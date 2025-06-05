"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция - 05.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250605/novorossiya--rossiya-rol-smi-v-integratsii-novykh-regionov-press-konferentsiya-1063665976.html
"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция
"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция - 05.06.2025 Украина.ру
"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция
К участию приглашены:- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с... Украина.ру, 05.06.2025
2025-06-05T15:08
2025-06-05T15:08
видео
украина
донецкая народная республика
донбасс
верховная рада
снг
украина.ру
россия
новороссия
радио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063665022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_369e1afd967ab86a230c90464ac4ccad.jpg
К участию приглашены:- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр БОРОДАЙ;- советник главы Донецкой Народной Республики Елена НИКИТИНА;- главный редактор радио Sputnik Маргарита НЕКРАСОВА;- руководитель радио "Новороссия сегодня" Андрей АНОШИН;- ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел РУССКИЙ;- экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ;- социолог Евгений КОПАТЬКО;- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Подавляющее большинство населения новых регионов воспринимает вхождение в состав Российской Федерации как исполнение своей давней мечты.Однако эти территории в течение нескольких десятилетий подвергались информационной и идеологической обработке киевским режимом. Крайне необходимо нести людям нашу правду, наши ценности, разоблачать антигуманную нацистскую сущность нынешнего политического режима Украины. Одним из серьезных шагов в этом направлении стал старт вещания в Донбассе и Новороссии радио "Новороссия сегодня". Это совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik Международной медиагруппы "Россия сегодня".#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20250602/aptechki-po-vsem-karmanam-ili-kak-byt-donetskim-zhurnalistom-novyy-proekt-ukrainaru-1063571043.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
россия
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063666215_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_36945415f216ff0626ab0217ae4e3e98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, донецкая народная республика, донбасс, верховная рада, снг, украина.ру, россия, новороссия, радио
Видео, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Верховная Рада, СНГ, Украина.ру, Россия, Новороссия, радио

"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция

15:08 05.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
К участию приглашены:

- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр БОРОДАЙ;
- советник главы Донецкой Народной Республики Елена НИКИТИНА;
- главный редактор радио Sputnik Маргарита НЕКРАСОВА;
- руководитель радио "Новороссия сегодня" Андрей АНОШИН;
- ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел РУССКИЙ;
- экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- политтехнолог Михаил ПАВЛИВ.

Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Подавляющее большинство населения новых регионов воспринимает вхождение в состав Российской Федерации как исполнение своей давней мечты.

Однако эти территории в течение нескольких десятилетий подвергались информационной и идеологической обработке киевским режимом. Крайне необходимо нести людям нашу правду, наши ценности, разоблачать антигуманную нацистскую сущность нынешнего политического режима Украины. Одним из серьезных шагов в этом направлении стал старт вещания в Донбассе и Новороссии радио "Новороссия сегодня". Это совместный проект издания "Украина.ру" и радио Sputnik Международной медиагруппы "Россия сегодня".

#Россия #Новороссия #история #война #Донбасс #Украина #ДНР #радио #ЛНР #Запорожье #Херсон #РФ

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
2 июня, 18:53
Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.руВходящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и издание Украина.ру запустили проект радиовещания "Новороссия сегодня", который рассказывает о жизни воссоединившихся с Россией регионов. На повестке дня - события на фронте и возвращение к жизни освобожденных городов и сел. Открыл вещание гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВерховная РадаСНГУкраина.руРоссияНовороссиярадио
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Полковник Тимур Сыртланов об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели
15:52Буферная зона по всей территории Украины? Пятибратов о контроле и переселении людей
15:26Руководитель радио "Новороссия сегодня": была задача сделать интересно и увлекательно
15:19Советник Главы ДНР Елена Никитина: после СВО информационная война продолжится
15:16Дмитрий Киселев: Новороссия - "донор" для России
15:10Стартовала пресс-конференция "Новороссия - Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов"
15:08"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция
14:55От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме
14:49После авиаудара по Херсонской ОВА с фасада здания обрушился "тризуб"*
14:41Украинская разведка замешана в террористических атаках в Мали - СМИ
14:31На Украине решили переименовать еще 328 населенных пунктов - Гончаренко*
14:16Квартиру в Бурдж-Халифа: Зеленский купил своей маме подарок за 3 миллиона долларов
14:07Наступление на Сумы: что происходит на фронте 5 июня
13:58Стало известно, на какой срок осуждены россияне, завербованные Украиной
13:51Вэсэушники без техники попытались прорвать границу в Курской области
13:45Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву "балтийское" оружие
13:39Офис Зеленского заявляет о 1,5 млн "украинских детей" в России, располагая списком о 300
13:23Киев придумал, как решить вопрос с нежелательными телами
13:12Известен список поездов, задержанных из-за подрыва железнодорожного полотна в Воронежской области
13:06Армия России освобождает Федоровку
Лента новостейМолния