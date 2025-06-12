https://ukraina.ru/20250612/prezident-ssha-prinyal-veritelnye-gramoty-u-novogo-posla-rossii-1063857786.html

Президент США принял верительные грамоты у нового посла России

Президент США принял верительные грамоты у нового посла России - 12.06.2025 Украина.ру

Президент США принял верительные грамоты у нового посла России

Посол России в США Александр Дарчиев 11 июня в Белом доме вручил верительные грамоты президенту страны пребывания Дональду Трампу. Об этом сообщила российская дипмиссия.

2025-06-12T00:31

2025-06-12T00:31

2025-06-12T00:31

новости

сша

россия

канада

александр дарчиев

дональд трамп

владимир зеленский

дипломатия

дипломатические отношения

дипломаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101974/97/1019749711_164:0:966:451_1920x0_80_0_0_2e33148c050eb858449cadcef0965132.jpg

Президент США принял верительные грамоты от нового посла России.Александр Дарчиев официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии.Ранее Дарчиев работал в российском посольстве в США в ранге советника-посланника, а также был послом России в соседней Канаде (в 2014-2021 годах).Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании сделать Канаду провинцией США. Руководство Канады при этом возмущалось, чествовало беглых эсэсовцев и наращивало военную помощь режиму Зеленского.Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Назло Трампу отморозим уши. Как Канада превращается в Украину

сша

россия

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, канада, александр дарчиев, дональд трамп, владимир зеленский, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, мид рф