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Отец Илона Маска прибыл в Москву и рассказал о конфликте с президентом США

Отец Илона Маска прибыл в Москву и рассказал о конфликте с президентом США - 08.06.2025 Украина.ру

Отец Илона Маска прибыл в Москву и рассказал о конфликте с президентом США

Отец американского предпринимателя и инноватора Илона Маска, также предприниматель Эррол Маск прибыл в Москву. Он примет участия в "Форуме будущего 2050".

2025-06-08T12:59

2025-06-08T12:59

2025-06-08T12:59

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Эррол Маск рассказал "Известиям", что его сын совершил ошибку, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом."Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. <...> Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного", — рассказал Эррол Маск.Он отметил, что Трамп и Маск не могут прийти к каким-либо договорённостям. Эррол уверен, что в произошедшем конфликте победа будет на стороне главы Белого дома."Трамп победит, он президент, он был избран президентом. Так что, знаете, Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса", — заявил Эррол Маск.По его словам, Илон Маск придерживается своих принципов и не хочет поддерживать неэффективные инициативы Демпартии, враждебной республиканцам."Илон хочет придерживаться принципов: не давать демократам реализовывать их глупые идеи, деньги и все такое. А Трамп просто должен это делать, чтобы получить голоса избирателей", — заявил предприниматель.По его словам, конфликт президента США и Илона Маска — это мелочь, которая закончится "завтра".Ранее между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла публичная ссора. Поводом стал законопроекта о налоговых льготах для граждан. Президент США публично выступил против льгот, стимулирующих продажи электромобилей.До этого Илон Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE). В отставке предприниматель подверг критике налоговую политику президента США, ведущую к увеличению госдолга до $4 трлн. Маск также негативно оценил кадровые решения Трампа в NASA и указал на связи своего бывшего шефа с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог

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новости, сша, москва, илон маск, дональд трамп, наса, скандал, политика