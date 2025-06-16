Российский боец рассказал об "обвале" фронта ВСУ на Донецком направлении - 16.06.2025 Украина.ру
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Российский боец рассказал об "обвале" фронта ВСУ на Донецком направлении
Российский боец рассказал об "обвале" фронта ВСУ на Донецком направлении - 16.06.2025 Украина.ру
Российский боец рассказал об "обвале" фронта ВСУ на Донецком направлении
Фронт ВСУ в 40 километров шириной на Донецком направлении "обвалился", заявил замкомандира штурмовой роты 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Лек" на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка (Малиновка — укр.), передает РИА Новости
2025-06-16T09:00
2025-06-16T09:20
новости
россия
донецкое направление
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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"Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север. Скоро, дай бог, Краматорск будет наш", - сказал "Лек".Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР. Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ.Подробнее - в материале Армия России освободила Ульяновку в ДНР на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, донецкое направление, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкое направление, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины

Российский боец рассказал об "обвале" фронта ВСУ на Донецком направлении

09:00 16.06.2025 (обновлено: 09:20 16.06.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Фронт ВСУ в 40 километров шириной на Донецком направлении "обвалился", заявил замкомандира штурмовой роты 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Лек" на фоне освобождения населенного пункта Ульяновка (Малиновка — укр.), передает РИА Новости
"Фронт у военнослужащих украинской армии обвалился, около 40 километров. Сорок километров по всему фронту мы продвинулись вперед. Мы передвигаемся от Малиновки на Север. Скоро, дай бог, Краматорск будет наш", - сказал "Лек".
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР. Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ.
Подробнее - в материале Армия России освободила Ульяновку в ДНР на сайте Украина.ру.
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