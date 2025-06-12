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Президент США принял верительные грамоты у нового посла России
Президент США принял верительные грамоты у нового посла России - 12.06.2025 Украина.ру
Президент США принял верительные грамоты у нового посла России
Посол России в США Александр Дарчиев 11 июня в Белом доме вручил верительные грамоты президенту страны пребывания Дональду Трампу. Об этом сообщила российская дипмиссия.
2025-06-12T00:31
2025-06-12T00:31
2025-06-12T00:31
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Президент США принял верительные грамоты от нового посла России.Александр Дарчиев официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии.Ранее Дарчиев работал в российском посольстве в США в ранге советника-посланника, а также был послом России в соседней Канаде (в 2014-2021 годах).Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о желании сделать Канаду провинцией США. Руководство Канады при этом возмущалось, чествовало беглых эсэсовцев и наращивало военную помощь режиму Зеленского.Автор издания Украина.ру Александр Савко рассмотрел ситуацию в публикации Назло Трампу отморозим уши. Как Канада превращается в Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, канада, александр дарчиев, дональд трамп, владимир зеленский, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, мид рф
Новости, США, Россия, Канада, Александр Дарчиев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения, МИД РФ
Президент США принял верительные грамоты у нового посла России
Посол России в США Александр Дарчиев 11 июня в Белом доме вручил верительные грамоты президенту страны пребывания Дональду Трампу. Об этом сообщила российская дипмиссия.
Президент США принял верительные грамоты от нового посла России.
Александр Дарчиев
официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии.
Ранее Дарчиев работал в российском посольстве в США
в ранге советника-посланника, а также был послом России
в соседней Канаде
(в 2014-2021 годах).
Ранее президент США Дональд Трамп
заявлял о желании сделать Канаду провинцией США. Руководство Канады при этом возмущалось, чествовало беглых эсэсовцев и наращивало военную помощь режиму Зеленского
.