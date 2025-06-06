Главные новости на 12.30 - 06.06.2025 Украина.ру
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Главные новости на 12.30
Главные новости на 12.30 - 06.06.2025 Украина.ру
Главные новости на 12.30
🟥 Взвод механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в селе Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структура. Украина.ру, 06.06.2025
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новости
украина
мирный
донецкая народная республика
илон маск
дональд трамп
дмитрий лихачев
вооруженные силы украины
росатом
магатэ
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🟥 Взвод механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в селе Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структура.🟥 Ударами поражены объекты ПВО в районе Киева и ряде областей Украины, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. Там же добавили, что удары также нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области. Кроме того, в двух областях Украины поражены пункты дислокации с иностранными наемниками.🟦 В Калининграде начались переговоры главы Алексея Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси в формате "один на один", сообщают российские СМИ.🟦 Белый дом готовится к возможной "затяжной войне" с Илоном Маском после их публичного разрыва, сообщает NYT. Команда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придется "выбирать сторону".Другие события дня - в материалах В США обсуждают импичмент Трампа, Россия обогнала НАТО, ВС РФ ответили на атаки. Главное на утро 6 июня и Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?
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украина
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новости, украина, мирный, донецкая народная республика, илон маск, дональд трамп, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, росатом, магатэ
Новости, Украина, Мирный, Донецкая Народная Республика, Илон Маск, Дональд Трамп, Дмитрий Лихачев, Вооруженные силы Украины, Росатом, МАГАТЭ

Главные новости на 12.30

12:30 06.06.2025 (обновлено: 12:32 06.06.2025)
 
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🟥 Взвод механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в селе Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структура.
🟥 Ударами поражены объекты ПВО в районе Киева и ряде областей Украины, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. Там же добавили, что удары также нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области. Кроме того, в двух областях Украины поражены пункты дислокации с иностранными наемниками.
🟦 В Калининграде начались переговоры главы Алексея Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси в формате "один на один", сообщают российские СМИ.
🟦 Белый дом готовится к возможной "затяжной войне" с Илоном Маском после их публичного разрыва, сообщает NYT. Команда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придется "выбирать сторону".
Прогнило что-то в Датском королевстве — публичная ссора Илона Маска и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
09:59
Обмен пощечинами, или причем тут Канье Уэст: публичная ссора Трампа и Маска набирает оборотыМногие эксперты уверены, что правящий дуэт руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска и президента США Дональда Трампа дал трещину, и вчерашние союзники перешли к открытым оскорблениям в социальных сетях
Другие события дня - в материалах В США обсуждают импичмент Трампа, Россия обогнала НАТО, ВС РФ ответили на атаки. Главное на утро 6 июня и Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?
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