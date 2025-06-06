https://ukraina.ru/20250606/glavnye-novosti-na-1230-1063704324.html

Главные новости на 12.30

Главные новости на 12.30 - 06.06.2025 Украина.ру

Главные новости на 12.30

🟥 Взвод механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в селе Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структура. Украина.ру, 06.06.2025

2025-06-06T12:30

2025-06-06T12:30

2025-06-06T12:32

новости

украина

мирный

донецкая народная республика

илон маск

дональд трамп

дмитрий лихачев

вооруженные силы украины

росатом

магатэ

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🟥 Взвод механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в селе Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структура.🟥 Ударами поражены объекты ПВО в районе Киева и ряде областей Украины, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. Там же добавили, что удары также нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области. Кроме того, в двух областях Украины поражены пункты дислокации с иностранными наемниками.🟦 В Калининграде начались переговоры главы Алексея Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси в формате "один на один", сообщают российские СМИ.🟦 Белый дом готовится к возможной "затяжной войне" с Илоном Маском после их публичного разрыва, сообщает NYT. Команда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придется "выбирать сторону".Другие события дня - в материалах В США обсуждают импичмент Трампа, Россия обогнала НАТО, ВС РФ ответили на атаки. Главное на утро 6 июня и Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?

https://ukraina.ru/20250606/1063693525.html

украина

мирный

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мирный, донецкая народная республика, илон маск, дональд трамп, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, росатом, магатэ