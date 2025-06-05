"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция
К участию приглашены:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр БОРОДАЙ;
- советник главы Донецкой Народной Республики Елена НИКИТИНА;
- главный редактор радио Sputnik Маргарита НЕКРАСОВА;
- руководитель радио "Новороссия сегодня" Андрей АНОШИН;
- ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел РУССКИЙ;
- экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Подавляющее большинство населения новых регионов воспринимает вхождение в состав Российской Федерации как исполнение своей давней мечты.
Однако эти территории в течение нескольких десятилетий подвергались информационной и идеологической обработке киевским режимом. Крайне необходимо нести людям нашу правду, наши ценности, разоблачать антигуманную нацистскую сущность нынешнего политического режима Украины. Одним из серьезных шагов в этом направлении стал старт вещания в Донбассе и Новороссии радио "Новороссия сегодня". Это совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik Международной медиагруппы "Россия сегодня".
#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФ
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- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр БОРОДАЙ;
- советник главы Донецкой Народной Республики Елена НИКИТИНА;
- главный редактор радио Sputnik Маргарита НЕКРАСОВА;
- руководитель радио "Новороссия сегодня" Андрей АНОШИН;
- ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел РУССКИЙ;
- экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Подавляющее большинство населения новых регионов воспринимает вхождение в состав Российской Федерации как исполнение своей давней мечты.
Однако эти территории в течение нескольких десятилетий подвергались информационной и идеологической обработке киевским режимом. Крайне необходимо нести людям нашу правду, наши ценности, разоблачать антигуманную нацистскую сущность нынешнего политического режима Украины. Одним из серьезных шагов в этом направлении стал старт вещания в Донбассе и Новороссии радио "Новороссия сегодня". Это совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik Международной медиагруппы "Россия сегодня".
#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
2 июня, 18:53Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.руВходящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и издание Украина.ру запустили проект радиовещания "Новороссия сегодня", который рассказывает о жизни воссоединившихся с Россией регионов. На повестке дня - события на фронте и возвращение к жизни освобожденных городов и сел. Открыл вещание гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев
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