Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами - 12.06.2025 Украина.ру
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Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами
Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами - 12.06.2025 Украина.ру
Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами
Направленные против нелегалов рейды сил правопорядка США являются провокационными и нарушающими нормальную жизнь городов Калифорнии. Об этом заяви руководители более 30 городов этого североамериканского штата, сообщает The New York Times
2025-06-12T01:20
2025-06-12T01:20
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дональд трамп
пит хегсет
миграционный кризис
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"Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что федеральные операции были преднамеренной провокацией Белого дома", - сказано в публикации.Издание сообщило, что мэр Лос-Анджелеса и "лидеры более 30 небольших городов Калифорнии призвали в среду положить конец федеральным иммиграционным зачисткам, которые нарушили жизнь городов по всему региону".Среди выступивших против инициированного президентом США Дональдом Трампом масштабного мероприятия по наведению порядка с нелегалами значатся мэры Монтебелло, Дауни и других муниципалитетов. Они выступили на пресс-конференции после пяти дней протестов, вызванных иммиграционными рейдами и размещением президентом Трампом 4700 солдат Национальной гвардии и морских пехотинцев в районе Лос-Анджелеса."Когда вы совершаете набеги на Home Depot и рабочие места, когда вы разлучаете родителей и детей и когда вы проводите бронированные караваны по нашим улицам, то вы не пытаетесь обеспечить чью-либо безопасность — вы пытаетесь вызвать страх и панику", — заявила Басс.По её мнению, рейды против нелегалов были не только "преднамеренной провокацией Белого дома", но также "частью национального эксперимента по определению того, насколько далеко может зайти федеральное правительство, чтобы захватить власть губернатора, власть местной юрисдикции".Басс выступила против политики президента США через несколько часов после того, как министр обороны страны Пит Хегсет заявил на слушаниях в Сенате, что войска могут быть отправлены в другие города, "если в местах, где сотрудники правоохранительных органов подвергаются угрозе, происходят беспорядки".По информации издания, в Лос-Анджелесе 700 морских пехотинцев проходили обучение по борьбе с гражданскими беспорядками и пока не помогали войскам Национальной гвардии или федеральным иммиграционным агентам. Представители Минобороны могут задерживать, но не арестовывать людей, а затем должны как можно скорее передавать их местным властям.В публикации утверждается, что "протесты охватили Лос-Анджелес "после того, как федеральные рейды по депортации в пятницу спровоцировали столкновения". По мере накала противостояния в Лос-Анджелесе аналогичные демонстрации возникли и в других городах США.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт провела брифинг с критикой мэра Лос-Анджелеса и губернатора штата Гэвина Ньюсома. Она заявила, что "левые беспорядки" не остановят рейды ICE.При этом Басс ввела комендантский час во вторник вечером и заявила, что он будет действовать "столько, сколько потребуется". Полицейское управление Лос-Анджелеса сообщило, что около 200 человек арестованы по обвинению в нежелании разойтись после вступления в силу комендантского часа в центре города."Любой, кто участвует в насилии, грабежах или вандализме, не поддерживает дело иммигрантов", - заявила мэр Лос-Анджелеса.Губернатор Ньюсом выступил с обращением по национальному телевидению, в котором утверждал, что развертывание федеральных войск было "наглым злоупотреблением властью" со стороны президента США и "опасным моментом" для американской демократии.Федеральный судья в Калифорнии назначил на четверг слушание по вопросу о полномочиях федеральных и местных властей в решении проблем массовых беспорядков при борьбе с нелегальной миграцией.Тем временем губернатор Техаса Грег Эбботт планирует развернуть войска Национальной гвардии по всему штату для решения проблемы массовых беспорядков. Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг раскритиковал этот шаг как "направленный на театр и провокацию".Накануне в новостях: "Мигранты делают Америку великой": Нью-Йорк и Чикаго подхватили "протестную" болезнь
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новости, сша, сан-антонио, нью-йорк, дональд трамп, пит хегсет, миграционный кризис, трудовые мигранты, мигранты, миграция, нелегалы, демократическая партия
Новости, США, Сан-Антонио, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Пит Хегсет, миграционный кризис, трудовые мигранты, мигранты, миграция, нелегалы, Демократическая партия

Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами

01:20 12.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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Направленные против нелегалов рейды сил правопорядка США являются провокационными и нарушающими нормальную жизнь городов Калифорнии. Об этом заяви руководители более 30 городов этого североамериканского штата, сообщает The New York Times
"Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что федеральные операции были преднамеренной провокацией Белого дома", - сказано в публикации.
Издание сообщило, что мэр Лос-Анджелеса и "лидеры более 30 небольших городов Калифорнии призвали в среду положить конец федеральным иммиграционным зачисткам, которые нарушили жизнь городов по всему региону".
Среди выступивших против инициированного президентом США Дональдом Трампом масштабного мероприятия по наведению порядка с нелегалами значатся мэры Монтебелло, Дауни и других муниципалитетов. Они выступили на пресс-конференции после пяти дней протестов, вызванных иммиграционными рейдами и размещением президентом Трампом 4700 солдат Национальной гвардии и морских пехотинцев в районе Лос-Анджелеса.
"Когда вы совершаете набеги на Home Depot и рабочие места, когда вы разлучаете родителей и детей и когда вы проводите бронированные караваны по нашим улицам, то вы не пытаетесь обеспечить чью-либо безопасность — вы пытаетесь вызвать страх и панику", — заявила Басс.
По её мнению, рейды против нелегалов были не только "преднамеренной провокацией Белого дома", но также "частью национального эксперимента по определению того, насколько далеко может зайти федеральное правительство, чтобы захватить власть губернатора, власть местной юрисдикции".
Басс выступила против политики президента США через несколько часов после того, как министр обороны страны Пит Хегсет заявил на слушаниях в Сенате, что войска могут быть отправлены в другие города, "если в местах, где сотрудники правоохранительных органов подвергаются угрозе, происходят беспорядки".
По информации издания, в Лос-Анджелесе 700 морских пехотинцев проходили обучение по борьбе с гражданскими беспорядками и пока не помогали войскам Национальной гвардии или федеральным иммиграционным агентам. Представители Минобороны могут задерживать, но не арестовывать людей, а затем должны как можно скорее передавать их местным властям.
В публикации утверждается, что "протесты охватили Лос-Анджелес "после того, как федеральные рейды по депортации в пятницу спровоцировали столкновения". По мере накала противостояния в Лос-Анджелесе аналогичные демонстрации возникли и в других городах США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт провела брифинг с критикой мэра Лос-Анджелеса и губернатора штата Гэвина Ньюсома. Она заявила, что "левые беспорядки" не остановят рейды ICE.
При этом Басс ввела комендантский час во вторник вечером и заявила, что он будет действовать "столько, сколько потребуется". Полицейское управление Лос-Анджелеса сообщило, что около 200 человек арестованы по обвинению в нежелании разойтись после вступления в силу комендантского часа в центре города.
"Любой, кто участвует в насилии, грабежах или вандализме, не поддерживает дело иммигрантов", - заявила мэр Лос-Анджелеса.
Губернатор Ньюсом выступил с обращением по национальному телевидению, в котором утверждал, что развертывание федеральных войск было "наглым злоупотреблением властью" со стороны президента США и "опасным моментом" для американской демократии.
Федеральный судья в Калифорнии назначил на четверг слушание по вопросу о полномочиях федеральных и местных властей в решении проблем массовых беспорядков при борьбе с нелегальной миграцией.
Тем временем губернатор Техаса Грег Эбботт планирует развернуть войска Национальной гвардии по всему штату для решения проблемы массовых беспорядков. Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг раскритиковал этот шаг как "направленный на театр и провокацию".
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