https://ukraina.ru/20250605/bufernaya-zona-po-vsey-territorii-ukrainy-pyatibratov-o-kontrole-i-pereselenii-lyudey-1063668725.html

Буферная зона по всей территории Украины? Пятибратов о контроле и переселении людей

Буферная зона по всей территории Украины? Пятибратов о контроле и переселении людей - 05.06.2025 Украина.ру

Буферная зона по всей территории Украины? Пятибратов о контроле и переселении людей

Доцент Кафедры политологии Финансового университета и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, как... Украина.ру, 05.06.2025

2025-06-05T15:52

2025-06-05T15:52

2025-06-05T15:52

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Доцент Кафедры политологии Финансового университета и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, как могут измениться отношения между европейскими странами - членами НАТО и Украиной после повышения размера взноса в Альянс до 5%. Кроме того, эксперт назвал ряд задач, с которыми столкнётся Россия на освобождённых территориях после завершения СВО.00:25 - О предстоящем саммите НАТО в Гааге и отношении к Украине стран-членов Альянса;07:29 - Переговоры или СВО?10:01 - Силовой ответ России;12:39 - Формирование буферной зоны: будут ли мирные жители в её границах? 17:03 - Послевоенное устройство мирной жизни.#Пятибратов #НАТО #война #ЕС #зона #США #Европа #Украина #СВО #Россия #регионы #Трамп #переговоры #БуфернаяЗона #ВПК #теракты #БПЛА #беспилотник #дрон #ВСУ ТГ-канал Ивана Пятибратова: https://t.me/pyatibrizyНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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