"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов - 03.06.2025 Украина.ру
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"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов
"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов - 03.06.2025 Украина.ру
"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов
Совершенный подрыв автомобильного моста в Брянской области свидетельствует о работе профессиональных диверсантов, а не завербованных гражданских лиц. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2025-06-03T04:00
2025-06-03T04:00
новости
россия
украина
подрыв
брянская область
курская область
диверсанты
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Эксперт выразил сомнения в эффективности буферной зоны против подобных угроз, подчеркнув, что "любой теракт невозможно подготовить в одиночку — всегда требуются средства связи, будет утечка информации. Наверняка есть агентура на Украине. С этим и нужно работать".Безпалько проанализировал различные подходы в работе спецслужб, отметив, что американские коллеги сделали ставку исключительно на технические средства — электронное наблюдение и анализ переписки, в то время как британцы сохранили традиционный акцент на агентурной работе. По мнению эксперта, российским спецслужбам необходимо грамотно сочетать оба этих подхода.Собеседник издания предостерег от поспешных решений о полном запрете въезда граждан Украины, обратив внимание на сложность идентификации потенциальных угроз.В качестве основного средства противодействия Безпалько назвал комплексную работу с человеческим фактором, предполагающую использование всего спектра методов — от профилактической работы до оперативного реагирования.В воскресенье, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста — получили травмы различной степени тяжести.* Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.Полный текст интервью Богдана Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/bryanskiy-gubernator-skazal-skolko-nuzhno-vremeni-chtoby-postroit-novyy-most-vzamen-podorvannogo-1063569052.html
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новости, россия, украина, подрыв, брянская область, курская область, диверсанты
Новости, Россия, Украина, подрыв, Брянская область, Курская область, диверсанты

"Человеческий фактор": Безпалько раскрыл, почему буферная зона не остановит диверсантов

04:00 03.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "ТОР М-1" группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Совершенный подрыв автомобильного моста в Брянской области свидетельствует о работе профессиональных диверсантов, а не завербованных гражданских лиц. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Эксперт выразил сомнения в эффективности буферной зоны против подобных угроз, подчеркнув, что "любой теракт невозможно подготовить в одиночку — всегда требуются средства связи, будет утечка информации. Наверняка есть агентура на Украине. С этим и нужно работать".
Безпалько проанализировал различные подходы в работе спецслужб, отметив, что американские коллеги сделали ставку исключительно на технические средства — электронное наблюдение и анализ переписки, в то время как британцы сохранили традиционный акцент на агентурной работе. По мнению эксперта, российским спецслужбам необходимо грамотно сочетать оба этих подхода.
Собеседник издания предостерег от поспешных решений о полном запрете въезда граждан Украины, обратив внимание на сложность идентификации потенциальных угроз.
"К нам уже въехало несколько миллионов человек. А вы уверены, что люди, которые в России живут, которые родились в Самаре или Рязани, не являются сторонниками Украины или ультраправой идеологии? Полк ”Азов”* в значительной степени состоял из тех, кто приехал на Украину из России, тогда как уроженцы Тернополя предпочитали уезжать в Европу на заработки", — привел пример эксперт.
В качестве основного средства противодействия Безпалько назвал комплексную работу с человеческим фактором, предполагающую использование всего спектра методов — от профилактической работы до оперативного реагирования.
В воскресенье, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста — получили травмы различной степени тяжести.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Вчера, 11:15
Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванногоНа строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5-4 месяца. Об этом 2 июня сообщил СМИ губернатор региона Александр Богомаз
* Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Полный текст интервью Богдана Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры читайте на сайте Украина.ру.
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