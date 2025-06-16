https://ukraina.ru/20250616/voyna-menyaetsya-ekspert-o-tom-chem-kampaniya-leta-2025-goda-otlichaetsya-ot-proshlogodney-1063902653.html

Война меняется: эксперт о том, чем кампания лета 2025 года отличается от прошлогодней

Война меняется: эксперт о том, чем кампания лета 2025 года отличается от прошлогодней - 16.06.2025 Украина.ру

Война меняется: эксперт о том, чем кампания лета 2025 года отличается от прошлогодней

Наша летняя кампания направлена на то, чтобы заставлять противника выбирать между направлениями, где он будет отступать. И это будет ключевым отличием от летней кампании предыдущего года, когда у нас было 3-4 наступательных направления: Курск, Дзержинск, Очеретино, Красноармейск, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Владимир Носков

2025-06-16T06:00

2025-06-16T06:00

2025-06-16T06:00

новости

дзержинск (торецк)

харьков

купянск

вооруженные силы украины

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Противник, решив сохранить Дзержинск и инициативу под Курском пожертвовал направлением на Красноармейск и Угледаром. Сейчас мы видим уже гораздо больший масштаб. Это Константиновское, Красноармейское направление. А то, что называлось Южно-Донецким, может перерасти в Гуляйпольское направление.Параллельно ситуация усугубляется для противника под Харьковом, Купянском и в Сумской области.В текущей летней кампании происходит парадигмальное изменение войны, когда боевые действия из нескольких оперативных уровней, относительно слабо связанных между собой, перерастают в общий стратегический замысел.В условиях, когда внутренние кризисы на Украине влекут за собой падение обороноспособности, это дает оптимистичный взгляд на лето.Полностью интервью Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс читайте на сайте Украина.ру

дзержинск (торецк)

харьков

купянск

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новости, дзержинск (торецк), харьков, купянск, вооруженные силы украины