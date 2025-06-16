https://ukraina.ru/20250616/dmitriy-golubovskiy-esli-konflikt-irana-i-izrailya-stanet-proksi-voynoy-ssha-i-kitaya-budut-milliony-1063932884.html

Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв

Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв - 16.06.2025 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Если конфликт Ирана и Израиля станет прокси-войной США и Китая, будут миллионы жертв

Если произойдет перерастание ирано-израильского конфликта в прокси-войну между Китаем и США, где Россия будет латентным союзником Тегерана, то разгорится локальная война, в которую будут втянуты Иордания, Ирак, Сирия и Ливан. Будут миллионы жертв.

2025-06-16T20:08

2025-06-16T20:08

2025-06-16T20:11

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Очередной саммит G7, то есть "Большой семерки", проходит в канадском Кананаскисе с 15 по 17 июня. Председательство в G7 в 2025 году принадлежит Канаде.- Дмитрий Олегович, G7 была образована в ответ на экономический кризис 1970-х. А какую роль это объединение играет сейчас, учитывая серьезные противоречия между Дональдом Трампом и остальными членами группы по вопросам украинского конфликта и климатической повестки?- И по тарифным вопросам тоже. Этот узкий форум, который до этого утратил смысл, играет роль диалога США со своими союзниками, которых можно будет скоро назвать бывшими.Но пока существует блок НАТО, куда все эти страны входят. И пересмотр торговых отношения США с ними поставлен на паузу. Торговля и будет основной повесткой этой встречи. Глобального там ничего не будет, разве что всех беспокоящая ситуация на Ближнем Востоке. Но она США беспокоит гораздо меньше, чем Европу в силу энергетической зависимости последней. Произраильские заявления, конечно, будут.- На саммите планируется встреча Зеленского и Трампа. Чего будет добивать лидер киевского режима?- Зеленский умеет пролезть куда угодно, пользуясь покровительством Британии, которая устраивает ему встречи.От наблюдения за американской политикой у меня сложилось впечатление, что администрация Трампа не хочет иметь с Зеленским дело. Очень показательной была встреча Трампа, Вэнса и Зеленского в Овальном кабинете, которая закончилась грандиозным скандалом. Это реальное отношение к Зеленскому, все остальное политес.Переговоры в Стамбуле и российская, и украинская сторона, на мой взгляд, проводят в знак уважения к США, потому что никто не хочет портить отношения с администрацией Трампа. Для нас это люди, на которых мы можем не сильно, но надеяться, как на более благоразумных в отношении нас.Но трудно понять, чего от Трампа можно ожидать в глобальной политике. Его стиль – с наскока пытаться решить проблему, обломаться, а потом менять ставки. Это называется голландский аукцион, когда начинают с высокой цены, а потом ее понижают. Но люди, которые сейчас сидят в Вашингтоне, лучше, чем те, кто был для этого.В этом они отличаются от европейцев, потому что европейская бюрократия — это машина, которая, если взяла курс, будет его воспроизводить, пока не сменятся ключевые фигуры. Хотя новое правительство, например, в Германии ничем не лучше старого. Потому что политические элиты в Европе сделали ставку на конфронтацию с Россией. Опрометчивую, потому что на нее нет денег.Европейцы очень хотят, чтобы за это заплатила Америка, в этом ключевое противоречие между Европой и США. И оно решится таким образом, что Европа будет вынуждена за все платить сама столько, сколько сможет наскрести.- Ключевая тема последних дней — это обострение конфликта между Ираном и Израилем. Как это скажется на нефтяных рынках, извлечет ли Россия выгоды от повышения цен на энергоресурсы?- По трем дням конфликта предсказывать что-то трудно, но при такой интенсивности расходования ракет и дронов все скоро закончится. Будут большие разрушения с обеих сторон. В Израиле уже целые кварталы снесены ударами гиперзвуковых ракет. У Ирана очень мощные боеголовки, у израильтян таких нет. Но израильтяне асы в диверсионно-террористических акциях. Они уже ликвидировали часть первых лиц КСИР.И все военные объекты они уже снесли благодаря хорошей агентуре и собственному мастерству. Но возникает вопрос, что дальше? Ядерные объекты Ирана находятся под землей, они недоступны. Такие средства поражения есть только у США. Это противобункерные бомбы. Штаты в эту войну вступать не хотят.С другой стороны, при такой интенсивности отстрела баллистических ракет, их Ирану действительно хватит. Помните мем "Ракет у России осталось на 2-3 дня"? У Ирана их, конечно, больше.И Иран может многое снести ракетами, но израильское общество он уничтожить не сможет, это очень жизнеспособная система, которая привыкла жить в состоянии постоянного стресса. После этого должно быть какие-то дальнейшие ходы. Сценарий №1. Все те, кто могут оказывать поддержку дальнейшему развитию конфликта, не станут это делать. Американцы скажут, что мы Израиль будем поддерживать, но воевать за вас не будем. Трамп об этом заявил у себя в соцсети.За Ираном стоит Китай. И даже уже некоторые ресурсы отследили движение китайских бортов, которые приземляются на территории Ирана, видимо, разгружают оружие. Китайцы очень хорошие специалисты в сфере кибербезопасности. Они могут подлечить порушенные системы коммуникации.Весь научно-технический потенциал Ирана создан на китайской электронике. В спешном порядке парламент Ирана ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с Россией, подписанный еще в январе. В Иране он долго лежал под сукном, хотя мы ратифицировали его еще в апреле.В рамках этого договора Россия может оказывать военную помощь в случае агрессии в отношении Ирана. Мы не обязаны вступать в войну, потому что это не оборонный пакт, но мы тоже можем начать оказывать поддержку. И мы открыто признали Израиль агрессор. Это было сказано с трибуны ООН.Весь вопрос в том, превратится ли война Ирана и Израиля в прокси-войну России и Китая с одной стороны, и Соединенных Штатов и их союзников с другой. Если она превратится в прокси-войну, тогда произойдет взлет цен на энергоносители.И здесь есть противоречие интересов: России — это выгодно, а Китаю нет.То же самое и с другой стороны. Взлет цен на энергоносители категорически не нужен Евросоюзу. Это разгон инфляции сразу. Но в общем он и не очень хорош для Соединенных Штатов. С одной стороны, Соединенные Штаты — это экспортер нефти и сниженного газа. И они на этом заработают. Но с другой стороны, если в Америке укрепятся высокие инфляционные ожидания, останутся высокие ставки, особенно по долгосрочному федеральному долгу, то это перспектива бюджетного кризиса. Так что им высокие цены на нефть тоже не очень нужны.Исходя из всех этих факторов, я считаю, что силы, которые стоят за спинами Ирана и Израиля через какое-то время сядут договариваться. Посредником этого урегулирования будет Россия, потому что Путин единственный, кто может разговаривать с той и другой стороной, у нас хорошие контакты и с Ираном, и с Израилем.То есть как бы ни хотелось кому-нибудь, получить во втором полугодии взлет цен на энергоносители в районе 120 долларов за баррель, скорее всего, этого не будет. Цены продержаться в районе 75$, потом снизятся на фоне экономических проблем США и ЕС.Большой рост цен на нефть, циклический, который произойдет вне зависимости от геополитики, будет связан просто с очень большим сильным трендом ослабления доллара. Я жду этот тренд в следующем году.От тарифных войн доллар полетит дальше вниз. То есть, если индекс доллара сейчас 100, я думаю, что в течение 3-4 лет мы его увидим ниже 70. Ну и на такой девальвации полетят в космос все цены на сырье и на нефть.- А какова вероятность плохого сценария?- Если допустят перерастание конфликта в прокси-войну между Китаем и США, где Россия будет латентным союзником Тегерана, то разгорится локальная война, в которую будут втянуты Иордания, Ирак, Сирия и Ливан. Как это надо будет тушить, я не представляю.По масштабам это будет как Вторая мировая война, только в другом регионе на другом театре военных действий. Будут миллионы жертв.В мире возникнет энергетический кризис, потому что четверть всех поставок нефти будет прекращено. На каком-то этапе там может быть применено ядерное оружие.Потому что у Израиля оно есть, а у Ирана все готово, чтобы за неделю его собрать. То есть там обогащенного урана достаточно. А если у вас есть топливо, то боеголовку создать простая инженерная задача. Все, кто умеет делать ядерный реактор, сумеют создать ядерную бомбу.Тогда мир будет поставлен перед фактом, что возникла еще одна ядерная держава военная. Это будет совершенно другой разговор. Но для этого нужно ядерное оружие показать. Это опасно, потому что в условиях войны его могут показать сразу, понятно как.Это будет крайне дестабилизирующим фактором для всего мира, и нам это все равно аукнется, хоть мы и живем далеко на севере. Если оттуда пойдет волна миллионов беженцев, они снесут Турцию и кавказские горы для них не помеха.Власть не всегда достается здравомыслящим людям. И если такие люди захотят устроить армагеддон ради пришествия мессии, они это сделают. Они есть везде в Тегеране, где ждут прихода Махди, в Израиле, где ждут Машиаха, в США. Я надеюсь только на то, что эти люди не дотянутся до красной кнопки. Если это случится, то надо надеяться, чтобы роза ветров была не в нашу сторону.О перспективах ирано-израильского конфликта в интервью Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение

https://ukraina.ru/20250616/proletaya-nad-drugimi-gosudarstvami-chem-iran-bet-po-izrailyu-1063926896.html

https://ukraina.ru/20250616/shabat-shakhid-ili-chem-vse-zakonchitsya-1063907857.html

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интервью, иран, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, ес, дмитрий голубовский, нато, трамп и зеленский