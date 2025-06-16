"Артек": 100 лет от первого костра - 16.06.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250616/artek-100-let-ot-pervogo-kostra-1063925784.html
"Артек": 100 лет от первого костра
"Артек": 100 лет от первого костра - 16.06.2025 Украина.ру
"Артек": 100 лет от первого костра
Для советских детей "Артек" был синонимом сказки. Сказки почти нереальной – ибо попасть туда могли только избранные, в смысле – самые лучшие, но при этом пугающе близкой – ведь этим лучшим мог оказаться каждый... Удивительно, но начало работы легендарного "Артека" было вполне бытовым – речь шла исключительно о летнем оздоровлении детей
2025-06-16T16:35
2025-06-16T16:35
история
история
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украина
артек
красный крест
лагерь
санаторий
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Инициатором создания "лагеря-санатория в Артеке" был уроженец Симбирска (был знаком с семьёй Ульяновых), большевик (член партии с 1898 года), видный революционер (участвовал в организации вооружённого восстания в Петрограде) Зиновий Петрович Соловьёв.По обычаю того времени он объединял в своём лице массу должностей – и тебе председатель Российского общества Красного Креста, и заместитель наркома здравоохранения РСФСР, и начальник Главного Военно-санитарного управления РККА. Кроме того, в 1923-28 годах он был профессором кафедры социальной гигиены медицинского факультета 2-го МГУ*.Инициатива Соловьёва была не случайной и, в какой-то степени, личной. Во время ссылки в Вологодскую губернию он заболел туберкулёзом. До появления вакцин (БЦЖ начали массово использовать только в 1928 году) и антибиотиков туберкулёз (чахотка) был весьма распространённым заболеванием с высокой смертностью. Единственным методом борьбы с ним была смена климата. Особенно благотворно влиял на состояние больных климат южного берега Крыма.В 1912 году Соловьёв начал работать секретарём "Лиги борьбы с туберкулёзом". В 1916 году, будучи секретарём врачебно-санитарного отдела Всероссийского Земского Союза, он занимался расширением здравницы Красного Креста в Ай-Даниле в Крыму для лечения солдат, больных туберкулёзом.Возможно, именно в это время он впервые услышал об урочище Артек (значение слова точно не установлено) на склонах Аю-Дага. Освоение этой местности началось в XIX веке, когда участок там выкупил польский поэт граф Густав Олизар. Остатки его хозяйства (в частности – сильно перестроенный дом) сохранились на территории Артека по сей день.В 1924 году Соловьёв поучаствовал в создании Службы здоровья юных пионеров. Осенью он объездил Крым в поисках места для размещения санатория и заехал, в том числе, в Артек. Место приглянулось, Красный крест арендовал всё имение площадью 100 десятин, а 5 ноября на празднике московской пионерии было объявлено о создании санатория.Лагерь был открыт 16 июня 1925 года и состоял из четырёх больших брезентовых палаток. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Отбор детей проходил по медицинским показаниям: туберкулёз, нарушения нервной системы, переутомление, анемия. Всего в первый сезон в лагере побывали 320 детей.Первым руководителем лагеря стал заместитель Соловьёва врач Фёдор Фёдорович Шишмарёв (главврач детского санатория "Ай-Даниль"). Впрочем, работой по основанию лагеря они занимались вдвоём.Уже в первой смене нового лагеря появилась единая форма и даже свой гимн:"Лагерь наш устроил РОКК**,Комсомол ему помог.Наш Артек! Наш Артек!Не забудем тебя ввек!"Лагерь быстро развивался – вскоре появились фанерные домики, а в 1930-х годах – капитальные дома, которые позволили перевести "Артек" на круглогодичную работу. После смерти Соловьёва в 1928 году лагерю было присвоено его имя.Тогда же начал размываться лечебно-профилактический профиль учреждения – из специфически противотуберкулёзного он становился общеоздоравливающим. Иначе нельзя понять появление тематических смен из, например, детей-орденоносцев или детей испанских республиканцев.В 1940 году лагерь получил имя Вячеслава Молотова, который был его куратором в правительстве. Благодаря ему "Артеку" была передана территория соседнего курорта Суук-Су.За первые 15 лет существования лагеря в нём побывало 35 тыс. человек. Уже тогда он стал значимым элементом советской культуры – в 1927 году в лагере был снять первый художественный фильм.Во время войны "Артек" был эвакуирован на Алтай, но уже в августе 1944 года восстановил работу на прежнем месте. В следующем году артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции, а Клементина Черчилль подарила лагерю полтора десятка палаток (не будем ругать жадных британцев – продовольственные карточки там были отменены только в 1954 году).В 1957 году лагерь получил имя В.И. Ленина (что само по себе было знаком отличия, хотя объектов имени Ленина в разных изводах в стране было уж очень большое количество), а в 1958 году "Артек" передан в ведение ЦК ВЛКСМ и получил официальный статус международного лагеря.В 1960-е годы была проведена масштабная реконструкция лагеря под руководством архитектора Анатолия Полянского (позже он достраивал мемориал на Поклонной горе). Только в это время удалось восстановить разрушенное во время войны, в частности – дворец Суук-Су. В 1969 году в "Артеке" было около 150 зданий (сейчас – свыше 450-ти). В 1963 году конкурс на создание монумента "Дружба детей мира" в "Артеке" выиграл Эрнст Неизвестный.Среднегодовой заезд в лагерь составлял ок. 27 тысяч человек, рекорд был установлен в 1985-м – 37 тысяч человек. Попасть туда было непросто – путёвки предоставлялись только детям, показавшим какие-то исключительные успехи в том или ином направлении. Иностранные делегации прибывали из 120 государств.Нельзя сказать, что мечта попасть в "Артек" была в принципе недостижимой – в начале 1980-х автор статьи жил и учился в небольшом районном центре в Сумской области. В 1983 году группа детей из его школы (три или четыре человека) получили путёвку в "Артек" и были в одном отряде с американской Самантой Смит, прибывшей в СССР с, как тогда говорили, "миссией доброй воли". Несколько позже, уже в другом городе, автор оказался через одно рукопожатие знаком с великим клоуном Олегом Поповым – встреча с ним нового знакомого автора произошла в "Артеке". Учитывая круг знакомств Олега Константиновича страшно представить, с кем автор знаком через два рукопожатия…С июня 1991 года "Артек" становится Международным детским центром (МДЦ) и перешёл в собственность Украины. Сначала им управлял госкомитет по делам молодёжи, с 2000 года – управление делами президента Украины. В 1998 году "Артек" был признан ЮНЕСКО "Проектом XXI вв."В украинский период финансирование "Артека" было неудовлетворительным, пришлось перейти к продаже путёвок за полную стоимость. Несколько раз ставился вопрос о возможности его дельнейшего существования, а в 2009 году он на некоторое время прекратил работу из-за отсутствия государственного финансирования (правда, как говорили автору специалисты, реальной угрозы закрытия лагеря всё же не было даже в самые тяжёлые годы – в основном речь шла о конфликтах вокруг перераспределения финансовых потоков, а инцидент 2009 года была связан с попыткой теневой приватизации).Международный формат лагеря был в значительной степени размыт – порядка 90% детей были с Украины.После возвращения Крыма в состав России "Артек" перешёл в российскую собственность. 16 июня 2014 года было создано Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр „Артек". Функции учредителя переданы Министерству образования и науки России.Была проведена масштабная реконструкция лагеря, достройка недостроев, строительство новых зданий и других объектов инфраструктуры. В корпусах поменяли коммуникации, завезли новую мебель, отреставрировали столовую, оборудовали спортивную площадку. Все эти мероприятия тщательно фиксировались в Киеве как "уничтожение лагеря оккупационным режимом". Кстати, с точки зрения Украины никакого "Артека" в Крыму нет – его "эвакуировали" на территорию Украины и с 2016 года он работает в Пуще-Волице под Киевом.Сейчас "Артек" состоит из девяти детских лагерей. Его территория составляет около 218 га (больше, чем Монако), причём половину занимают парки (102 га). Работают школа на 1200 мест и пять музеев.В 2014-2024 годах российский "Артек" посетили 347 тыс. детей, причём уже в 2017-м походя был побит советский рекорд – заезд составил 39 тысяч человек. С 1 января 2017 года функционирует автоматизированная информационная система "Путёвка".За 100 лет своего существования "Артек" прошёл путь от туберкулёзного санатория (не самого первого, не самого большого и, наверное, самого плохо оборудованного), до масштабнейшего международного детского учреждения.Значение "Артека" как инструмента российской "мягкой силы" силы осознают и наши враги – в 2023-25 годах против лагеря были введены санкции США, Великобритании, ЕС и Украины.* В 1920-х годах в Москве существовало два университета – 1-й, на базе Императорского Московского университета, и 2-й – на базе Высших женских курсов. Упоминание о "клинике 1-го МГУ" есть в "Мастере и Маргарите".** Российское общество Красного Креста.
https://ukraina.ru/20220528/1034050457.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, история ссср, история новороссии, крым, украина, артек, красный крест, лагерь, санаторий, россия
История, История, история СССР, история Новороссии, Крым, Украина, Артек, Красный Крест, лагерь, санаторий, Россия

"Артек": 100 лет от первого костра

16:35 16.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Для советских детей "Артек" был синонимом сказки. Сказки почти нереальной – ибо попасть туда могли только избранные, в смысле – самые лучшие, но при этом пугающе близкой – ведь этим лучшим мог оказаться каждый... Удивительно, но начало работы легендарного "Артека" было вполне бытовым – речь шла исключительно о летнем оздоровлении детей
Инициатором создания "лагеря-санатория в Артеке" был уроженец Симбирска (был знаком с семьёй Ульяновых), большевик (член партии с 1898 года), видный революционер (участвовал в организации вооружённого восстания в Петрограде) Зиновий Петрович Соловьёв.
По обычаю того времени он объединял в своём лице массу должностей – и тебе председатель Российского общества Красного Креста, и заместитель наркома здравоохранения РСФСР, и начальник Главного Военно-санитарного управления РККА. Кроме того, в 1923-28 годах он был профессором кафедры социальной гигиены медицинского факультета 2-го МГУ*.
Инициатива Соловьёва была не случайной и, в какой-то степени, личной. Во время ссылки в Вологодскую губернию он заболел туберкулёзом. До появления вакцин (БЦЖ начали массово использовать только в 1928 году) и антибиотиков туберкулёз (чахотка) был весьма распространённым заболеванием с высокой смертностью. Единственным методом борьбы с ним была смена климата. Особенно благотворно влиял на состояние больных климат южного берега Крыма.
В 1912 году Соловьёв начал работать секретарём "Лиги борьбы с туберкулёзом". В 1916 году, будучи секретарём врачебно-санитарного отдела Всероссийского Земского Союза, он занимался расширением здравницы Красного Креста в Ай-Даниле в Крыму для лечения солдат, больных туберкулёзом.
Возможно, именно в это время он впервые услышал об урочище Артек (значение слова точно не установлено) на склонах Аю-Дага. Освоение этой местности началось в XIX веке, когда участок там выкупил польский поэт граф Густав Олизар. Остатки его хозяйства (в частности – сильно перестроенный дом) сохранились на территории Артека по сей день.
Артек видео
28 мая 2022, 15:47
Новый облик "Артека": во что Россия превратила легендарный детский лагерь в Крыму«Артек» - один из самых известных детских центров отдыха и на просторах СНГ, и за его пределами. В 2025 году «Артек» отметит своё столетие. После возвращения Крыма в состав России всего за несколько лет запущенный детский лагерь удалось сделать гордостью всей страны.
В 1924 году Соловьёв поучаствовал в создании Службы здоровья юных пионеров. Осенью он объездил Крым в поисках места для размещения санатория и заехал, в том числе, в Артек. Место приглянулось, Красный крест арендовал всё имение площадью 100 десятин, а 5 ноября на празднике московской пионерии было объявлено о создании санатория.
Лагерь был открыт 16 июня 1925 года и состоял из четырёх больших брезентовых палаток. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Отбор детей проходил по медицинским показаниям: туберкулёз, нарушения нервной системы, переутомление, анемия. Всего в первый сезон в лагере побывали 320 детей.
Первым руководителем лагеря стал заместитель Соловьёва врач Фёдор Фёдорович Шишмарёв (главврач детского санатория "Ай-Даниль"). Впрочем, работой по основанию лагеря они занимались вдвоём.
Первые артековцы. В центре – З.П. Соловьёв и Ф.Ф. Шишмарёв. 1927 г
Первые артековцы. В центре – З.П. Соловьёв и Ф.Ф. Шишмарёв. 1927 г
Первые артековцы. В центре – З.П. Соловьёв и Ф.Ф. Шишмарёв. 1927 г
Уже в первой смене нового лагеря появилась единая форма и даже свой гимн:
"Лагерь наш устроил РОКК**,
Комсомол ему помог.
Наш Артек! Наш Артек!
Не забудем тебя ввек!"
Лагерь быстро развивался – вскоре появились фанерные домики, а в 1930-х годах – капитальные дома, которые позволили перевести "Артек" на круглогодичную работу. После смерти Соловьёва в 1928 году лагерю было присвоено его имя.
Отправка детей в Артек - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая 2022, 17:00
Не просто детский лагерь: чем живёт легендарный «Артек»Сто парков «Зарядье» в Москве и пятьдесят Дворцовых площадей в Санкт-Петербурге — такова площадь Международного детского центра «Артек». Ребёнок здесь может быть счастлив 24 часа в сутки 365 дней в году. Но так было не всегда.
Тогда же начал размываться лечебно-профилактический профиль учреждения – из специфически противотуберкулёзного он становился общеоздоравливающим. Иначе нельзя понять появление тематических смен из, например, детей-орденоносцев или детей испанских республиканцев.
В 1940 году лагерь получил имя Вячеслава Молотова, который был его куратором в правительстве. Благодаря ему "Артеку" была передана территория соседнего курорта Суук-Су.
За первые 15 лет существования лагеря в нём побывало 35 тыс. человек. Уже тогда он стал значимым элементом советской культуры – в 1927 году в лагере был снять первый художественный фильм.
Во время войны "Артек" был эвакуирован на Алтай, но уже в августе 1944 года восстановил работу на прежнем месте. В следующем году артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции, а Клементина Черчилль подарила лагерю полтора десятка палаток (не будем ругать жадных британцев – продовольственные карточки там были отменены только в 1954 году).
В 1957 году лагерь получил имя В.И. Ленина (что само по себе было знаком отличия, хотя объектов имени Ленина в разных изводах в стране было уж очень большое количество), а в 1958 году "Артек" передан в ведение ЦК ВЛКСМ и получил официальный статус международного лагеря.
В 1960-е годы была проведена масштабная реконструкция лагеря под руководством архитектора Анатолия Полянского (позже он достраивал мемориал на Поклонной горе). Только в это время удалось восстановить разрушенное во время войны, в частности – дворец Суук-Су. В 1969 году в "Артеке" было около 150 зданий (сейчас – свыше 450-ти). В 1963 году конкурс на создание монумента "Дружба детей мира" в "Артеке" выиграл Эрнст Неизвестный.
9 сентября 2024, 08:28История
Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке"Гуля Королёва (Марионелла Королёва) родилась 9 сентября 1922 года в Москве, но судьба ее оказалась гораздо больше связана с Киевом, Гурзуфом и Сталинградом
Среднегодовой заезд в лагерь составлял ок. 27 тысяч человек, рекорд был установлен в 1985-м – 37 тысяч человек. Попасть туда было непросто – путёвки предоставлялись только детям, показавшим какие-то исключительные успехи в том или ином направлении. Иностранные делегации прибывали из 120 государств.
Нельзя сказать, что мечта попасть в "Артек" была в принципе недостижимой – в начале 1980-х автор статьи жил и учился в небольшом районном центре в Сумской области. В 1983 году группа детей из его школы (три или четыре человека) получили путёвку в "Артек" и были в одном отряде с американской Самантой Смит, прибывшей в СССР с, как тогда говорили, "миссией доброй воли". Несколько позже, уже в другом городе, автор оказался через одно рукопожатие знаком с великим клоуном Олегом Поповым – встреча с ним нового знакомого автора произошла в "Артеке". Учитывая круг знакомств Олега Константиновича страшно представить, с кем автор знаком через два рукопожатия…
С июня 1991 года "Артек" становится Международным детским центром (МДЦ) и перешёл в собственность Украины. Сначала им управлял госкомитет по делам молодёжи, с 2000 года – управление делами президента Украины. В 1998 году "Артек" был признан ЮНЕСКО "Проектом XXI вв."
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк Л.И. Брежнев в "Артеке"
 Л.И. Брежнев в Артеке - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Л.И. Брежнев в "Артеке"
В украинский период финансирование "Артека" было неудовлетворительным, пришлось перейти к продаже путёвок за полную стоимость. Несколько раз ставился вопрос о возможности его дельнейшего существования, а в 2009 году он на некоторое время прекратил работу из-за отсутствия государственного финансирования (правда, как говорили автору специалисты, реальной угрозы закрытия лагеря всё же не было даже в самые тяжёлые годы – в основном речь шла о конфликтах вокруг перераспределения финансовых потоков, а инцидент 2009 года была связан с попыткой теневой приватизации).
Международный формат лагеря был в значительной степени размыт – порядка 90% детей были с Украины.
После возвращения Крыма в состав России "Артек" перешёл в российскую собственность. 16 июня 2014 года было создано Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр „Артек". Функции учредителя переданы Министерству образования и науки России.
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2018
17 апреля 2018, 15:10
Спецрепортаж: Как преобразился лагерь «Артек» после крымского референдумаКорреспонденты издания Ukraina.ru посетили место, куда многие дети мечтают попасть
Была проведена масштабная реконструкция лагеря, достройка недостроев, строительство новых зданий и других объектов инфраструктуры. В корпусах поменяли коммуникации, завезли новую мебель, отреставрировали столовую, оборудовали спортивную площадку. Все эти мероприятия тщательно фиксировались в Киеве как "уничтожение лагеря оккупационным режимом". Кстати, с точки зрения Украины никакого "Артека" в Крыму нет – его "эвакуировали" на территорию Украины и с 2016 года он работает в Пуще-Волице под Киевом.
Сейчас "Артек" состоит из девяти детских лагерей. Его территория составляет около 218 га (больше, чем Монако), причём половину занимают парки (102 га). Работают школа на 1200 мест и пять музеев.
В 2014-2024 годах российский "Артек" посетили 347 тыс. детей, причём уже в 2017-м походя был побит советский рекорд – заезд составил 39 тысяч человек. С 1 января 2017 года функционирует автоматизированная информационная система "Путёвка".
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Международный детский центр "Артек" в Крыму
За 100 лет своего существования "Артек" прошёл путь от туберкулёзного санатория (не самого первого, не самого большого и, наверное, самого плохо оборудованного), до масштабнейшего международного детского учреждения.
Значение "Артека" как инструмента российской "мягкой силы" силы осознают и наши враги – в 2023-25 годах против лагеря были введены санкции США, Великобритании, ЕС и Украины.
* В 1920-х годах в Москве существовало два университета – 1-й, на базе Императорского Московского университета, и 2-й – на базе Высших женских курсов. Упоминание о "клинике 1-го МГУ" есть в "Мастере и Маргарите".
** Российское общество Красного Креста.
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