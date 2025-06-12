"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии - 12.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250612/ot-voinstvuyuschego-natsionalizma-do-natsizma-zakharova-raskritikovala-diskriminatsiyu-v-finlyandii-1063858729.html
"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии
"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии - 12.06.2025 Украина.ру
"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии
Решение властей Финляндии о применении дискриминационных мер гражданами Союзного государства России и Белоруссии представляют собой откровенную сегрегацию по национальному признаку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-06-12T01:58
2025-06-12T01:58
новости
финляндия
россия
хельсинки
мид рф
международные отношения
международное право
международная политика
дискриминация
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/20/1015032000_0:242:2748:1788_1920x0_80_0_0_650d8df8acd4832c8b2c4dac1b2e089c.jpg
Парламент Финляндии в апреле одобрил закон, налагающий запрет на приобретение недвижимости гражданами государств, которые "нарушают территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии", а также "могут ненадлежащим образом использовать своих граждан" во вред безопасности Финляндии. Запрет касается также юридических лиц, зарегистрированных в таких государствах или контролируемых их гражданами, напомнила Захарова.Всё окончательно прояснилось с опубликованием финским правительством соответствующего перечня государств, подпадающих под действие данного закона: наряду с россиянами ограничения вводятся также в отношении граждан Белоруссии. Своё решение финские власти аргументируют тем, что "у Минска есть твёрдая заинтересованность действовать в интересах России, хотя и нет самостоятельного желания подрывать национальную безопасность Финляндии".В итоге около 20 тысяч российских граждан и несколько сотен белорусов, проживающих в Финляндии по временным видам на жительство, лишатся права на покупку недвижимости."Полностью подчинившись, казалось бы, уже изжитым русофобским страхам в своём неуёмном желании отгородиться от России всеми возможными способами, хотя, естественно, являемся соседями, в Хельсинки принимают решения, не только противоречащие международным нормам в сфере обеспечения прав человека, как, например, одностороннее закрытие российско-финляндской границы, но, как в данном случае, представляющие собой откровенную сегрегацию по национальному признаку, - сказала Захарова. - Это как? Если русский или белорус, значит, может поражать в правах?"Мировая история всё это уже видела, в том числе на территории Финляндии, напомнила официальный представитель МИД России.При этом она задалась вопросом о том, остался ли в Хельсинки хоть кто-то, кто это помнит.Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему официального Хельсинки в публикации Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
финляндия
россия
хельсинки
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/20/1015032000_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_41725e56422c5c197fb9f0cd24f34bfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, хельсинки, мид рф, международные отношения, международное право, международная политика, дискриминация, русофобия, союзное государство, недвижимость, зарубежная недвижимость
Новости, Финляндия, Россия, Хельсинки, МИД РФ, международные отношения, международное право, Международная политика, дискриминация, Русофобия, Союзное государство, Недвижимость, зарубежная недвижимость

"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии

01:58 12.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор
Финляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Решение властей Финляндии о применении дискриминационных мер гражданами Союзного государства России и Белоруссии представляют собой откровенную сегрегацию по национальному признаку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Парламент Финляндии в апреле одобрил закон, налагающий запрет на приобретение недвижимости гражданами государств, которые "нарушают территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии", а также "могут ненадлежащим образом использовать своих граждан" во вред безопасности Финляндии. Запрет касается также юридических лиц, зарегистрированных в таких государствах или контролируемых их гражданами, напомнила Захарова.
"Все понимают, что изначально предполагалось сделать что-нибудь "очередное русофобское", - констатировала официальный представитель МИД РФ.
Всё окончательно прояснилось с опубликованием финским правительством соответствующего перечня государств, подпадающих под действие данного закона: наряду с россиянами ограничения вводятся также в отношении граждан Белоруссии. Своё решение финские власти аргументируют тем, что "у Минска есть твёрдая заинтересованность действовать в интересах России, хотя и нет самостоятельного желания подрывать национальную безопасность Финляндии".
В итоге около 20 тысяч российских граждан и несколько сотен белорусов, проживающих в Финляндии по временным видам на жительство, лишатся права на покупку недвижимости.
"Полностью подчинившись, казалось бы, уже изжитым русофобским страхам в своём неуёмном желании отгородиться от России всеми возможными способами, хотя, естественно, являемся соседями, в Хельсинки принимают решения, не только противоречащие международным нормам в сфере обеспечения прав человека, как, например, одностороннее закрытие российско-финляндской границы, но, как в данном случае, представляющие собой откровенную сегрегацию по национальному признаку, - сказала Захарова. - Это как? Если русский или белорус, значит, может поражать в правах?"
Мировая история всё это уже видела, в том числе на территории Финляндии, напомнила официальный представитель МИД России.
"От воинствующего национализма до нацизма, – мы же знаем на примере истории той самой Западной и Северной Европы, – всего лишь один шаг", - сказала российский дипломат.
При этом она задалась вопросом о том, остался ли в Хельсинки хоть кто-то, кто это помнит.
Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему официального Хельсинки в публикации Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияРоссияХельсинкиМИД РФмеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикадискриминацияРусофобияСоюзное государствоНедвижимостьзарубежная недвижимость
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:08Тренер Ольга Крахмалюк: Ни за что не поверила бы 20 лет назад, что буду готовить учеников на войну
03:00"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила
02:46Запад просчитался, украинцы расплачиваются. Украина в международном контексте
02:21День России и распад СССР – что празднуем?
01:58"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии
01:20Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами
00:40ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор
00:31Президент США принял верительные грамоты у нового посла России
00:13В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита
23:53Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО
23:38ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые
23:28ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
22:56В Курской области вручены награды родным погибших соотечественников
22:24Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО
22:11Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин
21:50Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
21:28Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин
21:01Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд
20:32Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине
20:15"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется
Лента новостейМолния