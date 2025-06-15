https://ukraina.ru/20250615/kiev-stanet-oblastyu-v-sostave-rf-russkiy-kak-yazyk-intimnogo-obscheniya-i-drugie-skandaly-nedeli-1063897514.html

"Киев станет областью в составе РФ", "Русский как язык интимного общения" и другие скандалы недели

"Киев станет областью в составе РФ", "Русский как язык интимного общения" и другие скандалы недели - 15.06.2025 Украина.ру

"Киев станет областью в составе РФ", "Русский как язык интимного общения" и другие скандалы недели

О чём говорят на Украине? Что беспокоит народ, что публикуют политики и журналисты?

2025-06-15T05:33

2025-06-15T05:33

2025-06-15T12:32

эксклюзив

украина

киев

россия

алексей арестович

владимир зеленский

портников

офис президента

рада

макдональдс

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Градус истерики нарастает.Депутаты предлагают "расстреливать уклонистов" - тех, кто не хочет воевать.В армию собираются призывать пенсионеров и женщин.Русский язык становится "языком интимного общения". Почему?А Алексей Арестович* рассказывает украинцам, за что он их презирает.Презрение Люси АрестовичаНа днях с эмоциональным заявлением выступил Люся Арестович:"Я презираю вас, украинцы. Вы фуфло! Вас как грязь, надо убирать с сапога. "И много других неприятных, обидных и нецензурных слов и выражений употребил бывший советник Офиса президента Украины.Обвинения адресованы украинцам, которые подчиняются "не тем." Не могут скинуть Зеленского и других проходимцев со своей шеи."Кто вы такие? О чём с вами говорить? Вы полнейшее фуфло, - продолжает Арестович*.Но я с вами разговариваю. Я вас презираю для того, чтобы вы одумались и стали людьми.Зачем вам воевать? За что вы воюете? За систему, которая вас в скотов превратила. Приучила к добровольному самоунижению."Здесь поспорить трудно. Но действуют ли эти речи на украинских граждан?"Прогрев" аудиторииАрестович готовится или его готовят в кандидаты в президенты от Востока и Юга Украины. Вдруг выборы всё-таки будут? А тут и Арестович, который ежедневно мелькает у блогеров, выступает сам, "прогревает" медийное пространство.Расчёт Арестовича прост. Вызвать недовольство, эмоциональную реакцию. Снова ярко появиться в медийном пространстве.Как тогда, весной 2022 года.Тогда Арестович вещал о том, что у России "осталось ракет на 1-2 недели."А в супермаркетах Киева продавали подушки с портретом Арестовича. С ним лучше спится! На полном серьёзе. Это не шутка.Охота на говорящих на русскомНу а сейчас "презрение Арестовича" никто даже не заметил. Никто не обсуждает очередной "демарш" бывшего советника Офиса президента.Все бегут по своим делам и делишкам. Кто прячется от ТЦК, кто убегает от них же (иногда успешно, иногда нет).Кто-то пытается выживать: начало лета, надо вкалывать на огородах.Кто-то пишет доносы на своих сограждан: говорят на русском, слушают русские песни.Уже специальные формы распространяют в соцсетях: как написать донос на русскоговорящего.Это, наверное, такая форма замены выхода эмоций. Сублимация истерики.Не до Арестовича и его презрения! Они доносы на сограждан пишут."Охота на русскоговорящих ведьм" принимает уже совсем безобразные формы. "Сдают" школьных учителей, вызывают полицию, если молодёжь где-то возле пруда (!) слушает музыку на русском.Языковые патрули-добровольцыНе на Крещатике, не во дворе многоквартирного дома. Возле небольшого пруда, сели отдохнуть, включили музыку. На беду, мимо ехал на велосипеде "языковый патрулирующий". Вызвал полицию. Ребятам выписали штраф.Пока что "языковые патрули" официально существуют только в Ивано-Франковске. А случай возле пруда произошёл в Киеве. Это был языковый доброволец.Но недалёк тот час, когда мэр Кличко и в Киеве назначит патрулирующих.Это действительно, очень удобная возможность направить общее недовольство, безысходность и истерику по ложному направлению: на своих же сограждан.Ну не на Кличко же!Не на Зеленского же?Это опасно. И наказуемо. Тогда тебе самому, глядишь, полицию вызовут.Поэтому истерично ловят "провинившихся". А на западе и в центре харьковчанам, сумчанам кричат: "это из-за вас война, потому что вы говорите на русском".Русский как язык интимного общенияВот такая якобы "Едина Украина". Поэтому с восточной Украины на западную переезжают немногие. Люди либо вообще уезжают из страны, либо переезжают в пределах восточной и южной Украины.Еще в 2014 жителям Донецка, уехавшим в Киев, квартиры отказывались сдавать. В объявлениях писали: "донецким не сдаём". Номера машин если видели донецкие, отворачивались и шипели: "только вас тут не хватало".Ненависть, истерика и другие злобные чувства по отношению к власти во многом пока табуированы. Это просто опасно!Но зато их очень просто и удобно направить на группу инакомыслящих или говорящих на другом языке.В результате, как говорит политолог Константин Бондаренко, русский на Украине стал "языком интимного общения или языком протеста".И объясняет:"Если человек испытывает доверие к своему собеседнику, понимает, что можно доверять, тогда только переходит в разговоре на русский язык. А, можно, значит, свой."Это стало своеобразным маркером.С "чужими" - на украинском. Со "своими" - на русском.Мобилизация с 18Но самое главное, что беспокоит всех - это мобилизация "с 18".Детей вывозить надо! Этим обеспокоены все, у кого есть дети старшеклассники.Активно прогревается в украинском обществе тема мобилизации с 18 лет. Кто только на эту тему не высказался! И Зеленский, и депутаты Рады об этом говорят чуть ли не ежедневно.Вот Мария Берлинская, известнейшая грантоедка и волонтёр, сообщает, что "готовиться надо женщинам и 18-летним".Вот поэтому, как сообщает украинский образовательный омбудсмен, из Украины активно вывозят родители уже не только юношей, но и девушек. Старшие классы в школах выметает метлой."Киев станет областью в составе России"Вообще все, кто имеет отношение к украинской власти, начинают народу неприкрыто угрожать.Похоже, что у властей и приближенных к ним тоже начинается истерика.Виталий Портников, очень близкий к украинской власти журналист, многолетний обозреватель радио "Свобода"*, угрожает согражданам:"Киев станет областью в составе РФ".Если "несознательные" граждане Украины не пойдут воевать. Не заговорят на украинском. Если Украина не вступит в НАТО. И так далее.А что в этом плохого? Портников не объяснил.Сам он неоднократно признавал, что на Украине тех, кто считает Россию "другой страной" - меньше 50 процентов "среди думающих людей".И поэтому режиму очень сложно загонять их на войну. Портников сам же и объясняет:Арестович, который немного остыл от своего презрения к простым украинцам, высказался ещё яснее:"Люди на Украине сегодня - заложники тех, кто управляет страной".Расстрел для "ухилянтов"С неприкрытой ненавистью к народу высказывается Ирина Гончарова - Багалий, депутат Харьковского горсовета.Она опубликовала такое предложение в соцсетях:"Расстрелять показательно десяток "ухылянтов" - привлекательная идея."Там, правда, в комментариях многие недовольны: самих депутатов это будет касаться? А членов их семей?"Ухылянтов" на Украине невозможно подсчитать, сколько. Только тех, кто сбежал из армии (СЗЧ, по украинской терминологии) - около 200 тысяч официально. Неофициально - намного больше.Их даже особо не ловят. Это невозможно. "Ухылянтов" же - вообще полстраны.Миллион на двоихВот совсем недавно арестовали двух полицейских, которые за 2 тысячи долларов "помогали" исчезнуть мужчинам из списка военнообязанных.За очень короткое время двое "помощников ухылянтов" сколотили миллион долларов!Тут бы остановиться, но нет. Не успели. "Помощники", к сожалению, арестованы. С одной стороны, они нарушали закон. Но с другой, делали благое дело: спасали жизни.Так что это реальные Робин Гуды! Миллион, правда, не успели раздать нуждающимся.Но идея наверняка пришла в голову не только этим двоим.Так скоро вся нация станет либо уклонистами, либо сбежавшими, либо эмигрантами. Кому воевать?Поэтому и появляются идеи про женщин, пенсионеров, детей и расстрелы.Но как в принципе могла появиться в голове "депутатки" такая идея? Расстрел?Это истерика. Не знают, что делать.Женщины и пенсионеры"Не хочешь воевать, отдай имущество и уезжай", - предлагает другой депутат.Ещё один выдвигает "свежее" предложение: "Должны воевать женщины и пенсионеры, иначе Украина перестанет существовать как государство."Как будто в этом есть что-то плохое?Да, перестанет существовать.А женщины и пенсионеры выживут.Разве это плохо?Почему никто не спрашивает "женщин и пенсионеров"?Вместо этого Рада приняла очередной закон, дали право идти в армию тем, кому больше 60 лет.Ожидаемо, сразу после принятия этого закона, появились и первые "добровольцы".В Кривом Роге сняли видео, как двое дедов отбиваются от ТЦК. Видимо, так хотели идти воевать по новому закону, "упрашивали" взять их в казематы ТЦК, где люди находятся без воды и еды, а иногда и без туалета.Новая тема: стали арестовывать и хватать в ТЦК священников, монахов. Естественно, православной церкви.Семь тысяч разнообразных религиозных организаций Украины получили бронь от армии. Но только не основная православная церковь.Но власть, конечно, понимает, что долго так продолжаться не может.Поэтому предусмотрительно - для полиции закупили специальные щиты.На 30 миллионов гривен закупили на Украине противоударных щитов для полиции и оборудования для разгона демонстрантов.Красноречивая покупка."Макдональдс" прощается с УкраинойИ последнее сообщение:Макдональдс закрылся в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах.Ожидается закрытие в Днепропетровске и Чернигове.Что-то знают. К чему-то готовятся.Наверное, в этих городах скоро можно будет опять свободно говорить на русском.О том, кто возглавляет ГЭЭС, то есть ту организацию, которая составляет списки религиозных институций, которые освобождаются от призыва в армию - в статье Дмитрия Ковалевича "Образец изворотливости и лицемерия. Чем занята Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести"*Признан в РФ экстремистом и террористом*Признана в РФ иноагентом

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, киев, россия, алексей арестович, владимир зеленский, портников, офис президента, рада, макдональдс