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Армия России освободила Ульяновку в ДНР

Армия России освободила Ульяновку в ДНР - 15.06.2025 Украина.ру

Армия России освободила Ульяновку в ДНР

Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Ульяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ.

2025-06-15T12:59

2025-06-15T12:59

2025-06-15T12:59

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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В ходе боевых действий российской группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Степановка, Гродовка, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка (ДНР).Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм САУ Krab польского производства. Уничтожены склад боеприпасов и радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA производства Израиля.Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России

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