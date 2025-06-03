https://ukraina.ru/20250603/fotoalbom-pobedy-pokhorony-molodogvardeytsev-1063362835.html

Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев

Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев - 03.06.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: похороны молодогвардейцев

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-06-03T03:24

2025-06-03T03:24

2025-06-03T03:25

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На главном фото – Похороны молодогвардейцев. Организация "Молодая гвардия" - подпольная антифашистская комсомольская организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь 1943 года), в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украины. Молодежная организация появилась в конце 1942 года в донбасском Краснодоне, после того как город захватили немецкие войска. Подростки и молодежь освобождали пленных, выводили из строя немецкую технику и связь, развешивали на улицах красные флаги. "Молодая гвардия" просуществовала всего пять месяцев, но стала самой известной молодежной организацией периода Великой Отечественной войны.

https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-geroi-sovetskogo-soyuza-petr-vershigora-i-david-bakradze-1063333916.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история