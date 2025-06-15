Армия России освободила Ульяновку в ДНР - 15.06.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Ульяновку в ДНР
Армия России освободила Ульяновку в ДНР - 15.06.2025 Украина.ру
Армия России освободила Ульяновку в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Ульяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ.
2025-06-15T12:59
2025-06-15T12:59
новости
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В ходе боевых действий российской группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Степановка, Гродовка, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка (ДНР).Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм САУ Krab польского производства. Уничтожены склад боеприпасов и радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA производства Израиля.Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
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Армия России освободила Ульяновку в ДНР

12:59 15.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Ульяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
В ходе боевых действий российской группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Степановка, Гродовка, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка (ДНР).
Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм САУ Krab польского производства. Уничтожены склад боеприпасов и радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA производства Израиля.
Актуальное интервью на тему СВО: Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России
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