https://ukraina.ru/20250606/glavnye-novosti-na-1230-1063704324.html
Главные новости на 12.30
Главные новости на 12.30 - 06.06.2025 Украина.ру
Главные новости на 12.30
🟥 Взвод механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в селе Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структура. Украина.ру, 06.06.2025
2025-06-06T12:30
2025-06-06T12:30
2025-06-06T12:32
новости
украина
мирный
донецкая народная республика
илон маск
дональд трамп
дмитрий лихачев
вооруженные силы украины
росатом
магатэ
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🟥 Взвод механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в селе Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структура.🟥 Ударами поражены объекты ПВО в районе Киева и ряде областей Украины, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. Там же добавили, что удары также нанесены по аэродрому в Житомире и портовой логистике в Одесской области. Кроме того, в двух областях Украины поражены пункты дислокации с иностранными наемниками.🟦 В Калининграде начались переговоры главы Алексея Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси в формате "один на один", сообщают российские СМИ.🟦 Белый дом готовится к возможной "затяжной войне" с Илоном Маском после их публичного разрыва, сообщает NYT. Команда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придется "выбирать сторону".Другие события дня - в материалах В США обсуждают импичмент Трампа, Россия обогнала НАТО, ВС РФ ответили на атаки. Главное на утро 6 июня и Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?
https://ukraina.ru/20250606/1063693525.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мирный, донецкая народная республика, илон маск, дональд трамп, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, росатом, магатэ
Новости, Украина, Мирный, Донецкая Народная Республика, Илон Маск, Дональд Трамп, Дмитрий Лихачев, Вооруженные силы Украины, Росатом, МАГАТЭ