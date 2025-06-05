https://ukraina.ru/20250605/novorossiya--rossiya-rol-smi-v-integratsii-novykh-regionov-press-konferentsiya-1063665976.html

"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция

"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция - 05.06.2025 Украина.ру

"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция

К участию приглашены:- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с... Украина.ру, 05.06.2025

2025-06-05T15:08

2025-06-05T15:08

2025-06-05T15:08

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К участию приглашены:- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр БОРОДАЙ;- советник главы Донецкой Народной Республики Елена НИКИТИНА;- главный редактор радио Sputnik Маргарита НЕКРАСОВА;- руководитель радио "Новороссия сегодня" Андрей АНОШИН;- ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел РУССКИЙ;- экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ;- социолог Евгений КОПАТЬКО;- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Подавляющее большинство населения новых регионов воспринимает вхождение в состав Российской Федерации как исполнение своей давней мечты.Однако эти территории в течение нескольких десятилетий подвергались информационной и идеологической обработке киевским режимом. Крайне необходимо нести людям нашу правду, наши ценности, разоблачать антигуманную нацистскую сущность нынешнего политического режима Украины. Одним из серьезных шагов в этом направлении стал старт вещания в Донбассе и Новороссии радио "Новороссия сегодня". Это совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik Международной медиагруппы "Россия сегодня".#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, украина, донецкая народная республика, донбасс, верховная рада, снг, украина.ру, россия, новороссия, радио