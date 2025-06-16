https://ukraina.ru/20250616/prezident-ssha-prizval-rasshirit-deportatsii-nelegalov-1063911853.html
Президент США призвал расширить депортации нелегалов
Президент США призвал расширить депортации нелегалов - 16.06.2025 Украина.ру
Президент США призвал расширить депортации нелегалов
Президент США Дональд Трамп призывает к расширению операций по депортации нелегалов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Об этом сообщает ABC News
2025-06-16T09:40
2025-06-16T09:40
2025-06-16T09:40
новости
сша
дональд трамп
нелегалы
депортация
мигранты
миграционная служба
трудовые мигранты
демократическая партия
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Дональд Трамп подтвердил приверженность Белого дома массовым депортациям нелегальных мигрантов в своем воскресном сообщении в социальных сетях."Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", — написал Трамп в Truth Social.Трамп уверен, что таким образом удастся подорвать влияние Демпартии – конкурента республиканцев в двухпартийной системе США.Он указал сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции (ICE) "сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации".Белый дом продолжит уделять особое внимание "ремиграции иностранцев в места, откуда они прибыли, и недопущению въезда любого, кто подрывает внутреннее спокойствие Соединенных Штатов", добавил Трамп.Ранее стало известно о сокращении активности борьбы с нелегалами на фоне протестов. Подробности в публикации Служба иммиграционного контроля США ограничит рейды
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, нелегалы, депортация, мигранты, миграционная служба, трудовые мигранты, демократическая партия
Новости, США, Дональд Трамп, нелегалы, депортация, мигранты, миграционная служба, трудовые мигранты, Демократическая партия
Президент США призвал расширить депортации нелегалов
Президент США Дональд Трамп призывает к расширению операций по депортации нелегалов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Об этом сообщает ABC News
Дональд Трамп подтвердил приверженность Белого дома массовым депортациям нелегальных мигрантов в своем воскресном сообщении в социальных сетях.
"Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки
, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк
, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", — написал Трамп
в Truth Social.
Трамп уверен, что таким образом удастся подорвать влияние Демпартии – конкурента республиканцев в двухпартийной системе США
.
"Эти и другие подобные города являются ядром центра власти демократов, где они используют нелегальных иммигрантов для расширения своей базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, отнимая высокооплачиваемые рабочие места и льготы у трудолюбивых американских граждан", — пояснил Трамп.
Он указал сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции (ICE) "сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации".
Белый дом продолжит уделять особое внимание "ремиграции иностранцев в места, откуда они прибыли, и недопущению въезда любого, кто подрывает внутреннее спокойствие Соединенных Штатов", добавил Трамп.
Ранее стало известно о сокращении активности борьбы с нелегалами на фоне протестов. Подробности в публикации Служба иммиграционного контроля США ограничит рейды