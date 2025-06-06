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Спустя ровно два года после подрыва: Сальдо назвал условие восстановления Каховской ГЭС

Спустя ровно два года после подрыва: Сальдо назвал условие восстановления Каховской ГЭС - 06.06.2025 Украина.ру

Спустя ровно два года после подрыва: Сальдо назвал условие восстановления Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС восстановят. Об этом агентству РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, и назвал условие

2025-06-06T14:26

2025-06-06T14:26

2025-06-06T15:32

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каховское водохранилище

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эксклюзив

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Что случилось с Каховской ГЭС?Ровно два года назад, в ночь на 6 июня 2023 года террористический киевский режим подорвал плотину Каховского водохранилища. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, на сегодняшний день водой покрыто лишь менее 40% бывшей акватории водохранилища. При этом в результате затопления территорий, где воды не должно было быть, погибли десятки мирных жителей, а Херсонская область и Крым столкнулись в масштабной экологической катастрофой.Подробности в материалах "Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море и В Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС обнаружен возбудитель смертельного заболевания.Как быстро можно восстановить Каховскую ГЭС?Большинство экспертов склоняются к тому, что эта работа займет от одного до двух лет. Комментируя эти перспективы глава бассейнового управления водных ресурсов Херсонской и Запорожской областей Алексей Гнездилов отметил ранее, что "есть военные методы ускоренного восстановления, о которых пока не следует рассказывать, чтобы не играть на руку врагу". Он также отмечал, что "если решение будет принято, это будет всероссийская стройка, в которой мы покажем себя с лучшей стороны".Однако так или иначе, специалисты сходятся во мнении, что начинать восстановление удастся лишь после окончания боевых действий или, по крайней мере, после того, как удастся отодвинуть линию боевого соприкосновения на приемлемое расстояние. Иначе работа по восстановлению попросту окажется неоправданной.История строительства Каховской ГЭСКаховская ГЭС - самая нижняя из шести ступеней каскада днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от Новой Каховки. Город создали на месте села Ключевое специально для возведения и обслуживания гидроэлектростанции. На великой стройке коммунизма, стартовавшей в 1950 году трудились около 12 тысяч человек. Последний, шестой гидроагрегат на ГЭС запустили уже в 1956 году, а спустя три года, когда водохранилище наполнилось, объект приняли в промышленную эксплуатацию. Станция досталась Украине "по наследству" при распаде Советского Союза.Еще одно важное обстоятельство - при сооружении этой ГЭС было образовано Каховское водохранилище, от которого берут свое начало каналы Каховский, Днепр - Кривой Рог и Северо-Крымский. По последнему до 2014 года днепровская вода поступала в Крым, обеспечивая 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде. Сразу после воссоединения полуострова с Россией киевский перекрыл Северо-Крымский канал, устроив водную блокаду полуострову.Другие события дня: Реакция на массированный удар ВС РФ, фронтовая сводка и война Белого дома. Главное на 13:00.

https://ukraina.ru/20230606/1046958275.html

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каховское водохранилище

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Марина Полякова

новости, херсонская область, каховское водохранилище, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, гсчс, эксклюзив