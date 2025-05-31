ЛЭП на ЗАЭС: как Россия интегрирует энергетические системы Донбасса и Новороссии - 31.05.2025 Украина.ру
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ЛЭП на ЗАЭС: как Россия интегрирует энергетические системы Донбасса и Новороссии
ЛЭП на ЗАЭС: как Россия интегрирует энергетические системы Донбасса и Новороссии - 31.05.2025 Украина.ру
ЛЭП на ЗАЭС: как Россия интегрирует энергетические системы Донбасса и Новороссии
В конце мая издание The New York Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков сообщило о ведущемся на освобождённых территориях ДНР и Запорожской области строительстве 80-км линии электропередач.
2025-05-31T09:33
2025-05-31T12:12
россия
лнр
донецкая народная республика
владимир зеленский
петр порошенко
запорожская аэс
росатом
меджлис
эксклюзив
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Она должна обеспечить выдачу мощности с неработающей Запорожской АЭС вглубь территории России, что позволит "перезапустить и эксплуатировать заглушенный объект в собственных целях, невзирая на риски и призывы обсудить его статус на мирных переговорах".Никакой тайны из перезапуска ЗАЭС Россия не делала — гендиректор "Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС" Рамиль Галиев сообщил о постановке данной цели в конце декабря 2024 года. А вот детали подготовительных работ, включая модернизацию и строительство объектов электросетевого хозяйства, и правда не афишируются. Впрочем, это не мешает восстановить суть дела в общих чертах и отследить ход включения новых территорий в состав российской энергосистемы.2014–2022 годыИстория энергетической интеграции Донбасса и Новороссии в российскую энергосистему является хроникой дезинтеграции украинской энергосистемы. В конце февраля 2014 года Украина потеряла энергетически дотационный Крым, где из объектов электроэнергетики были лишь СЭС, ВЭС и парочка теплоэнергоцентралей, обеспечивавших треть потребностей республики в электроэнергии. К лету был потерян физический контроль и над Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР.Крым был быстро включён в состав России, но его энергетическая интеграция прошла в несколько этапов. В конце августа 2014 года возникли первые перебои с поставками электроэнергии с Украины и российской властью были переброшены мобильные газотурбинные станции. В декабре 2014 года Крым на несколько часов погрузился во тьму из-за аварии на украинской стороне. Стало очевидно, что зависеть от Украины нельзя. Спустя полгода — в июле 2015 года — началось строительство энергетического моста в Крым, а в ноябре 2015 года Меджлис** подорвал ЛЭП в Херсонской области, чем вверг Крым в состояние энергетической блокады. На полную мощность энергомост заработал 11 мая 2016 года, в октябре 2018 года Крым стал энергетически профицитным регионом и первые 28 МВт избыточных мощностей были переданы в Краснодарский край.Одновременно развивались события в народных республиках, но там всё шло куда быстрее — Киев с Донбассом не церемонился.ДНР повезло: даже после потери части территории в 2014 году она обеспечивала свои энергетические потребности самостоятельно, а Зуевская и Старобешевская ТЭС были в глубоком тылу. А вот ЛНР "удачи" не хватило — она оказалась заложником географии. Единственный объектом генерации в Луганской области была Луганская ТЭС в городе Счастье, и она осталась на неподконтрольном берегу Северского Донца, а ЛЭП в советские годы проложили так, что электроподстанции, связывающие ДНР и ЛНР, оказались на подконтрольной Украине территории.Август 2014 года для Луганска был очень тяжёлым: вокруг города шли бои, горожане сидели без света, воды и связи. Впоследствии с киевской властью удалось договориться: Луганская ТЭС получала уголь из ЛНР, а в качестве оплаты за него обеспечивала переток электроэнергии на территорию ЛНР. Свет киевская власть ЛНР непременно отключила бы, если бы смогла: север Луганской области с образованием ЛНР превратился в энергетический остров, так как вплоть до 2019 года у него не было энергетических связей с другими регионами Украины, а трассы железнодорожных путей не позволяли снабжать ЛуТЭС иначе, чем с территории ЛНР.В феврале 2015 года — в разгар отопительного сезона — киевская власть перекрыла газ ЛНР и ДНР. Тогда же были обрублены оптоволоконные линии связи и взорваны ряд вышек сотовой связи. С началом энергетической блокады (весна 2017 года) народные республики интегрировали в энергосистему России, однако перетоки электроэнергии не позволяли покрыть потребности ЛНР в электроэнергии в силу неразвитости сетей и подстанций. Расчёты за электроэнергию в ЛНР и ДНР проводились в изолированном режиме, перетоки из России стоимостью около 3,5 млрд рублей ежегодно считались технологическими потерями, которые оплачивали российские промпотребители.В то время энергетики ЛНР и ДНР занимались преимущество поддержанием работоспособности оборудования, а меняться ситуация начала лишь в 2020 году, когда стало понятно, что Владимир Зеленский превращается во второго Петра Порошенко*. В 2020 году на Зуевской и Старобешевской ТЭС провели первый с 1982 года капитальный ремонт стоимостью около 2 млрд рублей, а между республиками стали тянуть ЛЭП. Ветряки в Краснодонском и Лутугинском районах ЛНР работали ещё с весны 2018 года, незадолго до начала СВО запустили часть ветряков на Новоазовской ВЭС.2022–2024 годыЗавертелось всё в конце февраля 2022 года.Город Счастье вернулся под контроль ЛНР, а ЛуТЭС досталась пусть в заминированном, но неповреждённом виде, что позволило к концу мая её перезапустить, переведя на газ, благо магистральные газпроводы и ГИС "Сохрановка" в ЛНР также были взяты под контроль российскими войсками. Это позволило полностью обеспечить потребности ЛНР в электроэнергии, но к тому моменту Луганск остался без электротранспорта — он все эти годы не работал. Зато начали запускать печи на Стахановском заводе ферросплавов и сняли ограничения для промышленности.В освобождённые районы Херсонской и Запорожской области вновь протянули подорванные в 2015 году ЛЭП из Крыма, обеспечив перетоки электроэнергии уже не с севера на юг, а с юга на север. Запорожская ТЭС и АЭС вскоре после освобождения прекратили работу: они выдавали мощности в направлении Украины, а выдать кВт*ч вглубь Новороссии не позволяли неразвитость сетей и недостаточное количество потребителей. В июне 2023 года прекратила своё существование Каховская ГЭС, а Каховское море утекло в Чёрное, оставив без подпитки пруд-охладитель ЗАЭС.Ситуация с обеспеченностью Донбасса и Новороссии стабилизировалась, но остался целый "букет" проблем, требовавших комплексного решения.Во-первых, на освобождённых территориях были избыточные мощности генерации, но обеспечивать им было некого: восстановительный рост в промышленности ещё не начался, бытовых потребителей недоставало. Всего же к 2022 году в состав России вошли 8 крупных электростанций совокупной установленной мощностью порядка 15 гигаватт (ГВт), что составляло около 35% от мощности всей украинской электроэнергетики. Но электроэнергия, как известно, товар специфический: производить нужно ровно столько, сколько потребляется. Поэтому от перехода под контроль России Мироновской и Углегорской ТЭС ничего не изменилось: им было некуда выдавать энергию.Во-вторых, сетевые связи между республиками, областями и Россией оставляли желать лучшего. ДНР жила все эти годы сама по себе, потребности ЛНР обеспечивала ЛуТЭС, Крым и Запорожская области "висели" на Крыме, энергомосте и Ростовской АЭС. Связи между ДНР и Запорожской области не было так как ЛЭП уходили вглубь неосвобождённой территории, а прифронтовые электроподстанции были разрушены.В-третьих, в организационном плане управляемость сетевым хозяйством оставляла желать лучшего: объекты нужно было брать на баланс, обслуживать, а с потребителей собирать деньги для оплаты потреблённой электроэнергии.В общем, необходимо было приводить сетевое хозяйство в порядок, а ещё строить, строить и ещё раз строить, повышая надёжность энергоснабжения и обеспечивая необходимый запас мощности для запитки крупных потребителей, без чего невозможен экономический ростС организационно-штатной структурой и общими принципами управления энергетическим хозяйством Донбасса и Новороссии федеральные власти разобрались к концу 2023 года.Всё сетевое хозяйство взяли под контроль: за генерацию отвечает ГК "Росатом", "Росстети" в лице двух предприятий — Донбасского и Таврического — взяли на баланс магистральные ЛЭП, а за распределительные сети отвечают региональные власти в лице компаний "Энергосбыт".21 августа 2023 года единым поставщиком электроэнергии для Новороссии стало ООО "Единый закупщик", владельцем которого стала ГК "Росатом". "Единый закупщик" покупает электроэнергию у электростанций Новороссии, восполняет дефицит перетоками из соседних регионов и обеспечивает продажу электроэнергии компаниям, гарантирующим поставщикам "Энергосбыт" (Донецк, Луганск и так далее), которые уже продают её конечным потребителям.К 2028 году энергосистему Новороссии планируют интегрировать в российский оптовый рынок электроэнергии, присоединив к первой ценовой зоне (европейская часть России плюс Урал). Разницу в тарифах на электроэнергию будет компенсировать федеральное правительство до тех пор, пока эти тарифы не уравняют.Тогда же — в 2023 году — были намечены планы по развитию сетевого хозяйства. 11 сентября 2023 года министр энергетики Николай Шульгинов заявил о работах по проектированию ЛЭП 330 кВ между ДНР и Запорожской областью. К 1 октября были завершены работы по восстановлению магистрального электросетевого комплекса, а модернизация электросетей тогда оценивалась в 40 млрд рублей.В мае 2024 года власти сообщили о планах по модернизации Зуевской ТЭС в ДНР и увеличении её мощности на 300 МВт, а ЛуТЭС к тому времени вновь перевели на каменный уголь, поддерживая спрос на него.Летом 2024 года энергосистема юга России погрузилась в кризис и стало очевидно, что её запас прочности по генерации исчерпан. Запаса прочности системе недоставало, зной наложился на сезон планово-предупредительных ремонтов и удары украинских БПЛА по объектам генерации Ростовской области, заодно и сроки запуска ТЭС "Ударная" на Тамани вновь съехали "вправо". В итоге всё это вынудило диспетчеров прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.Правительство вновь выделило деньги для модернизации объектов сетевого хозяйства — только Ростовской области на эти задачи необходимо 7 млрд рублей. Но модернизация не снимает проблемы дефицита мощностей, который в ближайшие 5 лет достигнет 860 МВт с учётом перетоков в Донбасс и Новороссию. И вот тут стоит вернуться к материалу The New York Times и Запорожской АЭС.Подготовка к перезапуску ЗАЭСВ условиях дефицита мощностей в энергосистеме юга России перезапуск Запорожской АЭС выглядит более чем логичным. Но для этого необходимо решить несколько задач.Главной проблемой в 2022 году были обеспечение безопасности станции и сохранение его трудового коллектива. По станции активно прилетало, а ВСУ пытались её отбить. После масштабных ударов ВС РФ осенью 2022 года по объектам энергетики Украины киевская власть оставила станцию в покое и перестала её системно обстреливать. Заодно на станции появились наблюдатели от МАГАТЭ, которые к весне 2025 года стали приезжать на станцию уже с российской стороны, а не через линию фронта, как это было ранее.Коллектив АЭС успокоили и те, кто пожелал продолжить на неё трудиться, смогли это сделать, став гражданами России. Остальные уехали в Нетешин на Хмельницкую АЭС.Затем на станции стали наводить порядок, "подтягивая" её до более жёстких российских нормативов, которые, например, не позволяют эксплуатировать АЭС, в реакторы которой загружено ядерное топливо иностранного производства (киевская власть перевела ЗАЭС на топливо американской компании Westinghouse). Персонал станции усилили специалистами численностью более 100 человек с других российских АЭС, построенных по проекту ВВЭР-1000. Реорганизация на Украине вызывала приступы истерики, в которых особую медийную активность проявлял глава НАЭК "Энергоатом" Пётр Котин.Теперь же станцию переводят на новую организационную структуру, типовую для "Росатома": вместо действовавшей ранее бесцеховой, позволявшей персоналу самостоятельно выполнять около 90% работ на станции. Часть услуг — питание, транспорт, уборка помещений и дезактивация — переведены на аутсорс так как возврат к организационно-штатной структуре 2021 года невозможен из-за дефицита кадров. А их снова готовят в Севастополе.Всё это время коллектив станции поддерживал блоки в высокой степени готовности к запуску, а с начала зимы 2024 года началась подготовка документов для Ростехнадзора, которые позволили бы получить лицензию на эксплуатацию первого блока. В данном случае "первый" не означает первый по номеру: 31 марта директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью сообщил, что в первую очередь запустят блоки №2 и №6, в которые загружено ядерное топливо от ТВЭЛ. Именно эти блоки обеспечивали Энергодар теплом в отопительные периоды.Но кроме организационных работ для запуска ЗАЭС потребуется решение инфраструктурных проблем.Во-первых, необходимо решить проблему с охлаждением станции. Из-за уничтожения плотины Каховской ГЭС прекратилась подпитка пруда-охладителя, а его водно-химический режим нарушен. Необходимо обеспечить циркуляцию воды и восстановить её химический состав. Для это будет построена насосная станция в русле Днепра и протянут водовод к пруду-охладителю.Кроме того, необходимо восстановить железнодорожное сообщение с ЗАЭС так как российские правила ядерной безопасности не позволяют возить топливо для АЭС автомобильным транспортом.Во-вторых, мощности ЗАЭС необходимо выдавать конечному потребителю в лице быта и промышленности. А значит нужны новые ЛЭП и подстанции. И вот тут нужно вернуться к ЛЭП на 330 кВ, о проектировании которой осенью 2023 года рассказывал глава Минэнерго России Николай Шульгинов.Никаких деталей о трассе ЛЭП или её характеристиках автору найти не удалось — подобные стройки, что в части железнодорожной инфраструктуры, что в части линий электропередач, в СМИ не обсуждаются, а начальники информацией о них делятся редко и без деталей. Поэтому преодолевать покров секретономики часто приходится на основе информации с другой стороны линии фронта — на Украине пристально следят за стройками на "оккупированных территориях".Если суммировать всё, что удалось найти, то получается, что ЛЭП уже в высокой степени готовности, а её напряжение составит 330 кВ. Сколько будет цепей на ЛЭП автору неизвестно, но логично предположить, что тянуть одноцепную ЛЭП не слишком разумно: её пропускная способность не превышает 400 МВт. Разумно тянуть линию в многоцепном исполнении (от 800 МВт и более), что позволит обеспечить выдачу мощности с одного энергоблока. Заодно работы ведутся и на других ЛЭП, чтобы обеспечить перетоки с идущей от ЗАЭС ЛЭП на 330 кВ к городам ДНР.Кроме того, подготовительные работы идут и Мариуполе. В 2022 году была восстановлена подача электроэнергии в город, но резерва мощности для запуска промышленных потребителей в городе нет. Это — вместе с отсутствием железнодорожного сообщения с Запорожской областью — не позволяло перезапустить ММК им. Ильича в Мариуполе. Поэтому в городе построят новую электроподстанцию "Город-12" на 110 кВ с двумя трансформаторами на 40 МВА а ПС "Город-6" на 110 кВ модернизируют, повысив её мощность с двух трансформаторов на 15 МВА до 25 МВА на каждый.***Можно не сомневаться, что подобных строек в ближайшие годы будет порядочно — энергетические связи новых территорий с Россией будут крепнуть, а их генерирующие мощности вводиться в строй по мере возникновения в этом потребностей и роста экономики Донбасса и Новороссии.Ну и планы руководства станции получить к 2027 году лицензии на работу всех шести энергоблоков чётко показывают, что Запорожская АЭС не может быть предметом переговоров ни с Киевом, ни с Вашингтоном. ЗАЭС — это Россия и точка.О том, как в целом идет восстановление Донбасса - в статье Ивана Лизана "Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью"*Признан в РФ террористом и экстремистом**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как террористической и экстремистской
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
россия
лнр
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Иван Лизан
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россия, лнр, донецкая народная республика, владимир зеленский, петр порошенко, запорожская аэс, росатом, меджлис, эксклюзив
Россия, ЛНР, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Запорожская АЭС, Росатом, Меджлис, Эксклюзив

ЛЭП на ЗАЭС: как Россия интегрирует энергетические системы Донбасса и Новороссии

09:33 31.05.2025 (обновлено: 12:12 31.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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В конце мая издание The New York Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков сообщило о ведущемся на освобождённых территориях ДНР и Запорожской области строительстве 80-км линии электропередач.
Она должна обеспечить выдачу мощности с неработающей Запорожской АЭС вглубь территории России, что позволит "перезапустить и эксплуатировать заглушенный объект в собственных целях, невзирая на риски и призывы обсудить его статус на мирных переговорах".
Никакой тайны из перезапуска ЗАЭС Россия не делала — гендиректор "Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС" Рамиль Галиев сообщил о постановке данной цели в конце декабря 2024 года. А вот детали подготовительных работ, включая модернизацию и строительство объектов электросетевого хозяйства, и правда не афишируются. Впрочем, это не мешает восстановить суть дела в общих чертах и отследить ход включения новых территорий в состав российской энергосистемы.
2014–2022 годы
История энергетической интеграции Донбасса и Новороссии в российскую энергосистему является хроникой дезинтеграции украинской энергосистемы. В конце февраля 2014 года Украина потеряла энергетически дотационный Крым, где из объектов электроэнергетики были лишь СЭС, ВЭС и парочка теплоэнергоцентралей, обеспечивавших треть потребностей республики в электроэнергии. К лету был потерян физический контроль и над Зуевской и Старобешевской ТЭС в ДНР.
Крым был быстро включён в состав России, но его энергетическая интеграция прошла в несколько этапов. В конце августа 2014 года возникли первые перебои с поставками электроэнергии с Украины и российской властью были переброшены мобильные газотурбинные станции. В декабре 2014 года Крым на несколько часов погрузился во тьму из-за аварии на украинской стороне. Стало очевидно, что зависеть от Украины нельзя.
Спустя полгода — в июле 2015 года — началось строительство энергетического моста в Крым, а в ноябре 2015 года Меджлис** подорвал ЛЭП в Херсонской области, чем вверг Крым в состояние энергетической блокады. На полную мощность энергомост заработал 11 мая 2016 года, в октябре 2018 года Крым стал энергетически профицитным регионом и первые 28 МВт избыточных мощностей были переданы в Краснодарский край.
Одновременно развивались события в народных республиках, но там всё шло куда быстрее — Киев с Донбассом не церемонился.
ДНР повезло: даже после потери части территории в 2014 году она обеспечивала свои энергетические потребности самостоятельно, а Зуевская и Старобешевская ТЭС были в глубоком тылу. А вот ЛНР "удачи" не хватило — она оказалась заложником географии. Единственный объектом генерации в Луганской области была Луганская ТЭС в городе Счастье, и она осталась на неподконтрольном берегу Северского Донца, а ЛЭП в советские годы проложили так, что электроподстанции, связывающие ДНР и ЛНР, оказались на подконтрольной Украине территории.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Август 2014 года для Луганска был очень тяжёлым: вокруг города шли бои, горожане сидели без света, воды и связи. Впоследствии с киевской властью удалось договориться: Луганская ТЭС получала уголь из ЛНР, а в качестве оплаты за него обеспечивала переток электроэнергии на территорию ЛНР. Свет киевская власть ЛНР непременно отключила бы, если бы смогла: север Луганской области с образованием ЛНР превратился в энергетический остров, так как вплоть до 2019 года у него не было энергетических связей с другими регионами Украины, а трассы железнодорожных путей не позволяли снабжать ЛуТЭС иначе, чем с территории ЛНР.
В феврале 2015 года — в разгар отопительного сезона — киевская власть перекрыла газ ЛНР и ДНР. Тогда же были обрублены оптоволоконные линии связи и взорваны ряд вышек сотовой связи. С началом энергетической блокады (весна 2017 года) народные республики интегрировали в энергосистему России, однако перетоки электроэнергии не позволяли покрыть потребности ЛНР в электроэнергии в силу неразвитости сетей и подстанций. Расчёты за электроэнергию в ЛНР и ДНР проводились в изолированном режиме, перетоки из России стоимостью около 3,5 млрд рублей ежегодно считались технологическими потерями, которые оплачивали российские промпотребители.
В то время энергетики ЛНР и ДНР занимались преимущество поддержанием работоспособности оборудования, а меняться ситуация начала лишь в 2020 году, когда стало понятно, что Владимир Зеленский превращается во второго Петра Порошенко*. В 2020 году на Зуевской и Старобешевской ТЭС провели первый с 1982 года капитальный ремонт стоимостью около 2 млрд рублей, а между республиками стали тянуть ЛЭП. Ветряки в Краснодонском и Лутугинском районах ЛНР работали ещё с весны 2018 года, незадолго до начала СВО запустили часть ветряков на Новоазовской ВЭС.
2022–2024 годы
Завертелось всё в конце февраля 2022 года.
Город Счастье вернулся под контроль ЛНР, а ЛуТЭС досталась пусть в заминированном, но неповреждённом виде, что позволило к концу мая её перезапустить, переведя на газ, благо магистральные газпроводы и ГИС "Сохрановка" в ЛНР также были взяты под контроль российскими войсками. Это позволило полностью обеспечить потребности ЛНР в электроэнергии, но к тому моменту Луганск остался без электротранспорта — он все эти годы не работал. Зато начали запускать печи на Стахановском заводе ферросплавов и сняли ограничения для промышленности.
В освобождённые районы Херсонской и Запорожской области вновь протянули подорванные в 2015 году ЛЭП из Крыма, обеспечив перетоки электроэнергии уже не с севера на юг, а с юга на север. Запорожская ТЭС и АЭС вскоре после освобождения прекратили работу: они выдавали мощности в направлении Украины, а выдать кВт*ч вглубь Новороссии не позволяли неразвитость сетей и недостаточное количество потребителей. В июне 2023 года прекратила своё существование Каховская ГЭС, а Каховское море утекло в Чёрное, оставив без подпитки пруд-охладитель ЗАЭС.
Ситуация с обеспеченностью Донбасса и Новороссии стабилизировалась, но остался целый "букет" проблем, требовавших комплексного решения.
Во-первых, на освобождённых территориях были избыточные мощности генерации, но обеспечивать им было некого: восстановительный рост в промышленности ещё не начался, бытовых потребителей недоставало. Всего же к 2022 году в состав России вошли 8 крупных электростанций совокупной установленной мощностью порядка 15 гигаватт (ГВт), что составляло около 35% от мощности всей украинской электроэнергетики. Но электроэнергия, как известно, товар специфический: производить нужно ровно столько, сколько потребляется. Поэтому от перехода под контроль России Мироновской и Углегорской ТЭС ничего не изменилось: им было некуда выдавать энергию.
Во-вторых, сетевые связи между республиками, областями и Россией оставляли желать лучшего. ДНР жила все эти годы сама по себе, потребности ЛНР обеспечивала ЛуТЭС, Крым и Запорожская области "висели" на Крыме, энергомосте и Ростовской АЭС. Связи между ДНР и Запорожской области не было так как ЛЭП уходили вглубь неосвобождённой территории, а прифронтовые электроподстанции были разрушены.
В-третьих, в организационном плане управляемость сетевым хозяйством оставляла желать лучшего: объекты нужно было брать на баланс, обслуживать, а с потребителей собирать деньги для оплаты потреблённой электроэнергии.
В общем, необходимо было приводить сетевое хозяйство в порядок, а ещё строить, строить и ещё раз строить, повышая надёжность энергоснабжения и обеспечивая необходимый запас мощности для запитки крупных потребителей, без чего невозможен экономический рост
С организационно-штатной структурой и общими принципами управления энергетическим хозяйством Донбасса и Новороссии федеральные власти разобрались к концу 2023 года.
Всё сетевое хозяйство взяли под контроль: за генерацию отвечает ГК "Росатом", "Росстети" в лице двух предприятий — Донбасского и Таврического — взяли на баланс магистральные ЛЭП, а за распределительные сети отвечают региональные власти в лице компаний "Энергосбыт".
21 августа 2023 года единым поставщиком электроэнергии для Новороссии стало ООО "Единый закупщик", владельцем которого стала ГК "Росатом". "Единый закупщик" покупает электроэнергию у электростанций Новороссии, восполняет дефицит перетоками из соседних регионов и обеспечивает продажу электроэнергии компаниям, гарантирующим поставщикам "Энергосбыт" (Донецк, Луганск и так далее), которые уже продают её конечным потребителям.
К 2028 году энергосистему Новороссии планируют интегрировать в российский оптовый рынок электроэнергии, присоединив к первой ценовой зоне (европейская часть России плюс Урал). Разницу в тарифах на электроэнергию будет компенсировать федеральное правительство до тех пор, пока эти тарифы не уравняют.
Тогда же — в 2023 году — были намечены планы по развитию сетевого хозяйства. 11 сентября 2023 года министр энергетики Николай Шульгинов заявил о работах по проектированию ЛЭП 330 кВ между ДНР и Запорожской областью. К 1 октября были завершены работы по восстановлению магистрального электросетевого комплекса, а модернизация электросетей тогда оценивалась в 40 млрд рублей.
В мае 2024 года власти сообщили о планах по модернизации Зуевской ТЭС в ДНР и увеличении её мощности на 300 МВт, а ЛуТЭС к тому времени вновь перевели на каменный уголь, поддерживая спрос на него.
Летом 2024 года энергосистема юга России погрузилась в кризис и стало очевидно, что её запас прочности по генерации исчерпан. Запаса прочности системе недоставало, зной наложился на сезон планово-предупредительных ремонтов и удары украинских БПЛА по объектам генерации Ростовской области, заодно и сроки запуска ТЭС "Ударная" на Тамани вновь съехали "вправо". В итоге всё это вынудило диспетчеров прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.
Правительство вновь выделило деньги для модернизации объектов сетевого хозяйства — только Ростовской области на эти задачи необходимо 7 млрд рублей. Но модернизация не снимает проблемы дефицита мощностей, который в ближайшие 5 лет достигнет 860 МВт с учётом перетоков в Донбасс и Новороссию. И вот тут стоит вернуться к материалу The New York Times и Запорожской АЭС.
Подготовка к перезапуску ЗАЭС
В условиях дефицита мощностей в энергосистеме юга России перезапуск Запорожской АЭС выглядит более чем логичным. Но для этого необходимо решить несколько задач.
Главной проблемой в 2022 году были обеспечение безопасности станции и сохранение его трудового коллектива. По станции активно прилетало, а ВСУ пытались её отбить. После масштабных ударов ВС РФ осенью 2022 года по объектам энергетики Украины киевская власть оставила станцию в покое и перестала её системно обстреливать. Заодно на станции появились наблюдатели от МАГАТЭ, которые к весне 2025 года стали приезжать на станцию уже с российской стороны, а не через линию фронта, как это было ранее.
Коллектив АЭС успокоили и те, кто пожелал продолжить на неё трудиться, смогли это сделать, став гражданами России. Остальные уехали в Нетешин на Хмельницкую АЭС.
Затем на станции стали наводить порядок, "подтягивая" её до более жёстких российских нормативов, которые, например, не позволяют эксплуатировать АЭС, в реакторы которой загружено ядерное топливо иностранного производства (киевская власть перевела ЗАЭС на топливо американской компании Westinghouse). Персонал станции усилили специалистами численностью более 100 человек с других российских АЭС, построенных по проекту ВВЭР-1000. Реорганизация на Украине вызывала приступы истерики, в которых особую медийную активность проявлял глава НАЭК "Энергоатом" Пётр Котин.
Теперь же станцию переводят на новую организационную структуру, типовую для "Росатома": вместо действовавшей ранее бесцеховой, позволявшей персоналу самостоятельно выполнять около 90% работ на станции. Часть услуг — питание, транспорт, уборка помещений и дезактивация — переведены на аутсорс так как возврат к организационно-штатной структуре 2021 года невозможен из-за дефицита кадров. А их снова готовят в Севастополе.
Всё это время коллектив станции поддерживал блоки в высокой степени готовности к запуску, а с начала зимы 2024 года началась подготовка документов для Ростехнадзора, которые позволили бы получить лицензию на эксплуатацию первого блока. В данном случае "первый" не означает первый по номеру: 31 марта директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью сообщил, что в первую очередь запустят блоки №2 и №6, в которые загружено ядерное топливо от ТВЭЛ. Именно эти блоки обеспечивали Энергодар теплом в отопительные периоды.
Но кроме организационных работ для запуска ЗАЭС потребуется решение инфраструктурных проблем.
Во-первых, необходимо решить проблему с охлаждением станции. Из-за уничтожения плотины Каховской ГЭС прекратилась подпитка пруда-охладителя, а его водно-химический режим нарушен. Необходимо обеспечить циркуляцию воды и восстановить её химический состав. Для это будет построена насосная станция в русле Днепра и протянут водовод к пруду-охладителю.
Кроме того, необходимо восстановить железнодорожное сообщение с ЗАЭС так как российские правила ядерной безопасности не позволяют возить топливо для АЭС автомобильным транспортом.
Во-вторых, мощности ЗАЭС необходимо выдавать конечному потребителю в лице быта и промышленности. А значит нужны новые ЛЭП и подстанции. И вот тут нужно вернуться к ЛЭП на 330 кВ, о проектировании которой осенью 2023 года рассказывал глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
Никаких деталей о трассе ЛЭП или её характеристиках автору найти не удалось — подобные стройки, что в части железнодорожной инфраструктуры, что в части линий электропередач, в СМИ не обсуждаются, а начальники информацией о них делятся редко и без деталей. Поэтому преодолевать покров секретономики часто приходится на основе информации с другой стороны линии фронта — на Украине пристально следят за стройками на "оккупированных территориях".
Если суммировать всё, что удалось найти, то получается, что ЛЭП уже в высокой степени готовности, а её напряжение составит 330 кВ. Сколько будет цепей на ЛЭП автору неизвестно, но логично предположить, что тянуть одноцепную ЛЭП не слишком разумно: её пропускная способность не превышает 400 МВт. Разумно тянуть линию в многоцепном исполнении (от 800 МВт и более), что позволит обеспечить выдачу мощности с одного энергоблока. Заодно работы ведутся и на других ЛЭП, чтобы обеспечить перетоки с идущей от ЗАЭС ЛЭП на 330 кВ к городам ДНР.
Кроме того, подготовительные работы идут и Мариуполе. В 2022 году была восстановлена подача электроэнергии в город, но резерва мощности для запуска промышленных потребителей в городе нет. Это — вместе с отсутствием железнодорожного сообщения с Запорожской областью — не позволяло перезапустить ММК им. Ильича в Мариуполе. Поэтому в городе построят новую электроподстанцию "Город-12" на 110 кВ с двумя трансформаторами на 40 МВА а ПС "Город-6" на 110 кВ модернизируют, повысив её мощность с двух трансформаторов на 15 МВА до 25 МВА на каждый.
***
Можно не сомневаться, что подобных строек в ближайшие годы будет порядочно — энергетические связи новых территорий с Россией будут крепнуть, а их генерирующие мощности вводиться в строй по мере возникновения в этом потребностей и роста экономики Донбасса и Новороссии.
Ну и планы руководства станции получить к 2027 году лицензии на работу всех шести энергоблоков чётко показывают, что Запорожская АЭС не может быть предметом переговоров ни с Киевом, ни с Вашингтоном. ЗАЭС — это Россия и точка.
О том, как в целом идет восстановление Донбасса - в статье Ивана Лизана "Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью"
*Признан в РФ террористом и экстремистом
**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как террористической и экстремистской
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