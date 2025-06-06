Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог - 06.06.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250606/dmitriy-drobnitskiy-tramp-zanyal-ovalnyy-kabinet-v-belom-dome-no-vzyat-ves-vashington-ne-smog-1063722454.html
Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог
Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог - 06.06.2025 Украина.ру
Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог
MAGA-база разочарована медлительностью и нерешительностью Трампа в разборе глубинного государства, то есть репрессий против госаппарата. Трампа обкладывают со всех сторон, и если так пойдет дальше, то Конгресс запросто может забрать у Трампа штурвал управления. И Маск аккумулирует в себе это раздражение.
2025-06-06T19:30
2025-06-06T19:30
интервью
сша
россия
вашингтон
дональд трамп
илон маск
владимир зеленский
дмитрий дробницкий
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Дональд Трамп и Илон Маск устроили публичную перепалку и взаимные разоблачения в соцсетях. Маск назвал предложенный президентом США законопроект, который включает включает сокращение федеральных расходов и масштабные налоговые льготы, "отвратительной мерзостью".- Дмитрий Олегович, конфликт между Маском и Трампом обусловлен их личными качествами, или это показатель системного кризиса в американской политике?- Есть ощущение, что этот конфликт со временем рассосется очень быстро. Был же конфликт с Марко Рубио, которого Трамп называл маленьким Марко. А теперь Рубио делает fantastic job.Несмотря на то, что Трамп и Маск друг другу наговорили, есть возможность слияния в дружеских объятиях.Конфликт Маска и Трампа это отражение одного важного фактора: разочарования MAGA-базы, которую у нас бы это назвали ядерным электоратом, хотя понятие базы включает в себя не только электорат, но и элитные группировки.MAGA-база разочарована медлительностью и нерешительностью Трампа в разборе глубинного государства, то есть репрессий против госаппарата. Трампа обкладывают со всех сторон, и если так пойдет дальше, то Конгресс запросто может забрать у Трампа штурвал управления и внешней политикой, и тарифной политикой. На этом революция захлебнется.Ощущение, что Трамп недостаточно решителен и жесток в своих действиях было еще до того, как разразилась ссора между Трампом и Маском. И Маск аккумулирует в себе это раздражение. Законопроект, с которого все началось, был лишь поводом.Очевидно, что ведомство Маска DOGE (Департамент эффективности правительства) не расходы должно было сокращать, а уничтожить госаппарат США. А этого не произошло и база разочарована. Всем очевидно, что трампизм не выживет, если не приступить к преобразованиям внутри страны. А их нет.Можно очень долго носить на груди почетную медаль за ликвидации USAID, но это не медаль за взятие Вашингтона. Трамп сел в овальном кабинете, а Вашингтон не взял. Так что это не личная ссора, а отражение базовой проблемы: Трамп не двигается вперед, не проводит репрессии, а его обкладывают со всех сторон. Все остальное это медийная мишура: разговоры про списки Эпштейна, о том, что Маск не справился и сошел с ума.- Маск говорит о том, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Располагает ли он компроматом на президента США?- Если бы этот компромат был, его бы давно уже опубликовали. В наше время и изобрести компромат ничего не стоит. Когда дело Джеффри Эпштейна раскручивали, его хотели повернуть против Трампа, но Трамп оказался самым чистеньким из всех. И даже в свое время выгнал Эпштейна из своей резиденции Мар-а-Лаго. Даже если бы этот компромат и был, Маск бы его не стал публиковать.Мы живем в другой политической культуре. Для нас, когда начинается публичная перепалка, это вершина политической дискуссии или внутрипартийной дискуссии. А англо-саксонская политическая культура принципиально построена на публичной коммуникации. Без этого там нельзя даже тему заявить.То, что они жестко спорят, в рамках политической культуры США, причем с 19 века. С поправкой на нравы, конечно. У Маска прослеживается та же самая нерешительность в формулировках. Маску надо было открытым текстом заявлять о недовольстве, которое есть у базы: зачем ты принимал канцлера ФРГ Мерца в Белом доме? Ты должен был осудить его как человека, который тянет США в ядерный конфликт с Россией.То есть вновь возникает проблема Волан-де-Морта, того, чье имя нельзя называть. Этот синдром присутствует вокруг администрации Трампа.- Трамп был раздражен решением Киева нанести удары по стратегическим аэродромам России. Это стало последней каплей в его отношении к Зеленскому?- Последней каплей была даже не перепалка в Белом доме, а когда на первом сроке из-за Зеленского ему объявили импичмент. Трамп понял, что киевский режим — это проект его врагов. И даже когда он будет президентом США, этот проект будет управляться не из Овального кабинета, а из либеральных глобалистских центров. Зеленского Трамп лично презирает и ненавидит как политический феномен.Тем более что Госдеп продавал Трампу Зеленского как совершенно другого человека, не такого, как Порошенко, с ним может работать трамповская администрация. Вся шобла, которая продавала Зеленского и его команду, со временем была уволена из Госдепа.Люди, которые управляют Зеленским, всерьез настроены на продолжение конфликта. И если Трампа надо будет убрать, они постараются это сделать. Трамп это понял. И беседа с Мерцем показывает, что Трамп сейчас больше понимает реальность геополитической ситуации, в которой находится Россия. И выйти из нее она может единственным путем.По идее, трампу надо было еще 21 января заявить, что Стармер, Макрон и Мерц это враги США, которые тянут США в войну ради своих целей, шайка невменяемого Байдена — это преступники, потому что они тоже тянули США в войну. А Зеленский агент моих врагов, его нужно объявить в международный розыск. И сейчас трамп не оказался бы в этом двойственном положении.Подробно о ссоре Дональда Трампа и Илона Маска в материале Павла Котова "Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать.
https://ukraina.ru/20250606/kak-mask-prodolzhil-delo-zelenskogo--novaya-glava-v-istorii-s-impichmentom-trampa-1063718784.html
https://ukraina.ru/20250606/ssora-trampa-i-maska-prichiny-i-posledstviya-1063703666.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, дмитрий дробницкий
Интервью, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дмитрий Дробницкий

Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог

19:30 06.06.2025
 
© Нина ЗотинаДмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий интервью
© Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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MAGA-база разочарована медлительностью и нерешительностью Трампа в разборе глубинного государства, то есть репрессий против госаппарата. Трампа обкладывают со всех сторон, и если так пойдет дальше, то Конгресс запросто может забрать у Трампа штурвал управления. И Маск аккумулирует в себе это раздражение.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Дональд Трамп и Илон Маск устроили публичную перепалку и взаимные разоблачения в соцсетях. Маск назвал предложенный президентом США законопроект, который включает включает сокращение федеральных расходов и масштабные налоговые льготы, "отвратительной мерзостью".
- Дмитрий Олегович, конфликт между Маском и Трампом обусловлен их личными качествами, или это показатель системного кризиса в американской политике?
- Есть ощущение, что этот конфликт со временем рассосется очень быстро. Был же конфликт с Марко Рубио, которого Трамп называл маленьким Марко. А теперь Рубио делает fantastic job.
Несмотря на то, что Трамп и Маск друг другу наговорили, есть возможность слияния в дружеских объятиях.
Конфликт Маска и Трампа это отражение одного важного фактора: разочарования MAGA-базы, которую у нас бы это назвали ядерным электоратом, хотя понятие базы включает в себя не только электорат, но и элитные группировки.
MAGA-база разочарована медлительностью и нерешительностью Трампа в разборе глубинного государства, то есть репрессий против госаппарата. Трампа обкладывают со всех сторон, и если так пойдет дальше, то Конгресс запросто может забрать у Трампа штурвал управления и внешней политикой, и тарифной политикой. На этом революция захлебнется.
Ощущение, что Трамп недостаточно решителен и жесток в своих действиях было еще до того, как разразилась ссора между Трампом и Маском. И Маск аккумулирует в себе это раздражение. Законопроект, с которого все началось, был лишь поводом.
17:03
Как Маск продолжил дело Зеленского. Новая глава в истории с импичментом ТрампаВчерашние соратники в одночасье стали заклятыми врагами, а противостояние таких влиятельных и богатых личностей может оказать влияние на политический строй государства
Очевидно, что ведомство Маска DOGE (Департамент эффективности правительства) не расходы должно было сокращать, а уничтожить госаппарат США. А этого не произошло и база разочарована. Всем очевидно, что трампизм не выживет, если не приступить к преобразованиям внутри страны. А их нет.
Можно очень долго носить на груди почетную медаль за ликвидации USAID, но это не медаль за взятие Вашингтона. Трамп сел в овальном кабинете, а Вашингтон не взял. Так что это не личная ссора, а отражение базовой проблемы: Трамп не двигается вперед, не проводит репрессии, а его обкладывают со всех сторон. Все остальное это медийная мишура: разговоры про списки Эпштейна, о том, что Маск не справился и сошел с ума.
- Маск говорит о том, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Располагает ли он компроматом на президента США?
- Если бы этот компромат был, его бы давно уже опубликовали. В наше время и изобрести компромат ничего не стоит. Когда дело Джеффри Эпштейна раскручивали, его хотели повернуть против Трампа, но Трамп оказался самым чистеньким из всех. И даже в свое время выгнал Эпштейна из своей резиденции Мар-а-Лаго. Даже если бы этот компромат и был, Маск бы его не стал публиковать.
Мы живем в другой политической культуре. Для нас, когда начинается публичная перепалка, это вершина политической дискуссии или внутрипартийной дискуссии. А англо-саксонская политическая культура принципиально построена на публичной коммуникации. Без этого там нельзя даже тему заявить.
То, что они жестко спорят, в рамках политической культуры США, причем с 19 века. С поправкой на нравы, конечно. У Маска прослеживается та же самая нерешительность в формулировках. Маску надо было открытым текстом заявлять о недовольстве, которое есть у базы: зачем ты принимал канцлера ФРГ Мерца в Белом доме? Ты должен был осудить его как человека, который тянет США в ядерный конфликт с Россией.
То есть вновь возникает проблема Волан-де-Морта, того, чье имя нельзя называть. Этот синдром присутствует вокруг администрации Трампа.
Трамп, Маск и Милей
13:09
Ссора Трампа и Маска: причины и последствияПубличная ссора Трампа и Маска уже возымела эффект: как минимум оба нанесли экономический урон друг другу. О политических последствиях пока говорить рано, а они могут быть сокрушительными для Трампа и всей политической системы США.
- Трамп был раздражен решением Киева нанести удары по стратегическим аэродромам России. Это стало последней каплей в его отношении к Зеленскому?
- Последней каплей была даже не перепалка в Белом доме, а когда на первом сроке из-за Зеленского ему объявили импичмент. Трамп понял, что киевский режим — это проект его врагов. И даже когда он будет президентом США, этот проект будет управляться не из Овального кабинета, а из либеральных глобалистских центров. Зеленского Трамп лично презирает и ненавидит как политический феномен.
Тем более что Госдеп продавал Трампу Зеленского как совершенно другого человека, не такого, как Порошенко, с ним может работать трамповская администрация. Вся шобла, которая продавала Зеленского и его команду, со временем была уволена из Госдепа.
Люди, которые управляют Зеленским, всерьез настроены на продолжение конфликта. И если Трампа надо будет убрать, они постараются это сделать. Трамп это понял. И беседа с Мерцем показывает, что Трамп сейчас больше понимает реальность геополитической ситуации, в которой находится Россия. И выйти из нее она может единственным путем.
По идее, трампу надо было еще 21 января заявить, что Стармер, Макрон и Мерц это враги США, которые тянут США в войну ради своих целей, шайка невменяемого Байдена — это преступники, потому что они тоже тянули США в войну. А Зеленский агент моих врагов, его нужно объявить в международный розыск. И сейчас трамп не оказался бы в этом двойственном положении.
Подробно о ссоре Дональда Трампа и Илона Маска в материале Павла Котова "Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать.
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ИнтервьюСШАРоссияВашингтонДональд ТрампИлон МаскВладимир ЗеленскийДмитрий Дробницкий
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог
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17:23"Преступник нейтрализован": на военном объекте в Рязанской области пресечен теракт
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