https://ukraina.ru/20250605/gumanitarnyy-progress-ili-politicheskiy-proval-krasnov-otsenil-buduschee-peregovorov-s-ukrainoy-1063640159.html
Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной
Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной - 05.06.2025 Украина.ру
Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной
Текущие переговоры с украинской стороной не отражают интересов граждан Украины, так как Киев представляет лишь узкую группу олигархов и западных кураторов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов
2025-06-05T05:00
2025-06-05T05:00
2025-06-05T05:00
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Эксперт отметил, что стороны начали с правильной темы — гуманитарной, где уже есть конкретные результаты по обмену пленными и возвращению тел погибших. По словам Краснова, технология переговоров должна строиться на обсуждении интересов, а не позиций, как предлагает Гарвардская школа.Однако историк заявил, что ключевой проблемой является то, что “разумный разговор возможен только если интересы сторон и переговорщиков совпадают".Он также подчеркнул, что эта дипломатическая “двойная бухгалтерия” — когда за публичными позициями кроются интересы не народа, не страны, а неких теневых игроков — сводит оптимизм на нет.По результатам второго раунда переговоров России и Украины, прошедших в Стамбуле в понедельник, 2 июня, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский вышел к прессе с заявлениями.Он подтвердил, что Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию, а также отметил, что соответствующий документ Киева "подробный и проработанный" был получен Москвой.Также Мединский отметил, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат и подтвердил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, включая бойцов до 25 лет.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/obmeny-prekraschenie-ognya-i-deti-medinskiy-podvel-itogi-vtorogo-raunda-peregovorov-s-kievom-1063582464.html
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Гуманитарный прогресс или политический провал: Краснов оценил будущее переговоров с Украиной
Текущие переговоры с украинской стороной не отражают интересов граждан Украины, так как Киев представляет лишь узкую группу олигархов и западных кураторов. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов