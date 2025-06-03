https://ukraina.ru/20250603/chelovecheskiy-faktor-bezpalko-raskryl-pochemu-bufernaya-zona-ne-ostanovit-diversantov-1063581899.html

"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов

"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов - 03.06.2025 Украина.ру

"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов

Совершенный подрыв автомобильного моста в Брянской области свидетельствует о работе профессиональных диверсантов, а не завербованных гражданских лиц. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2025-06-03T04:00

2025-06-03T04:00

2025-06-03T04:00

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Эксперт выразил сомнения в эффективности буферной зоны против подобных угроз, подчеркнув, что "любой теракт невозможно подготовить в одиночку — всегда требуются средства связи, будет утечка информации. Наверняка есть агентура на Украине. С этим и нужно работать".Безпалько проанализировал различные подходы в работе спецслужб, отметив, что американские коллеги сделали ставку исключительно на технические средства — электронное наблюдение и анализ переписки, в то время как британцы сохранили традиционный акцент на агентурной работе. По мнению эксперта, российским спецслужбам необходимо грамотно сочетать оба этих подхода.Собеседник издания предостерег от поспешных решений о полном запрете въезда граждан Украины, обратив внимание на сложность идентификации потенциальных угроз.В качестве основного средства противодействия Безпалько назвал комплексную работу с человеческим фактором, предполагающую использование всего спектра методов — от профилактической работы до оперативного реагирования.В воскресенье, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста — получили травмы различной степени тяжести.* Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.Полный текст интервью Богдана Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/bryanskiy-gubernator-skazal-skolko-nuzhno-vremeni-chtoby-postroit-novyy-most-vzamen-podorvannogo-1063569052.html

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новости, россия, украина, подрыв, брянская область, курская область, диверсанты