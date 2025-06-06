https://ukraina.ru/20250606/dmitriy-drobnitskiy-tramp-zanyal-ovalnyy-kabinet-v-belom-dome-no-vzyat-ves-vashington-ne-smog-1063722454.html

Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог

Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог - 06.06.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог

MAGA-база разочарована медлительностью и нерешительностью Трампа в разборе глубинного государства, то есть репрессий против госаппарата. Трампа обкладывают со всех сторон, и если так пойдет дальше, то Конгресс запросто может забрать у Трампа штурвал управления. И Маск аккумулирует в себе это раздражение.

2025-06-06T19:30

2025-06-06T19:30

2025-06-06T19:30

интервью

сша

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вашингтон

дональд трамп

илон маск

владимир зеленский

дмитрий дробницкий

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Дональд Трамп и Илон Маск устроили публичную перепалку и взаимные разоблачения в соцсетях. Маск назвал предложенный президентом США законопроект, который включает включает сокращение федеральных расходов и масштабные налоговые льготы, "отвратительной мерзостью".- Дмитрий Олегович, конфликт между Маском и Трампом обусловлен их личными качествами, или это показатель системного кризиса в американской политике?- Есть ощущение, что этот конфликт со временем рассосется очень быстро. Был же конфликт с Марко Рубио, которого Трамп называл маленьким Марко. А теперь Рубио делает fantastic job.Несмотря на то, что Трамп и Маск друг другу наговорили, есть возможность слияния в дружеских объятиях.Конфликт Маска и Трампа это отражение одного важного фактора: разочарования MAGA-базы, которую у нас бы это назвали ядерным электоратом, хотя понятие базы включает в себя не только электорат, но и элитные группировки.MAGA-база разочарована медлительностью и нерешительностью Трампа в разборе глубинного государства, то есть репрессий против госаппарата. Трампа обкладывают со всех сторон, и если так пойдет дальше, то Конгресс запросто может забрать у Трампа штурвал управления и внешней политикой, и тарифной политикой. На этом революция захлебнется.Ощущение, что Трамп недостаточно решителен и жесток в своих действиях было еще до того, как разразилась ссора между Трампом и Маском. И Маск аккумулирует в себе это раздражение. Законопроект, с которого все началось, был лишь поводом.Очевидно, что ведомство Маска DOGE (Департамент эффективности правительства) не расходы должно было сокращать, а уничтожить госаппарат США. А этого не произошло и база разочарована. Всем очевидно, что трампизм не выживет, если не приступить к преобразованиям внутри страны. А их нет.Можно очень долго носить на груди почетную медаль за ликвидации USAID, но это не медаль за взятие Вашингтона. Трамп сел в овальном кабинете, а Вашингтон не взял. Так что это не личная ссора, а отражение базовой проблемы: Трамп не двигается вперед, не проводит репрессии, а его обкладывают со всех сторон. Все остальное это медийная мишура: разговоры про списки Эпштейна, о том, что Маск не справился и сошел с ума.- Маск говорит о том, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Располагает ли он компроматом на президента США?- Если бы этот компромат был, его бы давно уже опубликовали. В наше время и изобрести компромат ничего не стоит. Когда дело Джеффри Эпштейна раскручивали, его хотели повернуть против Трампа, но Трамп оказался самым чистеньким из всех. И даже в свое время выгнал Эпштейна из своей резиденции Мар-а-Лаго. Даже если бы этот компромат и был, Маск бы его не стал публиковать.Мы живем в другой политической культуре. Для нас, когда начинается публичная перепалка, это вершина политической дискуссии или внутрипартийной дискуссии. А англо-саксонская политическая культура принципиально построена на публичной коммуникации. Без этого там нельзя даже тему заявить.То, что они жестко спорят, в рамках политической культуры США, причем с 19 века. С поправкой на нравы, конечно. У Маска прослеживается та же самая нерешительность в формулировках. Маску надо было открытым текстом заявлять о недовольстве, которое есть у базы: зачем ты принимал канцлера ФРГ Мерца в Белом доме? Ты должен был осудить его как человека, который тянет США в ядерный конфликт с Россией.То есть вновь возникает проблема Волан-де-Морта, того, чье имя нельзя называть. Этот синдром присутствует вокруг администрации Трампа.- Трамп был раздражен решением Киева нанести удары по стратегическим аэродромам России. Это стало последней каплей в его отношении к Зеленскому?- Последней каплей была даже не перепалка в Белом доме, а когда на первом сроке из-за Зеленского ему объявили импичмент. Трамп понял, что киевский режим — это проект его врагов. И даже когда он будет президентом США, этот проект будет управляться не из Овального кабинета, а из либеральных глобалистских центров. Зеленского Трамп лично презирает и ненавидит как политический феномен.Тем более что Госдеп продавал Трампу Зеленского как совершенно другого человека, не такого, как Порошенко, с ним может работать трамповская администрация. Вся шобла, которая продавала Зеленского и его команду, со временем была уволена из Госдепа.Люди, которые управляют Зеленским, всерьез настроены на продолжение конфликта. И если Трампа надо будет убрать, они постараются это сделать. Трамп это понял. И беседа с Мерцем показывает, что Трамп сейчас больше понимает реальность геополитической ситуации, в которой находится Россия. И выйти из нее она может единственным путем.По идее, трампу надо было еще 21 января заявить, что Стармер, Макрон и Мерц это враги США, которые тянут США в войну ради своих целей, шайка невменяемого Байдена — это преступники, потому что они тоже тянули США в войну. А Зеленский агент моих врагов, его нужно объявить в международный розыск. И сейчас трамп не оказался бы в этом двойственном положении.Подробно о ссоре Дональда Трампа и Илона Маска в материале Павла Котова "Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать.

https://ukraina.ru/20250606/kak-mask-prodolzhil-delo-zelenskogo--novaya-glava-v-istorii-s-impichmentom-trampa-1063718784.html

https://ukraina.ru/20250606/ssora-trampa-i-maska-prichiny-i-posledstviya-1063703666.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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интервью, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, дмитрий дробницкий