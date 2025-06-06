https://ukraina.ru/20250606/v-ssha-obsuzhdayut-impichment-trampa-rossiya-obognala-nato-i-vs-rf-otvetili-na-ataki-glavnoe-na-utro-6-1063683296.html

В США обсуждают импичмент Трампа, Россия обогнала НАТО, ВС РФ ответили на атаки. Главное на утро 6 июня

В США обсуждают импичмент Трампа, Россия обогнала НАТО, ВС РФ ответили на атаки. Главное на утро 6 июня - 06.06.2025 Украина.ру

В США обсуждают импичмент Трампа, Россия обогнала НАТО, ВС РФ ответили на атаки. Главное на утро 6 июня

После публичного конфликта с президентом США Илон Маск поддержал идею импичмента в отношении главы Белого дома. Генсек НАТО заявил, что в гонке вооружений Россия обогнала альянс. Губернатор Белгородской области сообщил о еще одной диверсии на железнодорожных путях. Российская армия дала Украине "массированный ответ"

2025-06-06T09:05

2025-06-06T09:05

2025-06-06T09:06

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Почему Маск поддержал идею импичмента Трампу?Американский миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с американским лидером, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс."Да", — ответил на предложенную идею эту идею Маск.Накануне вечером между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого американский бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему глава Белого дома стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.Газета New York Times тем временем перечислила восемь способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшего между ними публичного конфликта.Среди этих способов использование Маском своих денежных средств против Трампа, его союзников и его программы. По мнению газеты, Маск также может использовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию.После нескольких месяцев тесных отношений с президентом Маск может создать проблемы для Трампа, намекая на доступ к инсайдерской информации, отмечается в публикации. Кроме того, Маск может использовать свой бизнес-ресурс, чтобы создать неудобства для администрации Трампа. Трамп в свою очередь может расторгнуть контракты с компаниями Маска. Президент США также может лишить Маска допуска к гостайне, который американский предприниматель получил в рамках государственных контрактов SpaceX с НАСА. Между тем Трампу рекомендуют расследовать иммиграционный статус Маска и употребление им наркотиков.И наконец, в силах Трампа использовать против Маска президентские полномочия. В распоряжении главы Белого дома — огромный арсенал рычагов давления: от подписания указов против политических оппонентов до инициирования уголовных расследований, подчеркнуло издание.Издание Politico в то же время написало, что советники президента США запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы "заключить мир"."Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Тесла, чтобы заключить мир", — рассказало издание.Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новости о конфликте Трампа с бизнесменом, указал на уверенность последнего в данном противостоянии.Дмитриев напомнил, что в 2024 году миллиардер сильно рисковал, "поставив все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа" во время предвыборной кампании республиканца. Он также отметил, что после публичной перепалки акции компании Тесла подешевели на 14 процентов."Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность", — написал Дмитриев в своих соцсетях.Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Fox News заявил, что публичный конфликт президента США с Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать.Россия VS НАТО. Кто побеждает?Во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько альянс за год. "Последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны. Есть большая угроза со стороны России. Конечно, начало было в 2014 году, но эта бойня, резня началась в 2022 году", — сказал Рютте. По его словам, Россия, имея значительно более слабую экономику, чем НАТО, производит за три месяца такое количество боеприпасов, которое Альянс производит за год. "Кроме того, Рютте официально подтвердил, что предложил поднять порог военных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Он отметил, что министры обороны стран альянса утвердили "амбициозные планы" по усилению ПВО, ракетных сил, беспилотников и сухопутных войск.Ранее агентство DPA сообщило, что страны НАТО утвердили крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений. По его информации, план предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны в ближайшие годы.Еще одна диверсия на путях?Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале написал, что в регионе с рельсов сошел тепловоз, вероятно, из-за подрыва железной дороги."В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет", — сообщил он.По словам губернатора, движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком. Гладков уточнил, что часть железнодорожного полотна оказалась повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале заявил, что утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима."Просроченный… Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима", — написал Володин.По его словам, Зеленский несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей. Володин отметил, что главе киевского режима не нужен мир, он не думает о гражданах Украины и о будущем страны.Председатель Госдумы также добавил, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия."За гибель мирных граждан ответить придется!", — заключил он.Потепление в отношениях между США и Китаем?Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News заявила, что телефонный разговор президента США с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к экономике и рынку Китая."Это был хороший, продуктивный звонок. Трамп всегда получал удовольствие от уважительных отношений с председателем КНР. Китаю нужны Соединенные Штаты Америки и наши рынки, и у нас также имеется стратегический интерес к экономике и рынку Китая", — сообщила она.Трамп в свою очередь после 90-минутного телефонного разговора с китайским лидером надежду на то, что продолжающаяся торговая напряженность между двумя державами может быть вскоре разрешена.Назвав разговор "очень хорошим", Трамп написал в социальной сети после звонка, что вскоре будут организованы последующие переговоры двух торговых делегаций, а он и "председатель Си пригласили друг друга посетить страны друг друга", сообщило издание CNN. Трамп заявил, что звонок был почти полностью сосредоточен на торговле, не затрагивая другие геополитические вопросы, такие как Иран и Украина. Звонок "привел к очень положительному выводу для обеих стран", написал Трамп в своей сети.Во время телефонного разговора Си Цзиньпин призвал Соединенные Штаты и Китай "стремиться к взаимовыгодным результатам в духе равенства и уважения озабоченностей друг друга", призвав при этом Вашингтон "отменить негативные меры, принятые против Китая", говорится в сообщении министерства иностранных дел Китая. "Изменение направления гигантского корабля китайско-американских отношений требует, чтобы мы взяли штурвал и взяли правильный курс", — заявил Си своему американскому коллеге.Как выглядит массированный ответ России?Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщил, что российская армия нанесла массированный удар по целям в Киеве, Тернополе, Луцке и другим регионам Украины. В ночь 6 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.По данным канала, в ходе ударов были задействованы беспилотники-камикадзе, ОТРК "Искандер-М", стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, боевые корабли Черноморского флота с ракетами "Калибр", а также другое вооружение.В Киеве были поражены крупнейшая в городе ТЭЦ-5, одна из самых больших на Украине — Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также позиционный район ЗРК Patriot и другие объекты. В городе частично пропал свет, из-за повреждения кабеля на одной из веток не ходит метро.О массированном ударе ВС РФ также сообщило украинское издание "Страна.ua". Стоит напомнить, что в среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал тогда Трамп.Украина тем временем продолжает атаковать российские территории с помощью дронов. Сегодня, 6 июня, силы противовоздушной обороны сбили за ночь 174 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что это данные с 20.00 мск 5 июня до 04.20 мск 6 июняДроны были перехвачены и уничтожены над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Крымом. Кроме того, над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".

https://ukraina.ru/20250605/poteplenie-na-fone-novoy-eskalatsii-na-ukraine-zapadnye-smi-o-telefonnom-razgovore-putina-i-trampa-1063663088.html

https://ukraina.ru/20250605/ukraina-prodolzhaet-pribegat-k-teraktam-itogi-5-iyunya-1063676433.html

https://ukraina.ru/20250606/vozmezdie-pervyy-raund-minuvshey-nochyu-rossiya-nanesla-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1063682695.html

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