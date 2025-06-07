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Каховская ГЭС, подорванная Украиной, нужна России, но ее восстановление возможно только после войны

Каховская ГЭС, подорванная Украиной, нужна России, но ее восстановление возможно только после войны - 07.06.2025 Украина.ру

Каховская ГЭС, подорванная Украиной, нужна России, но ее восстановление возможно только после войны

Спустя два года после того, как Каховская ГЭС была разрушена, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что она будет восстановлена Россией и введена в эксплуатацию

2025-06-07T08:36

2025-06-07T08:36

2025-06-07T08:36

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украина

крым

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

запорожская аэс

каховская гэс

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Напомним, что 6 июня 2023 года ВСУ уничтожили плотину Каховской ГЭС, спустив в Чёрное море 18 км³ воды из Каховского водохранилища. Эта техногенная катастрофа стала, пожалуй, крупнейшей на территории постУкраины с 1986 года - после аварии на Чернобыльской АЭС.Спустя два года подробности этого террористического акта, направленного не только против ВС РФ, но и простых граждан Украины (даже в первую очередь их) , как и в 2023 году, остаются неизвестными. Однако это никак не влияет на желание властей восстановить плотину и вновь наполнить Каховское море.Важная, но не настолькоОсушенное Каховское море выполняло сразу несколько функций.Во-первых, оно было гигантским резервом воды объёмом в 18,18 млрд тонн, что смягчало жаркий и засушливый климат Северного Причерноморья и Приднепровья, позволяя землям получать больше осадков, а аграриям — выращивать требовательные к воде сельскохозяйственные культуры. Именно благодаря Каховскому морю в Херсонской области выращивали масличные и даже занимались рисоводством. От Каховского моря советской властью была проложена сеть оросительных каналов, уходящих вглубь как на правом, так и на левом берегах Днепра.Уничтожение плотины стало ударом по сельскому хозяйству на обеих берегах. В российской части области без орошения остались 344 тыс. га полей, крупный рогатый скот пришлось перевести с зелёных кормов на зерносмеси, НИИ риса под Скадовском в 2024 году выращивал рис в ваннах — лизиметрах, а крымское рисоводство вновь погибло, так и не успев восстановиться после водной блокады. Заливные поля теперь находятся под угрозой засоления. В целом, Херсонская область потеряла половину урожая, особенно тяжело было производителям зернобобовых и масличных культур.Во-вторых, водохранилище было источником воды для бытовых и промышленных потребителей. Из водохранилища снабжались Крым, Херсон и Николаев, Кривой Рог, Бердянск и Энергодар (в частности, Запорожская АЭС), а также сотни сёл, получавших воду из артезианских скважин, чей уровень грунтовых вод зависел от наличия воды в водохранилище.В-третьих, Каховская ГЭС замыкала каскад Днепровских гидроэлектростанций, обеспечивая судоходство по Днепру, и сама вырабатывала чуть больше 120 МВт электроэнергии при номинальных 334 МВт, помогая балансировать энергосистему юга постсоветской Украины.Вода без водохранилищаСпустя два года к уничтожению плотины более-менее адаптировались как в России, так и на Украине.Крым после недолгой передышки между водными блокадами продолжает жить в режиме рачительного использования воды, благо в период с 2014 по 2022 годы был проведён комплекс мероприятий по обвязке водохранилищ водоводами, снижению потерь воды на отдельных участках Северо-Крымского канала, замене ветхих сетей, а также бурению артезианских скважин.2022–2023 годы стали лишь передышкой и позволили наполнить крымские водохранилища. Затем они вновь стали терять воду как из-за её потребления, так и по причине её испарения. К началу июня 2025 года общий объём наполнения водохранилищ естественного стока Крыма составил 166 млн м³, что составляет около 50% от их объёма. А год назад в водохранилищах было 196 млн м³ воды, или 75% от объёма. Для понимания: в мае 2023 года водохранилища наполнились на 21 млн м³ воды, за май 2024 года потеряли 11 млн м³ воды. Прогнозируется, что 2026 и 2027 годы будут такими же засушливыми, впрочем, как и текущий, 2025 год.Бердянск вновь стал получать большую часть воды из скважин, а в 2024 году в городе провели масштабные работы по замене водопроводных сетей, которые, впрочем, далеки от завершения в силу запредельного уровня износа инженерных коммуникаций. Российскими специалистами проложен 11-км водовод от Луначарского водозабора до цеха водоочистки водоканала, где вода из расширенного Луначарского водозабора смешивается с водой из Бердовского водохранилища, улучшая её качество. Эти мероприятия позволили подать в город около 5 тыс. м³ воды в сутки, или четверть от её зимних объёмов потребления. Проведён ремонт аварийных участков главного магистрального коллектора от канализационно-насосной станции, ремонтируются цеха водоканала и его инженерные системы. Будет заменён 7-км водовод "Прилив" — от него запитана часть города, и из-за него в городе вода подаётся по часам и со снижением давления. Трубы "Прилива" рвутся уже по 2–3 раза в день. Работы ещё непочатый край, но они идут.Масштабные работы ведутся и в Херсонской области, где в 2024 году скорректировали региональную схему водоснабжения и водоотведения с учётом невозможности использовать воды Северо-Крымского канала. В 2024 году в области отремонтировали 10 скважин с башнями, 162,85 км сетей водоснабжения и водоотведения, 20 объектов теплоснабжения и 35 объектов водоснабжения и водоотведения на сумму около 3,5 млрд рублей. В 2025–2026 годах планируют провести работы общей стоимостью около 3,2 млрд рублей. Фронт работ всё тот же: замена труб, реконструкция коллекторов, строительство насосных станций и станций водоподготовки/обеззараживания.В Днепропетровской области стараниями криворожских властей удалось запитать Кривой Рог и Никополь водой из других источников. Уже к августу 2023 года была запущена первая из четырёх ниток водовода Ингулец-Кряжево, некогда подававшего воду из Ингульца в осушенное после 2007 года Октябрьское водохранилище на территории Николаева. К началу 2024 года завершены работы по запуску ещё двух линий водовода Марганец — Никополь — Покров (40,9 км длиной) и Запорожье — Томаковка — Марганец (76,7 км длиной), что позволило запитать от ингулецкой воды часть крупных городов Днепропетровской и Запорожской областей с общей численностью населения порядка 700 тыс. человек. Водовод из Запорожья в Марганец стоимостью 1,5 млрд гривен закончили строить ещё 3 марта 2024 года, но запустили спустя добрых полгода.В 2025 году киевская власть планирует построить 30-км водовод для наполнения Макортовского водохранилища (находится между Кривым Рогом и Днепропетровском). Водохранилище после уничтожения плотины Каховской ГЭС стало источником воды для Кривого Рога, из-за чего уровень воды в нём сократился с 57,8 млн м³ до 19,6 млн м³. Заодно водой наполнится река Саксагань.В Херсоне, который из-за боевых действий стал городом-призраком, вода с февраля подаётся по графику с 7 до 9 утра и с 5 до 7 вечера, также организована работа пунктов раздачи очищенной и бутилированной воды. Дольше всех с нерешённой водной проблемой мучились жители Николаева, который в 2022 году запитали от воды из Бугского лимана, куда ветром нагоняло солёную воду из Чёрного моря, которая разъедала городские водопроводные сети. Лишь в январе 2025 года началось строительство водовода для обеспечения города питьевой водой. Компания Autostrada возводит водовод длиной 67,8 км от водозабора на реке Южный Буг близ города Новая Одесса (расположен выше Николаева по течению реки). Строительство обещают завершить к октябрю, а мощность водовода составит 120 тыс. м³ воды для города и 50 тыс. м³ для систем орошения Новой Одессы и Николаевского района. К началу июня работы были завершены на 70%, что вселяет надежду на прекращение мучений николаевцев. Впрочем, наличие воды не снимет проблемы с аварийными городскими сетями — их придётся ежедневно латать до тех пор, пока не будет проведена их полная замена, что куда сложнее прокладки нового водовода.Как видно, спустя 2 года украинские города приспособились к отсутствию уничтоженной Каховской ГЭС и опустошению её водохранилища. Из резервных источников воды протянуты новые водоводы, которые пусть и не снимают в полном объёме проблему и истощают водохранилища, не предназначенные для снабжения крупных городов, но позволяют какое-то время не думать о водных проблемах.А вот в российской части всё несколько сложнее в силу отсутствия каких-либо альтернатив (кроме как в виде артезианских скважин) воде из Каховского водохранилища. Херсонская и Запорожская области водный кризис переживают легче Крыма в силу малого количества крупных городов. Крым же вновь, как и до 2022 года, оказался в ситуации отсчёта времени до очередного водного кризиса.России нужно, Украине нетПоэтому если кому и интересно восстановление плотины Каховской ГЭС с повторным заполнением водохранилища, так это России. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо об этом говорит с завидной регулярностью, но глобально с 2023 года ситуация не изменилась.Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, но не раньше момента, когда либо прекратятся боевые действия, либо будет сдвинута линия фронта. Ещё в 2023 году доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик, профессор Российского университета дружбы народов Владимир Тетельмин говорил, что на проектирование гидроэнергетической части ушло бы порядка 3–4 месяцев, а тело плотины не должно было пострадать, так как оно крайне массивное. Тогда восстановление плотины оценивали примерно в 200 млрд рублей. Но ни полноценного обследования, ни, тем более, восстановительных работ начать не удалось.Провели оценку предполагаемых восстановительных работ и на Украине. Конфедерация работодателей Украины в сентябре 2023 года констатировала, что Украина восстановить плотину не сможет в силу дефицита специалистов, которым предстоит привести в порядок водохранилище площадью как 2,5 города Киев и береговой линией как от Львова до Харькова (896 км), а также 1,1 тыс. км мелиоративных каналов, не говоря уже о восстановлении плотины.Поэтому восстанавливать дамбу необходимо, но возможности приступить к работам пока нет. И проводить их придётся в условиях противодействия со стороны киевской власти — она сделает всё, чтобы работы шли как можно дольше и с как можно большими потерями.Подробнее о ситуации с подрывом Каховской ГЭС - в статье Марины Поляковой Спустя ровно два года после подрыва: Сальдо назвал условие восстановления Каховской ГЭС

https://ukraina.ru/20250529/peremennye-vosstanovleniya-pochemu-mirnaya-zhizn-v-novorossiyu-vozvraschaetsya-s-raznoy-skorostyu-1063478123.html

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