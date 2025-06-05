Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной - 05.06.2025 Украина.ру
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Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной
Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной - 05.06.2025 Украина.ру
Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной
Текущие переговоры с украинской стороной не отражают интересов граждан Украины, так как Киев представляет лишь узкую группу олигархов и западных кураторов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
2025-06-05T05:00
2025-06-05T05:00
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Эксперт отметил, что стороны начали с правильной темы — гуманитарной, где уже есть конкретные результаты по обмену пленными и возвращению тел погибших. По словам Краснова, технология переговоров должна строиться на обсуждении интересов, а не позиций, как предлагает Гарвардская школа.Однако историк заявил, что ключевой проблемой является то, что “разумный разговор возможен только если интересы сторон и переговорщиков совпадают".Он также подчеркнул, что эта дипломатическая “двойная бухгалтерия” — когда за публичными позициями кроются интересы не народа, не страны, а неких теневых игроков — сводит оптимизм на нет.По результатам второго раунда переговоров России и Украины, прошедших в Стамбуле в понедельник, 2 июня, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский вышел к прессе с заявлениями.Он подтвердил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, а также отметил, что соответствующий документ Киева "подробный и проработанный" был получен Москвой.Также Мединский отметил, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат и подтвердил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, включая бойцов до 25 лет.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/obmeny-prekraschenie-ognya-i-deti-medinskiy-podvel-itogi-vtorogo-raunda-peregovorov-s-kievom-1063582464.html
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новости, украина, россия, киев, владимир мединский, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Мединский, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины

Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной

05:00 05.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
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Текущие переговоры с украинской стороной не отражают интересов граждан Украины, так как Киев представляет лишь узкую группу олигархов и западных кураторов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
Эксперт отметил, что стороны начали с правильной темы — гуманитарной, где уже есть конкретные результаты по обмену пленными и возвращению тел погибших. По словам Краснова, технология переговоров должна строиться на обсуждении интересов, а не позиций, как предлагает Гарвардская школа.
Однако историк заявил, что ключевой проблемой является то, что “разумный разговор возможен только если интересы сторон и переговорщиков совпадают".
"Чьи интересы представляют переговорщики? Узкой кучки олигархов? Вцепившегося смертельной хваткой во власть [Владимира] Зеленского? Свои лично? Западных кураторов и спонсоров? Кого угодно, но не Украины, не украинского народа”, — считает Краснов.
Он также подчеркнул, что эта дипломатическая “двойная бухгалтерия” — когда за публичными позициями кроются интересы не народа, не страны, а неких теневых игроков — сводит оптимизм на нет.
По результатам второго раунда переговоров России и Украины, прошедших в Стамбуле в понедельник, 2 июня, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский вышел к прессе с заявлениями.
Он подтвердил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, а также отметил, что соответствующий документ Киева "подробный и проработанный" был получен Москвой.
Также Мединский отметил, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат и подтвердил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, включая бойцов до 25 лет.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
2 июня, 17:42
Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с КиевомПомощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров. Корреспондент агентства РИА Новости передал, что именно им было сказано
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
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