Буферная зона по всей территории Украины? Пятибратов о контроле и переселении людей
Доцент Кафедры политологии Финансового университета и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут измениться отношения между европейскими странами - членами НАТО и Украиной после повышения размера взноса в Альянс до 5%. Кроме того, эксперт назвал ряд задач, с которыми столкнётся Россия на освобождённых территориях после завершения СВО.
00:25 - О предстоящем саммите НАТО в Гааге и отношении к Украине стран-членов Альянса;
07:29 - Переговоры или СВО?
10:01 - Силовой ответ России;
12:39 - Формирование буферной зоны: будут ли мирные жители в её границах?
17:03 - Послевоенное устройство мирной жизни.
#Пятибратов #НАТО #война #ЕС #зона #США #Европа #Украина #СВО #Россия #регионы #Трамп #переговоры #БуфернаяЗона #ВПК #теракты #БПЛА #беспилотник #дрон #ВСУ
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00:25 - О предстоящем саммите НАТО в Гааге и отношении к Украине стран-членов Альянса;
07:29 - Переговоры или СВО?
10:01 - Силовой ответ России;
12:39 - Формирование буферной зоны: будут ли мирные жители в её границах?
17:03 - Послевоенное устройство мирной жизни.
#Пятибратов #НАТО #война #ЕС #зона #США #Европа #Украина #СВО #Россия #регионы #Трамп #переговоры #БуфернаяЗона #ВПК #теракты #БПЛА #беспилотник #дрон #ВСУ
ТГ-канал Ивана Пятибратова: https://t.me/pyatibrizy
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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