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Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов

Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов - 03.06.2025 Украина.ру

Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов

Главный итог второго раунда переговоров в Стамбуле – в решении гуманитарных вопросов стороны готовы слышать друг друга. И это пока всё.

2025-06-03T13:47

2025-06-03T13:47

2025-06-03T13:47

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Остальные вопросы, которые могут приблизить хотя бы прекращение огня, не говоря о долгосрочном мире, пока не решаемы. Это было известно заранее: меморандумы Киева и Москвы не предполагают компромисса, а лишь обмен заявлениям. А события 1 июня лишь подтвердили (как считает ресурс "Мир в глобальной политике") "российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договорённости. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется". Более подробный анализ и прогноз – в обзоре соцсетей экспертов.Публицист Олег ЯсинскийПо поводу сегодняшних бесед в Стамбуле. Их результат - максимально возможный из нулевых возможностей. Математикам просьба воздержаться. Здесь очень важно понять принципиальную разницу между гуманизмом и гуманитаризмом. Гуманитаризм - в краткосрочных решениях, пожертвованиях на благотворительность, затыкании дыр и лечении симптомов, облегчающий форму, но ничего не меняющий по сути. Гуманизм - в изменении корней, причин и истоков трагедий человеческого общества. Таких как войны, гибель невинных и эксплуатация человека человеком. Гуманизм часто выглядит более жестоко, чем гуманитаризм, для его понимания необходимы воображение, абстрактное мышление и способность находить причинно-следственные связи, чтобы менять не декорации, а сценарий. Договоренности в Стамбуле - пример успешной гуманитарной акции. Тысячи пленных обретут свободу, раненые вернутся домой, с телами погибших смогут проститься близкие. Это не мелочь, это очень важно и очень хорошо, что об этом удалось договориться. Но это ничего не меняет по сути, поскольку гуманитаризм не меняет суть. Будут новые раненые, погибшие и пленные и, судя по всему, гораздо больше. Как бы от этого не отвлекали зрителя конкретными позитивными новостями из нашего трагического "здесь и теперь". Гуманитаризм тоже важен и достоин уважения. Только, пожалуйста, не путайте его с гуманизмом. Войны и трагедии народов останавливает только гуманизм. Нет высшего гуманизма, чем борьба с фашизмом и его главным заказчиком - неолиберальными транснациональными корпорациями. Борьба всеми методами, всей нашей памятью, всеми нашими надеждами, всем нашим упрямством и безумием и на всех территориях. Добро должно быть не только с кулаками. Без сердца, воображения и духовности никакие кулаки ничего не стоят, сколько бы они не вывешивали на себе модные таблички добра. Один из смыслов сегодняшних стамбульских бесед - напомнить нам об этом.Политтехнолог Алексей ЧеснаковПоявление в паблике инсайдов о содержании украинского меморандума снова актуализирует проблему реалистичности требований Киева. Так, Украина, по данным FT, "не возьмет на себя обязательства оставаться нейтральной". Для России этот вопрос является сущностным и воспринимается как одна из первопричин конфликта. Даже США, понимая серьезность претензий, готовы обсуждать вопрос нераспространения НАТО на Восток, что свидетельствует о конструктивном подходе. Украина демонстрирует обратное. Обостряются риски того, что стамбульский формат будет выхолощен до сугубо гуманитарных контактов: обмен пленными, гражданскими и пр., что само по себе тоже неплохо, однако на полноценное мирное урегулирование, очевидно, не тянет. Надвигается новая дипломатическая развилка. Трамп в очередной раз будет "разочарован". Все более явными становятся следующие риски и возможности: Обострение санкционной риторики.Буксующий переговорный процесс Киев и его европейские партнеры будут использовать для продвижения темы новых ограничительных мер против России. Трамп же будет до конца откладывать это решение. Новые американские санкции против России – самый явный маркер скорого выхода Вашингтона из процесса урегулирования. Вопросы личного участия. Вероятно, активизируется дискуссия о трехсторонней встрече на уровне лидеров: Путин-Трамп-Зеленский. Президент США верит в свой персональный дар заключать сделки. Это может быть одной из последних попыток сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки. Эскалация насилия. Неудачи сторон на дипломатическом фронте неминуемо повышают и привлекательность, и значимость достижений на земле. Следует ожидать активизации боевых действий, а также чувствительные дальнобойные атаки.Экономический публицист Алексей БобровскийКратко о меморандумах и попытках договориться о чем-то в Стамбуле. Клоун и по совместительству премьер Британии - Стармер заявил сегодня, что остров радикально изменит подход к обороне для противодействия русской угрозе, ядерным рискам и кибератакам, инвестируя в беспилотники и кибервойну, а не финансировать большую армию. При этом, вдохновляя другие страны ЕС, Британия построит 6 новых заводов боеприпасов, закупит до 7000 единиц дальнобойных орудий британского производства и новые системы связи. Сегодня акции европейских компаний сектора ВПК взлетели на обещании британского клоуна Стармера построить аж 12 атомных подлодок. Под это Британия готова проинвестировать £15 млрд ($20 млрд) в программу ядерного сдерживания России. Было заявлено, что остров радикально изменит свой подход к обороне для противодействия России, ядерным рискам и кибератакам, инвестируя в беспилотники и цифровую войну вместо того, чтобы финансировать большую армию. Акции Babcock International Group Plc, компании оборонных услуг - она поддерживает подводный флот Британии, выросли на 6% до 8-летнего максимума. В другом секторе поставщик компонентов для танков Renk Group AG вырос на 2,1%, а производитель бронетехники и снарядов Rheinmetall AG - на 1,4% (у немецкого концерна более 70% доходов поступает из Европы, и только 30% из США). Акции Hensoldt AG, специалист по оборонной электронике, подскочил на 8,8%. Многие западные инвестбанки рекомендуют эти акции покупать. Эти 3 компании сегодня - самые доходные акции в европейском индексе Stoxx 600 в 2025. Т.е. из 600 публичных компаний Европы, самое перспективное - это ВПК. Банк Goldman Sachs объединил в одну корзину европейские оборонные акции, вот эта корзина достигла нового максимума. Годовой прирост в цене примерно 120%. Индекс Bloomberg Europe Defense Select (BSHIELD), считающий европейские оборонные компании с начала года вырос на 70%, а с победы Трампа на 100%.Сегодня ЕС одобрил создание СП BAE Systems, Japan Aircraft и Leonardo SpA, которое займется разработкой истребителя 6-го поколения. Франция, Германия и Испания также работают над своим проектом истребителя следующего поколения. Индекс Bloomberg World Aerospace & Defense Index (WAERLST), который включает главные западные оборонные и аэрокосмические компании, вырос за месяц на 18%.Все разговоры, что у Британии нет денег, а ЕС с США в самом эпицентре тарифного спора, разбиваются о логику обстоятельств: - Даже если Британия не построит заявленное сама, она станет примером для Европы — это и есть цель. - ВПК ЕС уже раскручивает маховик.- Трамп должен оборонным предприятиям, и он поможет им заработать. Теперь вы спросите: а причем тут переговоры в Стамбуле? А ни при чем. Это не отменит и не изменит европейских и американских планов. Похоже только Россия готова, пусть и на своих условиях, но договариваться. Остальным это не надо.Политолог Александр НосовичПозитив и вообще смысл в стамбульских бдениях можно найти только если отрешиться от политического реализма и принять за истину, что мысль материальна и слово тоже дело. Несколько лет назад все бравировали друг перед другом воинственной риторикой, до последнего не веря, что в самом деле придётся воевать. А пришлось. Теперь все наперегонки демонстрируют приверженность переговорному процессу и мирным решениям, не собираясь на деле и впрямь отказываться от военных действий и реально договариваться. Значит, когда-нибудь реально придётся. P.S. Про воинственную риторику и материальность слова совет - внимательно перечитать подписчикам из стран Евросоюза, которых у моего канала хватает. А то вы уж больно громогласно собираетесь воевать с РоссиейПолитолог Алексей НаумовПо итогам второго раунда переговоров можно сказать следующее: стороны смогли изобразить достаточный уровень дипломатии, чтобы поддержать идею переговоров на плаву и сохранить вовлечение Дональда Трампа, не сделав из него врага. Впереди ответ Украины на российский меморандум до конца недели (отрицательный), а также ответ России на идею Украины провести встречу лидеров до конца месяца (отрицательный). Дальнейшее развитие событий уже будет внедоговорным, фронтовым …Политтехнолог, публицист Константин КалачёвГлавное достижение переговоров в Стамбуле — это то, что шли они на русском языке. Значит всё-таки было, что обсудить.Подробнее об итогах переговоров в Стамбуле - в интервью Владимира Брутера "Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины"

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