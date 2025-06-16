https://ukraina.ru/20250616/vostokoved-rasskazal-kto-vstupitsya-za-iran-esli-izrail-nachnet-pobezhdat-1063903486.html

Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать

Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать - 16.06.2025 Украина.ру

Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать

Иран пользуется поддержкой не укладывающегося в западные мерки исламского мира. Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива. Казалось бы, Иран одинок в региональном плане, и союзников у него не так много. Но если Иран начнет погибать под ударами Израиля, то кроме России и Китая, у него появится большое количество защитников.

2025-06-16T05:00

2025-06-16T05:00

2025-06-16T05:00

новости

иран

израиль

россия

биньямин нетаньяху

андрей грозин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед Андрей Грозин.Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское.Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позицииВряд ли Израиль сможет адекватно ответить на всеобщее недовольство его внешней политикой. И Газа, и удары по Ливану, и атаки на Иран – все это укладывается в одну точку зрения.Нынешнее руководство Израиля в лице господина Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей не только в газе, но и где-нибудь в Амстердаме.Удар по Ирану — это наглядная демонстрация того, что подобная политика весь мир тащит к ядерной катастрофеПолностью интервью Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, израиль, россия, биньямин нетаньяху, андрей грозин