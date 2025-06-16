https://ukraina.ru/20250616/prezident-ssha-prizval-rasshirit-deportatsii-nelegalov-1063911853.html

Президент США призвал расширить депортации нелегалов

Президент США призвал расширить депортации нелегалов - 16.06.2025 Украина.ру

Президент США призвал расширить депортации нелегалов

Президент США Дональд Трамп призывает к расширению операций по депортации нелегалов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Об этом сообщает ABC News

2025-06-16T09:40

2025-06-16T09:40

2025-06-16T09:40

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нелегалы

депортация

мигранты

миграционная служба

трудовые мигранты

демократическая партия

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Дональд Трамп подтвердил приверженность Белого дома массовым депортациям нелегальных мигрантов в своем воскресном сообщении в социальных сетях."Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", — написал Трамп в Truth Social.Трамп уверен, что таким образом удастся подорвать влияние Демпартии – конкурента республиканцев в двухпартийной системе США.Он указал сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции (ICE) "сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации".Белый дом продолжит уделять особое внимание "ремиграции иностранцев в места, откуда они прибыли, и недопущению въезда любого, кто подрывает внутреннее спокойствие Соединенных Штатов", добавил Трамп.Ранее стало известно о сокращении активности борьбы с нелегалами на фоне протестов. Подробности в публикации Служба иммиграционного контроля США ограничит рейды

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, нелегалы, депортация, мигранты, миграционная служба, трудовые мигранты, демократическая партия