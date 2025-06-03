Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев
03:24 03.06.2025 (обновлено: 03:25 03.06.2025)
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото – Похороны молодогвардейцев.
Организация "Молодая гвардия" - подпольная антифашистская комсомольская организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украины.
Молодежная организация появилась в конце 1942 года в донбасском Краснодоне, после того как город захватили немецкие войска. Подростки и молодежь освобождали пленных, выводили из строя немецкую технику и связь, развешивали на улицах красные флаги.
"Молодая гвардия" просуществовала всего пять месяцев, но стала самой известной молодежной организацией периода Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкСемья Гордея Кириченко, добровольно вступившая в казачий полк. Справа налево: гвардии политрук пулеметного эскадрона Гордей Зубенко, его жена Евдокия - повар эскадрона, дочь Наталия - пулеметчица, дочь Нинель - санинструктор эскадрона и сын Александр - пулеметчик
Семья Гордея Кириченко, добровольно вступившая в казачий полк. Справа налево: гвардии политрук пулеметного эскадрона Гордей Зубенко, его жена Евдокия - повар эскадрона, дочь Наталия - пулеметчица, дочь Нинель - санинструктор эскадрона и сын Александр - пулеметчик
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкБитва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод легких бронеавтомобилей "БА-64" Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск
Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод легких бронеавтомобилей "БА-64" Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск
© РИА Новости . Яков Халип / Перейти в фотобанкСоветская подводная лодка преследует немецкие корабли у берегов Одессы в Черном море
Советская подводная лодка преследует немецкие корабли у берегов Одессы в Черном море
Подписывайся на