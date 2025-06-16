https://ukraina.ru/20250616/vostokoved-rasskazal-kto-vstupitsya-za-iran-esli-izrail-nachnet-pobezhdat-1063903486.html
Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать
Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать - 16.06.2025 Украина.ру
Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать
Иран пользуется поддержкой не укладывающегося в западные мерки исламского мира. Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива. Казалось бы, Иран одинок в региональном плане, и союзников у него не так много. Но если Иран начнет погибать под ударами Израиля, то кроме России и Китая, у него появится большое количество защитников.
2025-06-16T05:00
2025-06-16T05:00
2025-06-16T05:00
новости
иран
израиль
россия
биньямин нетаньяху
андрей грозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054605002_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e34223e671a0019d22dc7282f0209409.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед Андрей Грозин.Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское.Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позицииВряд ли Израиль сможет адекватно ответить на всеобщее недовольство его внешней политикой. И Газа, и удары по Ливану, и атаки на Иран – все это укладывается в одну точку зрения.Нынешнее руководство Израиля в лице господина Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей не только в газе, но и где-нибудь в Амстердаме.Удар по Ирану — это наглядная демонстрация того, что подобная политика весь мир тащит к ядерной катастрофеПолностью интервью Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам читайте на сайте Украина.ру.
иран
израиль
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054605002_124:0:892:576_1920x0_80_0_0_b09a93aabe35d7861b1443dd4f02369f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, израиль, россия, биньямин нетаньяху, андрей грозин
Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать
Иран пользуется поддержкой не укладывающегося в западные мерки исламского мира. Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива. Казалось бы, Иран одинок в региональном плане, и союзников у него не так много. Но если Иран начнет погибать под ударами Израиля, то кроме России и Китая, у него появится большое количество защитников.