https://ukraina.ru/20250603/khronika-energeticheskoy-voyny-saudovskaya-araviya-konfliktuet-s-opek-a-kazakhstan--s-zapadnymi-1063588105.html

Хроника энергетической войны: Саудовская Аравия конфликтует с ОПЕК+, а Казахстан – с западными гигантами

Хроника энергетической войны: Саудовская Аравия конфликтует с ОПЕК+, а Казахстан – с западными гигантами - 03.06.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Саудовская Аравия конфликтует с ОПЕК+, а Казахстан – с западными гигантами

Саудовская Аравия снова принудила страны ОПЕК+ увеличить среднесуточную добычи нефти, хотя Россия и ряд других стран пытались оставить квоты на прежнем уровне. Причём такие действия вредят самому Эр-Рияду.

2025-06-03T06:40

2025-06-03T06:40

2025-06-03T06:40

хроника энергетической войны

россия

казахстан

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ЕС заплатил России за топливо втрое больше, чем предоставил помощи УкраинеС начала СВО и до конца мая 2025 года Россия получила доход от экспорта энергоносителей в размере более 883 млрд евро, включая 228 млрд евро – от стран, наложивших санкции на РФ. Львиная доля последней суммы, 209 млрд евро, пришлась на страны-члены Евросоюза. Украина за то же время получила помощи на 309 миллиардов евро, в том числе 73 миллиарда евро от ЕС. Об этом сказано в отчёте Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), опубликованном 30 мая.В документе отмечено, что после начала СВО в феврале 2022 года союзники Украины ввели санкции против российских углеводородов. США и Великобритания ввели запрет на ввоз нефти и газа российского происхождения, а ЕС ввёл запрет на поставки сырой российской нефти морским путём – но не на газ.Страны-члены ЕС продолжали импортировать трубопроводный газ напрямую из России до тех пор, пока Украина не прекратила транзит в январе 2025 года. Кроме того, российский газ по-прежнему поставляется в Европу через Турцию, причём во всё возрастающих объёмах. По данным CREA, его поставки в январе и феврале 2025 года выросли на 26,77% по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом российская сырая нефть по-прежнему поставляется через Украину по трубопроводам в Венгрию и Словакию.Несмотря на санкции Запада, в 2024 году доходы России от экспорта ископаемого топлива упали всего на 5% по сравнению с 2023-м, а объемы экспорта сократились на 6%, свидетельствуют данные CREA. При этом в прошлом году доходы России от экспорта сырой нефти выросли на 6%, а доходы от продажи трубопроводного газа – на 9% в годовом исчислении. Согласно оценкам Москвы, экспорт газа в Европу в 2024 году вырос на 20%, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордных показателей. В настоящее время половина экспорта СПГ из России идет в ЕС, утверждают в CREA.Импорт российского СПГ не был включен в последний 17-й пакет санкций ЕС против РФ, но блок утвердил "дорожную карту" по полному отказу от импорта российского газа к концу 2027 года. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не ввел "самые жёсткие санкции" в отношении российской нефти и газа, поскольку некоторые государства опасаются эскалации конфликта, а также потому, что покупать российские углеводороды "дешевле в краткосрочной перспективе".Часть экспортируемой из России нефти попадает на Запад после переработки в третьих странах, иногда российскую нефть разбавляют сырой нефтью из других стран. CREA сообщает, что обнаружила три НПЗ в Турции и три в Индии, перерабатывающих российскую нефть и продающих полученное топливо странам, наложившим санкции. По оценкам организации, эти заводы провели переработку российской нефти на сумму 6,1 млрд евро – для последующей продажи странам, которые ввели санкции на российские углеводороды. При этом Министерство нефти Индии раскритиковало отчет CREA, назвав его "нечестной попыткой очернить имидж Индии".По мнению аналитика Вайбхава Рагхунандана, ЕС может сравнительно легко отказаться от импорта российского СПГ. "Пятьдесят процентов российского экспорта СПГ направляется в Европейский Союз, однако это составило только 5% от общего потребления СПГ в ЕС в 2024 году. Поэтому, если ЕС решит полностью отказаться от российского газа, это ударит по России в гораздо большей степени, чем по потребителям в Европейском союзе", – сказал он в комментарии британской медиа-корпорации ВВС.При этом он эксперт согласился с идеей Дональда Трампа о том, что боевые действия на Украине закончатся, если ОПЕК снизит цены на нефть. Вайбхав Рагхунандан утверждает, что себестоимость добычи сырой нефти в России ниже, чем в странах ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, поэтому они пострадают от снижения цен на нефть больше, чем Россия. "Саудовская Аравия ни за что на это не согласится. Это уже пробовали сделать. Это привело к конфликту между Саудовской Аравией и США", – заявил аналитик.Саудовская Аравия конфликтует с ОПЕК+ во вред себеВ субботу, 31 мая, Саудовская Аравия в третий раз принудила страны ОПЕК+ согласиться увеличить среднесуточную добычу нефти на 411 000 баррелей. Речь идет о квотах на июль, которые Россия и ряд других стран пытались оставить на прежнем уровне. Однако, как отметило 2 июня американское агентство Bloomberg, такие действия вредят самому Эр-Рияду."Саудовская Аравия, крупнейшая нефтедобывающая страна ОПЕК, которая все последние годы ставила целью поддерживать высокие цены на нефть, сменила стратегию. Перестав договариваться с партнёрами, она перешла на язык ультиматумов и уже в третий раз за два месяца обеспечила значительное увеличение квот на добычу. Это вызывает недовольство России, так как цена её нефти уже почти на 40% ниже заложенной в бюджет, но сделать Москва ничего не может", – сказано в публикации.При этом агентство, поговорившее с бывшими и нынешними делегатами стран ОПЕК и их партнеров, правительственными чиновниками и отраслевыми экспертами, признало: именно действия Саудовской Аравии привели к тому, что в апреле 2025 года фьючерсы на нефть упали до четырехлетнего минимума, опустившись ниже 60 долларов за баррель.Причины смены стратегии обсуждаются: одни считают, что Эр-Рияд стремится удовлетворить растущий спрос, другие – что наказывает страны, не соблюдающие квоты, например Казахстан и Ирак. Также звучат версии, что Саудовская Аравия хочет вернуть утраченные доли рынка или идет навстречу политике Дональда Трампа. Однако низкие цены на нефть вредят бюджету её экспортеров, в первую очередь самой Саудовской Аравии, и ударяют по американским производителям сланцевой нефти – некоторые компании уже заявили о достижении пикового уровня добычи.Тем временем Казахстан продолжает нарушать квоты, превышая лимиты на сотни тысяч баррелей в сутки. Министр энергетики страны Ерлан Аккенженов недавно заявил, что власти не могут заставить международные компании или госпредприятия сократить объёмы добычи. Именно поэтому эксперты Bloomberg считают, что в реальности рост добычи группы будет намного меньше, чем обозначенный рост квот – возможно, даже наполовину. Кроме того, Саудовская Аравия летом тратит больше энергоресурсов на внутреннем рынке, где растет спрос на кондиционирование.При этом аналитики Goldman Sachs Group и Morgan Stanley считают, что ОПЕК+ продолжит существенно увеличивать квоты, потому цены на нефть марки Brent будут колебаться на уровне 60 долларов за баррель в оставшуюся часть года, сказано в публикации Bloomberg. По данным Goldman Sachs, дефицит бюджета Саудовской Аравии в этом году может вырасти до 67 млрд долларов из-за низких цен на нефть, что более чем вдвое превышает текущий прогноз правительства этой страны.Казахстан поссорился с нефтяными гигантами Eni и ShellКазахстан рассматривает возможность передачи проекта строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении госкомпании КазМунайГаз (КМГ) из-за разногласий с иностранными акционерами – Eni и Shell. Об этом 30 мая сообщило агентство Bloomberg.Объём добычи на Карачаганакском месторождении, включая долю КазМунайГаза, за 4 месяца текущего года составил 3,8 млн т нефти и превысил план. По итогам 2025 года на Карачаганаке запланировано добыть 11,14 млн т нефти и 25,57 млрд кубометров природного газа. При этом КМГ, как партнер в Карачаганакском проекте, неоднократно выражал обеспокоенность "отсутствием динамики" в продвижении строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении для переработки 4,5 млрд кубометров сырого газа в год.Окончательно инвестиционное решение по проекту строительства ГПЗ на Карачаганаке должно быть принято до конца июня 2025 года. В противном случае Казахстан намерен реализовать проект самостоятельно с привлечением заинтересованного партнера. На данный момент иностранные акционеры проекта, западные нефтяные гиганты Eni и Shell, не устранили разногласия с казахстанской стороной, отмечено в публикации Bloomberg.Более того, 2 июня британское издание Upstream сообщило, что власти Казахстана обязали Eni и Shell немедленно приостановить все работы, связанные с реализацией проекта строительства ГПЗ на Карачаганакском месторождении, в связи с обострением давних разногласий. В частности, акционеры должны распустить совместную рабочую группу, созданную для управления реализацией проекта. Eni и Shell пока официально не информировали правительство Казахстана о прекращении работ над проектом ГПЗ, отметило издание.Ранее международный консорциум во главе с Eni и Shell перенёс запланированное завершение строительства объекта с 2028 на 2030 год, предложил Казахстану увеличить стоимость строительства ГПЗ на Карачаганаке с первоначальных 3,5 млрд долларов до 6 млрд долларов, и попросил казахстанское правительство покрыть около 1 млрд долларов расходов для обеспечения рентабельности проекта. Акционеры также требуют от Астаны гарантий сохранения доходности проекта по окончательному соглашению о разделе продукции (ОСРП), так как регулируемые цены на газ в Казахстане могут снизить прибыльность.Правительство Казахстана хочет, чтобы ГПЗ на Карачаганакском месторождении был введен в эксплуатацию уже в 2029 году и приступил к переработке растущих объемов попутного нефтяного газа. В настоящее время до 9 млрд кубометров сырого газа с Карачаганака в год перерабатывается на Оренбургском ГПЗ "Газпрома" с последующей поставкой на внутренний рынок Казахстана. В январе 2024 года оператор месторождения сообщил о возможности увеличить годовую добычу сырого газа на месторождении с 9 до 13 млрд кубометров без существенного влияния на добычу жидких углеводородов до завершения ОСРП до 2037 года.Подробнее о том, как Россия интегрирует энергетику новых регионов - в статье Ивана Лизана "ЛЭП на ЗАЭС: как Россия интегрирует энергетические системы Донбасса и Новороссии"

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Олег Хавич

россия, казахстан, саудовская аравия, дональд трамп, ес, опек, bloomberg, brent, эксклюзив