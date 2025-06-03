Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев - 03.06.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев
Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев - 03.06.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-06-03T03:24
2025-06-03T03:25
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото – Похороны молодогвардейцев. Организация "Молодая гвардия" - подпольная антифашистская комсомольская организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украины. Молодежная организация появилась в конце 1942 года в донбасском Краснодоне, после того как город захватили немецкие войска. Подростки и молодежь освобождали пленных, выводили из строя немецкую технику и связь, развешивали на улицах красные флаги. "Молодая гвардия" просуществовала всего пять месяцев, но стала самой известной молодежной организацией периода Великой Отечественной войны.
https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-geroi-sovetskogo-soyuza-petr-vershigora-i-david-bakradze-1063333916.html
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Сергей Зуев
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев

03:24 03.06.2025 (обновлено: 03:25 03.06.2025)
 
© РИА Новости . Дацюк / Перейти в фотобанкПохороны молодогвардейцев
Похороны молодогвардейцев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Дацюк
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото – Похороны молодогвардейцев.
Организация "Молодая гвардия" - подпольная антифашистская комсомольская организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украины.
Молодежная организация появилась в конце 1942 года в донбасском Краснодоне, после того как город захватили немецкие войска. Подростки и молодежь освобождали пленных, выводили из строя немецкую технику и связь, развешивали на улицах красные флаги.
"Молодая гвардия" просуществовала всего пять месяцев, но стала самой известной молодежной организацией периода Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкСемья Гордея Кириченко, добровольно вступившая в казачий полк. Справа налево: гвардии политрук пулеметного эскадрона Гордей Зубенко, его жена Евдокия - повар эскадрона, дочь Наталия - пулеметчица, дочь Нинель - санинструктор эскадрона и сын Александр - пулеметчик
Семья Гордея Кириченко, добровольно вступившая в казачий полк. Справа налево: гвардии политрук пулеметного эскадрона Гордей Зубенко, его жена Евдокия - повар эскадрона, дочь Наталия - пулеметчица, дочь Нинель - санинструктор эскадрона и сын Александр - пулеметчик - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Семья Гордея Кириченко, добровольно вступившая в казачий полк. Справа налево: гвардии политрук пулеметного эскадрона Гордей Зубенко, его жена Евдокия - повар эскадрона, дочь Наталия - пулеметчица, дочь Нинель - санинструктор эскадрона и сын Александр - пулеметчик
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкБитва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод легких бронеавтомобилей "БА-64" Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск
Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод легких бронеавтомобилей БА-64 Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Ольга Ландер
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Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод легких бронеавтомобилей "БА-64" Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкСоветская подводная лодка преследует немецкие корабли у берегов Одессы в Черном море
Советская подводная лодка преследует немецкие корабли у берегов Одессы в Черном море - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Яков Халип
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Советская подводная лодка преследует немецкие корабли у берегов Одессы в Черном море
Командир соединения 1-й Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака генерал-майор Петр Петрович Вершигора (справа) и командир полка Давид Ильич Бакрадзе (слева) принимают поздравления с присвоением им 7 августа 1944 года звания Героев Советского Союза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
22 мая, 15:46
Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид БакрадзеВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
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