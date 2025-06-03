Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов - 03.06.2025 Украина.ру
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Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов
Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов - 03.06.2025 Украина.ру
Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов
Главный итог второго раунда переговоров в Стамбуле – в решении гуманитарных вопросов стороны готовы слышать друг друга. И это пока всё.
2025-06-03T13:47
2025-06-03T13:47
россия
стамбул
британия
дональд трамп
кир стармер
олег ясинский
ес
впк
нато
эксперты
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Остальные вопросы, которые могут приблизить хотя бы прекращение огня, не говоря о долгосрочном мире, пока не решаемы. Это было известно заранее: меморандумы Киева и Москвы не предполагают компромисса, а лишь обмен заявлениям. А события 1 июня лишь подтвердили (как считает ресурс "Мир в глобальной политике") "российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договорённости. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется". Более подробный анализ и прогноз – в обзоре соцсетей экспертов.Публицист Олег ЯсинскийПо поводу сегодняшних бесед в Стамбуле. Их результат - максимально возможный из нулевых возможностей. Математикам просьба воздержаться. Здесь очень важно понять принципиальную разницу между гуманизмом и гуманитаризмом. Гуманитаризм - в краткосрочных решениях, пожертвованиях на благотворительность, затыкании дыр и лечении симптомов, облегчающий форму, но ничего не меняющий по сути. Гуманизм - в изменении корней, причин и истоков трагедий человеческого общества. Таких как войны, гибель невинных и эксплуатация человека человеком. Гуманизм часто выглядит более жестоко, чем гуманитаризм, для его понимания необходимы воображение, абстрактное мышление и способность находить причинно-следственные связи, чтобы менять не декорации, а сценарий. Договоренности в Стамбуле - пример успешной гуманитарной акции. Тысячи пленных обретут свободу, раненые вернутся домой, с телами погибших смогут проститься близкие. Это не мелочь, это очень важно и очень хорошо, что об этом удалось договориться. Но это ничего не меняет по сути, поскольку гуманитаризм не меняет суть. Будут новые раненые, погибшие и пленные и, судя по всему, гораздо больше. Как бы от этого не отвлекали зрителя конкретными позитивными новостями из нашего трагического "здесь и теперь". Гуманитаризм тоже важен и достоин уважения. Только, пожалуйста, не путайте его с гуманизмом. Войны и трагедии народов останавливает только гуманизм. Нет высшего гуманизма, чем борьба с фашизмом и его главным заказчиком - неолиберальными транснациональными корпорациями. Борьба всеми методами, всей нашей памятью, всеми нашими надеждами, всем нашим упрямством и безумием и на всех территориях. Добро должно быть не только с кулаками. Без сердца, воображения и духовности никакие кулаки ничего не стоят, сколько бы они не вывешивали на себе модные таблички добра. Один из смыслов сегодняшних стамбульских бесед - напомнить нам об этом.Политтехнолог Алексей ЧеснаковПоявление в паблике инсайдов о содержании украинского меморандума снова актуализирует проблему реалистичности требований Киева. Так, Украина, по данным FT, "не возьмет на себя обязательства оставаться нейтральной". Для России этот вопрос является сущностным и воспринимается как одна из первопричин конфликта. Даже США, понимая серьезность претензий, готовы обсуждать вопрос нераспространения НАТО на Восток, что свидетельствует о конструктивном подходе. Украина демонстрирует обратное. Обостряются риски того, что стамбульский формат будет выхолощен до сугубо гуманитарных контактов: обмен пленными, гражданскими и пр., что само по себе тоже неплохо, однако на полноценное мирное урегулирование, очевидно, не тянет. Надвигается новая дипломатическая развилка. Трамп в очередной раз будет "разочарован". Все более явными становятся следующие риски и возможности: Обострение санкционной риторики.Буксующий переговорный процесс Киев и его европейские партнеры будут использовать для продвижения темы новых ограничительных мер против России. Трамп же будет до конца откладывать это решение. Новые американские санкции против России – самый явный маркер скорого выхода Вашингтона из процесса урегулирования. Вопросы личного участия. Вероятно, активизируется дискуссия о трехсторонней встрече на уровне лидеров: Путин-Трамп-Зеленский. Президент США верит в свой персональный дар заключать сделки. Это может быть одной из последних попыток сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки. Эскалация насилия. Неудачи сторон на дипломатическом фронте неминуемо повышают и привлекательность, и значимость достижений на земле. Следует ожидать активизации боевых действий, а также чувствительные дальнобойные атаки.Экономический публицист Алексей БобровскийКратко о меморандумах и попытках договориться о чем-то в Стамбуле. Клоун и по совместительству премьер Британии - Стармер заявил сегодня, что остров радикально изменит подход к обороне для противодействия русской угрозе, ядерным рискам и кибератакам, инвестируя в беспилотники и кибервойну, а не финансировать большую армию. При этом, вдохновляя другие страны ЕС, Британия построит 6 новых заводов боеприпасов, закупит до 7000 единиц дальнобойных орудий британского производства и новые системы связи. Сегодня акции европейских компаний сектора ВПК взлетели на обещании британского клоуна Стармера построить аж 12 атомных подлодок. Под это Британия готова проинвестировать £15 млрд ($20 млрд) в программу ядерного сдерживания России. Было заявлено, что остров радикально изменит свой подход к обороне для противодействия России, ядерным рискам и кибератакам, инвестируя в беспилотники и цифровую войну вместо того, чтобы финансировать большую армию. Акции Babcock International Group Plc, компании оборонных услуг - она поддерживает подводный флот Британии, выросли на 6% до 8-летнего максимума. В другом секторе поставщик компонентов для танков Renk Group AG вырос на 2,1%, а производитель бронетехники и снарядов Rheinmetall AG - на 1,4% (у немецкого концерна более 70% доходов поступает из Европы, и только 30% из США). Акции Hensoldt AG, специалист по оборонной электронике, подскочил на 8,8%. Многие западные инвестбанки рекомендуют эти акции покупать. Эти 3 компании сегодня - самые доходные акции в европейском индексе Stoxx 600 в 2025. Т.е. из 600 публичных компаний Европы, самое перспективное - это ВПК. Банк Goldman Sachs объединил в одну корзину европейские оборонные акции, вот эта корзина достигла нового максимума. Годовой прирост в цене примерно 120%. Индекс Bloomberg Europe Defense Select (BSHIELD), считающий европейские оборонные компании с начала года вырос на 70%, а с победы Трампа на 100%.Сегодня ЕС одобрил создание СП BAE Systems, Japan Aircraft и Leonardo SpA, которое займется разработкой истребителя 6-го поколения. Франция, Германия и Испания также работают над своим проектом истребителя следующего поколения. Индекс Bloomberg World Aerospace &amp; Defense Index (WAERLST), который включает главные западные оборонные и аэрокосмические компании, вырос за месяц на 18%.Все разговоры, что у Британии нет денег, а ЕС с США в самом эпицентре тарифного спора, разбиваются о логику обстоятельств: - Даже если Британия не построит заявленное сама, она станет примером для Европы — это и есть цель. - ВПК ЕС уже раскручивает маховик.- Трамп должен оборонным предприятиям, и он поможет им заработать. Теперь вы спросите: а причем тут переговоры в Стамбуле? А ни при чем. Это не отменит и не изменит европейских и американских планов. Похоже только Россия готова, пусть и на своих условиях, но договариваться. Остальным это не надо.Политолог Александр НосовичПозитив и вообще смысл в стамбульских бдениях можно найти только если отрешиться от политического реализма и принять за истину, что мысль материальна и слово тоже дело. Несколько лет назад все бравировали друг перед другом воинственной риторикой, до последнего не веря, что в самом деле придётся воевать. А пришлось. Теперь все наперегонки демонстрируют приверженность переговорному процессу и мирным решениям, не собираясь на деле и впрямь отказываться от военных действий и реально договариваться. Значит, когда-нибудь реально придётся. P.S. Про воинственную риторику и материальность слова совет - внимательно перечитать подписчикам из стран Евросоюза, которых у моего канала хватает. А то вы уж больно громогласно собираетесь воевать с РоссиейПолитолог Алексей НаумовПо итогам второго раунда переговоров можно сказать следующее: стороны смогли изобразить достаточный уровень дипломатии, чтобы поддержать идею переговоров на плаву и сохранить вовлечение Дональда Трампа, не сделав из него врага. Впереди ответ Украины на российский меморандум до конца недели (отрицательный), а также ответ России на идею Украины провести встречу лидеров до конца месяца (отрицательный). Дальнейшее развитие событий уже будет внедоговорным, фронтовым …Политтехнолог, публицист Константин КалачёвГлавное достижение переговоров в Стамбуле — это то, что шли они на русском языке. Значит всё-таки было, что обсудить.Подробнее об итогах переговоров в Стамбуле - в интервью Владимира Брутера "Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, стамбул, британия, дональд трамп, кир стармер, олег ясинский, ес, впк, нато, эксперты, украина, эксклюзив
Россия, Стамбул, Британия, Дональд Трамп, Кир Стармер, Олег Ясинский, ЕС, ВПК, НАТО, эксперты, Украина, Эксклюзив

Встреча в Стамбуле состоялась, что дальше? Мнения экспертов

13:47 03.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главный итог второго раунда переговоров в Стамбуле – в решении гуманитарных вопросов стороны готовы слышать друг друга. И это пока всё.
Остальные вопросы, которые могут приблизить хотя бы прекращение огня, не говоря о долгосрочном мире, пока не решаемы. Это было известно заранее: меморандумы Киева и Москвы не предполагают компромисса, а лишь обмен заявлениям. А события 1 июня лишь подтвердили (как считает ресурс "Мир в глобальной политике") "российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договорённости. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется".
Более подробный анализ и прогноз – в обзоре соцсетей экспертов.
Публицист Олег Ясинский
По поводу сегодняшних бесед в Стамбуле. Их результат - максимально возможный из нулевых возможностей. Математикам просьба воздержаться.
Здесь очень важно понять принципиальную разницу между гуманизмом и гуманитаризмом. Гуманитаризм - в краткосрочных решениях, пожертвованиях на благотворительность, затыкании дыр и лечении симптомов, облегчающий форму, но ничего не меняющий по сути.
Гуманизм - в изменении корней, причин и истоков трагедий человеческого общества. Таких как войны, гибель невинных и эксплуатация человека человеком. Гуманизм часто выглядит более жестоко, чем гуманитаризм, для его понимания необходимы воображение, абстрактное мышление и способность находить причинно-следственные связи, чтобы менять не декорации, а сценарий.
Договоренности в Стамбуле - пример успешной гуманитарной акции. Тысячи пленных обретут свободу, раненые вернутся домой, с телами погибших смогут проститься близкие. Это не мелочь, это очень важно и очень хорошо, что об этом удалось договориться.
Но это ничего не меняет по сути, поскольку гуманитаризм не меняет суть. Будут новые раненые, погибшие и пленные и, судя по всему, гораздо больше. Как бы от этого не отвлекали зрителя конкретными позитивными новостями из нашего трагического "здесь и теперь". Гуманитаризм тоже важен и достоин уважения. Только, пожалуйста, не путайте его с гуманизмом. Войны и трагедии народов останавливает только гуманизм.
Нет высшего гуманизма, чем борьба с фашизмом и его главным заказчиком - неолиберальными транснациональными корпорациями. Борьба всеми методами, всей нашей памятью, всеми нашими надеждами, всем нашим упрямством и безумием и на всех территориях. Добро должно быть не только с кулаками. Без сердца, воображения и духовности никакие кулаки ничего не стоят, сколько бы они не вывешивали на себе модные таблички добра. Один из смыслов сегодняшних стамбульских бесед - напомнить нам об этом.
Политтехнолог Алексей Чеснаков
Появление в паблике инсайдов о содержании украинского меморандума снова актуализирует проблему реалистичности требований Киева. Так, Украина, по данным FT, "не возьмет на себя обязательства оставаться нейтральной". Для России этот вопрос является сущностным и воспринимается как одна из первопричин конфликта.
Даже США, понимая серьезность претензий, готовы обсуждать вопрос нераспространения НАТО на Восток, что свидетельствует о конструктивном подходе.
Украина демонстрирует обратное. Обостряются риски того, что стамбульский формат будет выхолощен до сугубо гуманитарных контактов: обмен пленными, гражданскими и пр., что само по себе тоже неплохо, однако на полноценное мирное урегулирование, очевидно, не тянет.
Надвигается новая дипломатическая развилка. Трамп в очередной раз будет "разочарован". Все более явными становятся следующие риски и возможности: Обострение санкционной риторики.
Буксующий переговорный процесс Киев и его европейские партнеры будут использовать для продвижения темы новых ограничительных мер против России.
Трамп же будет до конца откладывать это решение.
Новые американские санкции против России – самый явный маркер скорого выхода Вашингтона из процесса урегулирования.
Вопросы личного участия. Вероятно, активизируется дискуссия о трехсторонней встрече на уровне лидеров: Путин-Трамп-Зеленский. Президент США верит в свой персональный дар заключать сделки. Это может быть одной из последних попыток сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки.
Эскалация насилия. Неудачи сторон на дипломатическом фронте неминуемо повышают и привлекательность, и значимость достижений на земле. Следует ожидать активизации боевых действий, а также чувствительные дальнобойные атаки.
Экономический публицист Алексей Бобровский
Кратко о меморандумах и попытках договориться о чем-то в Стамбуле.
Клоун и по совместительству премьер Британии - Стармер заявил сегодня, что остров радикально изменит подход к обороне для противодействия русской угрозе, ядерным рискам и кибератакам, инвестируя в беспилотники и кибервойну, а не финансировать большую армию. При этом, вдохновляя другие страны ЕС, Британия построит 6 новых заводов боеприпасов, закупит до 7000 единиц дальнобойных орудий британского производства и новые системы связи. Сегодня акции европейских компаний сектора ВПК взлетели на обещании британского клоуна Стармера построить аж 12 атомных подлодок. Под это Британия готова проинвестировать £15 млрд ($20 млрд) в программу ядерного сдерживания России.
Было заявлено, что остров радикально изменит свой подход к обороне для противодействия России, ядерным рискам и кибератакам, инвестируя в беспилотники и цифровую войну вместо того, чтобы финансировать большую армию. Акции Babcock International Group Plc, компании оборонных услуг - она поддерживает подводный флот Британии, выросли на 6% до 8-летнего максимума.
В другом секторе поставщик компонентов для танков Renk Group AG вырос на 2,1%, а производитель бронетехники и снарядов Rheinmetall AG - на 1,4% (у немецкого концерна более 70% доходов поступает из Европы, и только 30% из США).
Акции Hensoldt AG, специалист по оборонной электронике, подскочил на 8,8%.
Многие западные инвестбанки рекомендуют эти акции покупать. Эти 3 компании сегодня - самые доходные акции в европейском индексе Stoxx 600 в 2025. Т.е. из 600 публичных компаний Европы, самое перспективное - это ВПК. Банк Goldman Sachs объединил в одну корзину европейские оборонные акции, вот эта корзина достигла нового максимума. Годовой прирост в цене примерно 120%. Индекс Bloomberg Europe Defense Select (BSHIELD), считающий европейские оборонные компании с начала года вырос на 70%, а с победы Трампа на 100%.
Сегодня ЕС одобрил создание СП BAE Systems, Japan Aircraft и Leonardo SpA, которое займется разработкой истребителя 6-го поколения. Франция, Германия и Испания также работают над своим проектом истребителя следующего поколения. Индекс Bloomberg World Aerospace & Defense Index (WAERLST), который включает главные западные оборонные и аэрокосмические компании, вырос за месяц на 18%.
Все разговоры, что у Британии нет денег, а ЕС с США в самом эпицентре тарифного спора, разбиваются о логику обстоятельств:
- Даже если Британия не построит заявленное сама, она станет примером для Европы — это и есть цель.
- ВПК ЕС уже раскручивает маховик.
- Трамп должен оборонным предприятиям, и он поможет им заработать.
Теперь вы спросите: а причем тут переговоры в Стамбуле? А ни при чем. Это не отменит и не изменит европейских и американских планов. Похоже только Россия готова, пусть и на своих условиях, но договариваться. Остальным это не надо.
Политолог Александр Носович
Позитив и вообще смысл в стамбульских бдениях можно найти только если отрешиться от политического реализма и принять за истину, что мысль материальна и слово тоже дело.
Несколько лет назад все бравировали друг перед другом воинственной риторикой, до последнего не веря, что в самом деле придётся воевать. А пришлось. Теперь все наперегонки демонстрируют приверженность переговорному процессу и мирным решениям, не собираясь на деле и впрямь отказываться от военных действий и реально договариваться. Значит, когда-нибудь реально придётся.
P.S. Про воинственную риторику и материальность слова совет - внимательно перечитать подписчикам из стран Евросоюза, которых у моего канала хватает. А то вы уж больно громогласно собираетесь воевать с Россией
Политолог Алексей Наумов
По итогам второго раунда переговоров можно сказать следующее: стороны смогли изобразить достаточный уровень дипломатии, чтобы поддержать идею переговоров на плаву и сохранить вовлечение Дональда Трампа, не сделав из него врага. Впереди ответ Украины на российский меморандум до конца недели (отрицательный), а также ответ России на идею Украины провести встречу лидеров до конца месяца (отрицательный). Дальнейшее развитие событий уже будет внедоговорным, фронтовым …
Политтехнолог, публицист Константин Калачёв
Главное достижение переговоров в Стамбуле — это то, что шли они на русском языке. Значит всё-таки было, что обсудить.
Подробнее об итогах переговоров в Стамбуле - в интервью Владимира Брутера "Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины"
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