim.Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский отметил в интервью изданию Украина.ру, что у Ирана очень мощные боеголовки, у израильтян таких нет, зато они асы в диверсионно-террористических акциях, и все военные объекты противника они уже снесли благодаря хорошей агентуре и собственному мастерству."Но возникает вопрос, что дальше? Ядерные объекты Ирана находятся под землей, они недоступны. Такие средства поражения есть только у США. Это противобункерные бомбы. Штаты в эту войну вступать не хотят", - отметил Дмитрий Голубовский в интервью Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв.Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов придерживается другого мнения: вмешательство президента США Дональда Трампа в конфликт Израиля и Ирана остается едва ли не единственным его шансом спасти свое лицо."По мнению американцев, Тегеран затягивает переговоры по новой ядерной сделке - состоялось уже пять встреч, а результата никакого. В этом контексте Трамп выглядит каким-то патологическим неудачником. Он избирался с посылом: "Сейчас я приду, и мир на всей планете установлю". Сначала обещал за один день помирить Россию и Украину, теперь объявил, что по иранской ядерной программе договорится, но тоже зашел в тупик. После ударов Израиля - даже если они были нанесены при помощи американских военных - Трамп оказался в еще более проигрышном положении", - отметил Балмасов в интервью aif.ru.Он пояснил, что во-первых, вместо выгодной сделки разгорается новая война и создается впечатление, что переговоры Трампу кругом не удаются. Во-вторых, выглядит все так, будто Соединенные Штаты, позиционирующие себя блюстителями мирового порядка, танцуют под дудку Израиля.В этой ситуации Трампу и его администрации нужно спасать лицо, уверен эксперт. И варианта тут два: дальше оставаться в стороне в роли ведомых, либо бить Иран вместе с Израилем. Во втором случае, считает Балмасов, Трамп сможет спасти свою репутацию, заявив, что его роль была решающей, ведь американская стратегическая авиация и противобункерные бомбы, в отличие от ВС Израиля, в состоянии дотянуться до ядерных объектов, которые иранцы построили глубоко под землей.И действительно, еще в середине мая новый лидер США совершил довольно перспективное турне по Ближнему Востоку, где в том числе поднимался вопрос ядерных договоренностей с Тегераном. Тогда же министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд дал СМИ крайне оптимистичный комментарий, заявив, что "Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества"."Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент. Израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке", - написал в середине мая автор издания Украина.ру Александр Сокуренко.Не менее интересно и то, как мир отреагировал на атаку Израиля на Иран. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с жертвами из-за ударов Израиля. Он также отметил, что Москва осуждает действия Тель-Авива, которые нарушают Устав ООН и международное право, и призвал к переговорам, уточнив, что Россия готова оказать посреднические услуги.А вот Трамп, наоборот, назвал атаку Израиля на Иран превосходной и заявил, что эти удары положительно скажутся на мировых рынках и не допустят появления у Ирана ядерного оружия, которое представляло бы угрозу человечеству."Я думаю, это было превосходно. Мы дали им шанс, а они им не воспользовались. И их ударило сильно, очень сильно. Их ударило сильно настолько, насколько вообще можно ударить. И им стоит ожидать большего. Гораздо большего" - сказал американский лидер.Коллективная Европа в лице президента Франции Эммануэля Макрона объявила, что если Иран решит нанести ответный удар по Израилю, то Тель-Авиву будет оказана поддержка.При этом страны, через которые Израиль и Иран обстреливают друг друга - Сирия, Иордания, Палестина и Ирак, где стоят американские военные базы - молчат.Однако есть в этой ближневосточной истории и еще одна сторона - украинская. Военная помощь Киеву, утвержденная еще предыдущим президентом США Джо Байденом вот-вот закончится. И многие эксперты отмечают, что Трамп намерен ее прекратить, однако за спиной у него deep state, который просто так не позволит это сделать.Британский аналитик Александр Меркурис, комментируя эскалацию между Израилем и Ираном отметил, что теперь Соединенные Штаты смогут легко переориентировать военную помощь с Киева на Тель-Авив.Во вторник, 17 июня, с этим согласился и каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS, написав, что несмотря на нежелание Владимира Зеленского вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему все равно придется на это пойти, "поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь".Подробнее об этом - в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте.

https://ukraina.ru/20250617/1063950264.html

https://ukraina.ru/20250515/zolotoy-dozhd-v-pustyne-tramp-torguet-na-blizhnem-vostoke-1063158377.html

https://ukraina.ru/20250617/1063939102.html

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Марина Полякова

новости, эксклюзив, израиль, иран, сша, дональд трамп, дмитрий голубовский, владимир путин, украина.ру, генштаб, оон, украина