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"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии

"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии - 12.06.2025 Украина.ру

"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии

Решение властей Финляндии о применении дискриминационных мер гражданами Союзного государства России и Белоруссии представляют собой откровенную сегрегацию по национальному признаку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-06-12T01:58

2025-06-12T01:58

2025-06-12T01:58

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Парламент Финляндии в апреле одобрил закон, налагающий запрет на приобретение недвижимости гражданами государств, которые "нарушают территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии", а также "могут ненадлежащим образом использовать своих граждан" во вред безопасности Финляндии. Запрет касается также юридических лиц, зарегистрированных в таких государствах или контролируемых их гражданами, напомнила Захарова.Всё окончательно прояснилось с опубликованием финским правительством соответствующего перечня государств, подпадающих под действие данного закона: наряду с россиянами ограничения вводятся также в отношении граждан Белоруссии. Своё решение финские власти аргументируют тем, что "у Минска есть твёрдая заинтересованность действовать в интересах России, хотя и нет самостоятельного желания подрывать национальную безопасность Финляндии".В итоге около 20 тысяч российских граждан и несколько сотен белорусов, проживающих в Финляндии по временным видам на жительство, лишатся права на покупку недвижимости."Полностью подчинившись, казалось бы, уже изжитым русофобским страхам в своём неуёмном желании отгородиться от России всеми возможными способами, хотя, естественно, являемся соседями, в Хельсинки принимают решения, не только противоречащие международным нормам в сфере обеспечения прав человека, как, например, одностороннее закрытие российско-финляндской границы, но, как в данном случае, представляющие собой откровенную сегрегацию по национальному признаку, - сказала Захарова. - Это как? Если русский или белорус, значит, может поражать в правах?"Мировая история всё это уже видела, в том числе на территории Финляндии, напомнила официальный представитель МИД России.При этом она задалась вопросом о том, остался ли в Хельсинки хоть кто-то, кто это помнит.Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему официального Хельсинки в публикации Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте

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