Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке - 16.06.2025 Украина.ру
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Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке - 16.06.2025 Украина.ру
Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
2025-06-16T13:43
2025-06-16T13:43
новости
россия
иран
дмитрий песков
сергей рябков
ближний восток
мид
ввс
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"Здесь Россия сохраняет свою готовность сделать все, что необходимо для того чтобы, здесь можно опять же сказать, устранить первопричины этого кризиса. Решить так называемое иранское ядерное досье", - сказал Песков.Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке эскалирована более чем серьезно, это изменило в худшую сторону ситуацию с переговорами по иранскому ядерному досье.Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.Подробнее о последствиях - в материале Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, иран, дмитрий песков, сергей рябков, ближний восток, мид, ввс
Новости, Россия, Иран, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Ближний Восток, МИД, ВВС

Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке

13:43 16.06.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
"Здесь Россия сохраняет свою готовность сделать все, что необходимо для того чтобы, здесь можно опять же сказать, устранить первопричины этого кризиса. Решить так называемое иранское ядерное досье", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке эскалирована более чем серьезно, это изменило в худшую сторону ситуацию с переговорами по иранскому ядерному досье.
Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
Подробнее о последствиях - в материале Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооружённого конфликта на сайте Украина.ру.
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