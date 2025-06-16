Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать - 16.06.2025 Украина.ру
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Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать
Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать - 16.06.2025 Украина.ру
Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать
Иран пользуется поддержкой не укладывающегося в западные мерки исламского мира. Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива. Казалось бы, Иран одинок в региональном плане, и союзников у него не так много. Но если Иран начнет погибать под ударами Израиля, то кроме России и Китая, у него появится большое количество защитников.
2025-06-16T05:00
2025-06-16T05:00
новости
иран
израиль
россия
биньямин нетаньяху
андрей грозин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед Андрей Грозин.Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское.Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позицииВряд ли Израиль сможет адекватно ответить на всеобщее недовольство его внешней политикой. И Газа, и удары по Ливану, и атаки на Иран – все это укладывается в одну точку зрения.Нынешнее руководство Израиля в лице господина Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей не только в газе, но и где-нибудь в Амстердаме.Удар по Ирану — это наглядная демонстрация того, что подобная политика весь мир тащит к ядерной катастрофеПолностью интервью Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам читайте на сайте Украина.ру.
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, иран, израиль, россия, биньямин нетаньяху, андрей грозин
Новости, Иран, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Андрей Грозин

Востоковед рассказал, кто вступится за Иран, если Израиль начнет побеждать

05:00 16.06.2025
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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Иран пользуется поддержкой не укладывающегося в западные мерки исламского мира. Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива. Казалось бы, Иран одинок в региональном плане, и союзников у него не так много. Но если Иран начнет погибать под ударами Израиля, то кроме России и Китая, у него появится большое количество защитников.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед Андрей Грозин.
Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское.
Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позиции
Вряд ли Израиль сможет адекватно ответить на всеобщее недовольство его внешней политикой. И Газа, и удары по Ливану, и атаки на Иран – все это укладывается в одну точку зрения.
Нынешнее руководство Израиля в лице господина Нетаньяху довело страну до такого страхолюдного вида, что им скоро будут пугать детей не только в газе, но и где-нибудь в Амстердаме.
Удар по Ирану — это наглядная демонстрация того, что подобная политика весь мир тащит к ядерной катастрофе
Полностью интервью Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам читайте на сайте Украина.ру.
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