"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор
Решение властей Финляндии о применении дискриминационных мер гражданами Союзного государства России и Белоруссии представляют собой откровенную сегрегацию по национальному признаку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Парламент Финляндии в апреле одобрил закон, налагающий запрет на приобретение недвижимости гражданами государств, которые "нарушают территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии", а также "могут ненадлежащим образом использовать своих граждан" во вред безопасности Финляндии. Запрет касается также юридических лиц, зарегистрированных в таких государствах или контролируемых их гражданами, напомнила Захарова.
"Все понимают, что изначально предполагалось сделать что-нибудь "очередное русофобское", - констатировала официальный представитель МИД РФ.
Всё окончательно прояснилось с опубликованием финским правительством соответствующего перечня государств, подпадающих под действие данного закона: наряду с россиянами ограничения вводятся также в отношении граждан Белоруссии. Своё решение финские власти аргументируют тем, что "у Минска есть твёрдая заинтересованность действовать в интересах России, хотя и нет самостоятельного желания подрывать национальную безопасность Финляндии".
В итоге около 20 тысяч российских граждан и несколько сотен белорусов, проживающих в Финляндии по временным видам на жительство, лишатся права на покупку недвижимости.
"Полностью подчинившись, казалось бы, уже изжитым русофобским страхам в своём неуёмном желании отгородиться от России всеми возможными способами, хотя, естественно, являемся соседями, в Хельсинки принимают решения, не только противоречащие международным нормам в сфере обеспечения прав человека, как, например, одностороннее закрытие российско-финляндской границы, но, как в данном случае, представляющие собой откровенную сегрегацию по национальному признаку, - сказала Захарова. - Это как? Если русский или белорус, значит, может поражать в правах?"
Мировая история всё это уже видела, в том числе на территории Финляндии, напомнила официальный представитель МИД России.
"От воинствующего национализма до нацизма, – мы же знаем на примере истории той самой Западной и Северной Европы, – всего лишь один шаг", - сказала российский дипломат.
При этом она задалась вопросом о том, остался ли в Хельсинки хоть кто-то, кто это помнит.
Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему официального Хельсинки в публикации Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
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