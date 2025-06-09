https://ukraina.ru/20250609/mir-na-grani-na-grani-chego-1063767900.html

Мир на грани. На грани чего?

Мир на грани. На грани чего? - 09.06.2025 Украина.ру

Мир на грани. На грани чего?

Записал большое интервью со Скоттом Риттером. Точнее Уильямом Скотт Риттером-младшим. Приятно полностью прописать имя человека беспорно мужественного, профессионального, благородного и порядочного. Только, что просмотрел американский фильм, где герой восклицает: "В наше время быть приличным человеком не выгодно!" Зная Скотта, поспорил бы.

2025-06-09T04:25

2025-06-09T04:25

2025-06-09T04:56

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скотт риттер

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И вот беседуя с ним на различные темы, был несколько удивлен его вопросами. Он задавал их от имени своих многочисленных и явно просвещенных американских зрителей. Но даже эта продвинутая категория на четвертый год СВО не вполне знает базовые причины, цели и задачи данной операции.Мне и ранее доводилось удивляться, даже изумляться мировоззренческой наивностью многих, даже хорошо образованных, американцев. У них, в отличие от русских, очень сильно влияние на общие представления личного положения. Вот, уж где "кочка сидения" влияет на "точку зрения"!Помню как спорил с молоденьким аналитиком Фрэнсисом Фукуямой о конце истории. Тот, сидя в крохотном кабинетеке-чуланчике в Санта-Монике ( кажется даже без окон), угрюмо повторял: " Кончилась, кончилась история…"Когда, много позже я посетил его во внушительном просторном кабине в Вашингтоне, он уже не был столь категоричен. Глядя в громадное окно прошептал: "Нет, история продолжается…".Не знаю, в какие окна смотрят зрители Скотта, но по его мнению, они до сих пор не вполне представляют из-за чего все это началось. Да, они уже не верят западному мейнстриму об "агрессии", "вторжению", "коварстве" России. Но еще не осмыслили подлинные причины и фундаментальные основания.Поэтому пришлось изрекать банальные истины. Но с личными нюансами.Итак, демилитаризация.Здесь я вижу ключевым моментом не столько количественный аспект ( размер вооруженных сил, перечень типов вооружений и пр.), сколько качественный (вхождение в военные альянсы или нейтральный статус).Одним из главных, резко провоцирующих шагов руководства Украины в адрес своего соседа, стало именно неуемное желание вступления в НАТО.И вот здесь-то и начинаются нюансы.Так уж получилось, что в девяностых - в период безудержного геополитического романтизма - довелось бывать в штаб-квартирах Альянса. И в военном - в Шейпе. И в политическом - в Брюсселе. Причем, даже, поруководить одной делегацией.Помню доминировавшие в то времечко настроения, планы, иллюзии.Сами натовцы считали тогда себя не военной, даже не военно-политической, а политико-военной организацией. Все более превращающейся в некий "корпус мира".Они и топили яро за безъядерный статус Украины. Один из их начальников сказал мне, что ядерная Украина еще страшнее ядерного Ирана. У последнего, мол, руководство страны на порядок ответственнее киевского.А многие из натовцев вообще предполагали ликвидацию Альянса как и его главного оппонента Варшавского договора.Никакой русофобии в организации особо не наблюдалось. Думали, что российские демократы той поры добровольно принесут Западу как ясак безбрежные ресурсы своей страны. Безвозмездно и с поклоном. За детей в лондонских школах, за жен на флоридский виллах, за подруг на альпийских лужайках…Тогда и российскую заявку о вступлении в Альянс отклонили. Думали, что пока ее рассмотрят, кто-то умрет - либо Россия в силу бесхоза, либо сам Альянс по причине бесцельности…Чудесное возрождение России, по сути и трансформировало ее одряхлевшую похоронную команду опять в "маршевую роту"…И началось. Прямое, доминирующее и провоцирующее участие в военных действиях, типа, югославской войны. Взрывная русофобия. Закачка оружия и компетенций в страны-шахиды типа Украины. И расширение, расширение…При том, что в международной политике нарушение закона "личного пространства" чревато большими последствиями, чем в потной толпе.Забыто даже свое же категоричное требование о безъядерной Украине. В Альянсе уже возникло ядерное проукраинское лобби, требующее передачу и размещение на ее территории ядерных сил…То есть, НАТО полностью трансформировало свою суть. Вместо пацификации жесточайшая милитаризация. Вместо ограничения ядерного оружия режим его бесконтрольного расползания.Вместо партнерства с Россией безудержная русофобия. Вместо локализации своей зоны влияния, безумное натягивание "совы на глобус" чужих интересов…И острием всех этих процессов избрана Украина. Не случайно. Не только потому, что "этих не жалко". Но еще и потому, что в стране сложилась атмосфера тотальной безответственности. Возникла уникальная власть, готовая на любую авантюру - лишь бы риск для для народа не превращался в их личный риск.Короче, демилитаризация - это обезвреживание мины, где по версии Альянса, Украине отведена роль взрывателя. Его и "выкручивают" минеры. Спасая не только себя но и весь обезумевший Западный мир. Поскольку отдают себе отчет, что Украина и НАТО - сообщающиеся сосуды. Соответственно, демилитаризация Украины означает демилитаризацию НАТО. Как и наоборот. Такие вот мысли и ассоциации, навеянные разговором…Поговорили вроде и о "боковой проблеме" - статусе русского языка в Незалэжной. Я просто задал Скотту встречный вопрос.Будучи полномочной персоной, получил от президента строгую бумагу. Подписав ее, я бы обязался не говорить по русски даже дома с женой.Ясно, что как чиновник, выполнял все предписания, общался на работе на "державной мове". Но вот в спальне? Или и там держать себя за язык?Не подписал и уволился.Уехал из страны, когда книги на русском перестали издавать, но начали сжигать. И что делать человеку думающему и пишущему на родном языке ? Возможно ли такое в тех же Штатах?Американцы порой даже не представляют глубину маразма в который пытались ввергнуть миллионы сородичей России прямо рядом с ее границей.Они не знают, что на русском можно кому-то ненавидеть Россию, но на украинском ни кому нельзя ее любить.Но это интуитивно чувствовали все украинские начальники, беспощадно выкорчевывая родной, для многих миллионов, русский язык.Магия языка - горизонтальна. Магия власти - вертикальна. Украина, пожалуй, единственная страна, где насильственно пытаются совместить эти вектора.Право на родной язык - сообщающийся сосуд с общими фундаментальными правами человека. Ликвидация этого права - обрушение всех остальных личных и гражданских прав и свобод…И очень коротко о денацификации Украины. В Америке только сейчас начали догадываться, что нацизм и терроризм это фактически одно и то же. Или - те же сообщающиеся сосуды.Нет террористов, которые в той или иной мере и форме не исповедовали бы идей нацизма. Как и нет нацистов, которые бы не прибегали к практике террора. Нацистская, уже практически официальная символика украинских вояк, означает одно - своего рода "каперский патент" или посвящение в секту террора. Нацист - это террорист в законе, говоря на популярном сленге…Когда в Европе еще не убили диалектику дробностью мышления, многие понятия не разделяли. Интересно вспомнить, что в знаменитой фразе Гете не звучала дихотомия "жизнь И свобода". Звучало "жизнь КАК свобода". (Действительно, какая может быть жизнь вне контекста свободы?)Когда диалектичная модель мышления вернется в западный мир, все с удивлением будут вспоминать времена, когда нацизм отделяли от терроризма. А по сути одно и то же…Короче, расфилософствовались мы со Скоттом Риттером. Столкнули лавину ассоциаций. Так бывает с умным и приятным собеседником.Хотя ответить на его американский вопрос о причинах СВО можно было одной фразой: Россия пытается заставить Украину соблюдать свою Конституцию. Ведь всё, за что первая воюет - составляет основной закон второй. По крайней мере, до ее вне правовой чистки…А пока пытаюсь понять на грани чего очутился наш мир и листаю волшебника Мацуо Басё: "Опала листва./ Весь мир одноцветен./ Лишь ветер гудит…Подробнее о том, что происходит на Украине - в статье "Украина за неделю. Теракты и возмездие"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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украина, россия, санта-моника, скотт риттер, фрэнсис фукуяма, иоганн гете, нато, мнения