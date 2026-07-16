https://ukraina.ru/20260716/kto-est-kto-v-novom-pravitelstve-ukrainy-rasklady-pered-golosovaniem-v-rade-1081532514.html

Кто есть кто в новом правительстве Украины: расклады перед голосованием в Раде

Кто есть кто в новом правительстве Украины: расклады перед голосованием в Раде - 16.07.2026 Украина.ру

Кто есть кто в новом правительстве Украины: расклады перед голосованием в Раде

Всю ночь на Украине тасовали кадровую колоду - 16 июля, в четверг, Верховной Раде предстоит голосовать за нового премьер-министра страны и его команду

2026-07-16T10:11

2026-07-16T10:11

2026-07-16T10:11

эксклюзив

украина

сша

михаил федоров

владимир зеленский

андрей ермак

кабмин

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Уже без всяких интриг и домыслов известно, что креатуру Андрея Ермака Юлию Свириденко сменит человек, которого связывают с фигурантом дела "Мидас" Тимуром Миндичем - это глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Владимир Зеленский уже внес на рассмотрение ВР его кандидатуру и назвал газовика самым подготовленным кандидатом на должность главы исполнительной власти, а также заверил, что он поможет Украине пройти тяжелейший зимний период. Корецкого называют членом "Семьи" Зеленского, но самое главное даже не это. Его приход в правительство означает конец эпохи экс-главы ОП Ермака и полное обнуление его влияния на Кабмин, где многие чиновники были обязаны Андрею Борисовичу должностями. Но сегодня эту страницу в истории Украины закроют, а об "Али-Бабе" будут вспоминать только следователи НАБУ, которые выписывали ему подозрение в отмывании денег.Впрочем, дело не только в политическом уничтожении бывшего серого кардинала, но и в попытке "уйти из-под Лондона", разорвав налаженные Ермаком связи с "короной". Время выбрано удачно. В Великобритании уходит в отставку премьер Кир Стармер, а на Украине - премьер Свириденко. Совпадение? Не думаем. Тем более что смена пробританского правительства происходит после встречи Зеленского и Дональда Трампа на полях саммита НАТО. Именно там президент США выдал Украине кучу преференций: согласился на эскалацию против России, пообещал передать технологии для производства антибаллистики, собрался усилить антироссийские санкции. В ответ глава киевского режима пошел на апгрейд Кабмина, ориентированного больше на Вашингтон, чем на Лондон. Например, на пост министра экономики могут назначить Александра Кравченко, руководящего партнера международной консалтинговой компании McKinsey & Company на Украине. Простыми словами, будущий министр экономики - человек Ротшильдов и на своем посту будет заниматься вопросами "минеральной сделки" в пользу США. Помните ведь недавние слова Трампа о том, что Америка рассчитывает воспользоваться доступом к украинским редкоземельным металлам "в подходящее время"? Об этом американский лидер сказал Зеленскому на встрече в Анкаре, и глава киевского режима все правильно понял.Из новичков в Кабмин вероятно приходит глава администрации Николаевской области Виталий Ким, который займет пост министра по делам ветеранов. Не исключено, что подыщут должность и харьковскому мэру Игорю Терехову, который даже номинировался на пост главы правительства. Этих двух деятелей сейчас пытаются вывести за рамки региональной политики на общеукраинский уровень - явно для раскрутки "партии мэров прифронтовых городов", которую спонсоры проекта намерены выставить на будущих парламентских выборах. Ну а перезагрузка Кабмина - оптимальный способ для такого партийного пиара. Также среди новеньких Всеволод Ченцов – вице-премьер по евроинтеграции и депутат от "Слуги народа" Денис Маслов, которого прочат главой Минюста. Бывший рекламщик и дизайнер из фракции "слуг" Виталий Безгин станет министром общин и территорий; глава Киевской области Николай Калашник получит портфель министра инфраструктуры и восстановления. Все - кроме главы ОГА Киевской области - входят в так называемый пул "соросят". Минцифры, скорее всего, возглавит Оксана Ферчук, которая ранее была заместителем министра обороны по вопросам цифровых трансформаций. До этого она запускала спутниковое телевидение Viasat и сервисы платного ТВ в компании "Киевстар". В общем, это креатура глобалистов и выразителя интересов "демов" на Украине Виктора Пинчука. Интересы олигарха Рината Ахметова* тоже учтены - его верный представитель, экс-премьер Денис Шмыгаль сохранит пост министра энергетики. Никуда не уходят глава МИД Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная, а вот "министр из окопа", возглавлявший Минобразования Оксен Лисовой, слетел с должности. Полному апгрейду подвергнется силовой блок. Нынешний глава МВД Игорь Клименко станет министром обороны, а в его кресло сядет глава Национальной полиции Иван Выговский. Наиболее засекреченной остается судьба спецслужбиста Игоря Поклада. На данный момент он занимает должность первого заместителя председателя СБУ, но получить полноценный статус руководителя спецслужбы не может - просто не пройдет через парламентское голосование. Но опять-таки перезагрузка правительства для этого контрразведчика - последний шанс закрепиться в официальном статусе главы СБУ, и, значит, его попробуют провести через парламент в "пакете". Если Поклад добьется желаемого, то стоит ожидать продолжения его подковерной борьбы с экс-главой ГУР, нынешним рулевым Офиса президента Кириллом Будановым**. Нелишне напомнить, что раздражающий Зеленского Буданов связан с МИ6, а значит, усиление Поклада на посту шефа СБУ станет еще одним способом минимизации влияния "британцев" на украинскую власть. А Буданова потихоньку "сожрут", и уж точно ему не добраться до президентского поста, хотя ему и прочили роль сменщика Зеленского. Впрочем, формирование нового Кабмина как раз и говорит о том, что никаких выборов президента на Украине в ближайшее время ожидать не стоит: получив добро на перезагрузку исполнительной власти, глава киевского режима автоматом получил и отсрочку от необходимости изображать демократическую смену власти.Впрочем, есть одно "но", которое может помешать этим планам. И имя этого препятствия - Михаил Федоров, занимавший в Кабмине пост министра обороны. После долгих раздумий Зеленский все-таки отправил его в отставку. А на встрече с парламентской фракцией "Слуги народа" объяснил это решение провалом реформы ТЦК, непрозрачной закупкой снарядов для ВСУ и разногласиями между главой МО и главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам Зеленского, у Федорова был системный конфликт с Сырским и армией, который никак не получается разрешить. Он добавил, что "по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского, но он сейчас это сделать не может". На самом-то деле судьба Федорова решается не на заседании фракции "Слуги народа", а в переговорах с США, итог которых будет зависеть от того, насколько активно готовы вписываться за Фёдорова американские корпорации, чьи интересы на Украине он отстаивал. Надо сказать, что крыша у военного министра была серьезная: за ним, по слухам, стояли воротилы американского хайтек-ВПК вроде Илона Маска, Питера Тиля и прочих. Так что вполне может быть, что Фёдоров получит в новом Кабмине позицию вице-премьера по вопросам ВПК, например. Недаром тот же Зеленский, говоря о будущем Федорова, сказал, что тот "будет где-то рядом". Пока же сам отставник пишет прощальные письма в стиле "это была большая честь служить украинскому народу на посту министра обороны".Но вот куда он пойдет после? Некоторые говорят, что на Майдан. Все-таки пиар-команда Фёдорова сделала рискованный трюк, запустив новую волну антикриза: в попытке убрать Фёдорова из Минобороны обвинили не безымянных коррупционеров-схематозников, а лично Зеленского, испугавшегося роста популярности "цифровика".Более того, ручные блогеры Минобороны и советники Федорова типа Сергея Стерненко уже призывают выходить на акции протеста против увольнения "самого эффективного министра". Подобная риторика говорит о попытке превратить кадровое решение в повод для мобилизации протестного электората и проверки способности Федорова самостоятельно формировать политическую повестку вне президентской вертикали.Если "крышеватели" экс-министра обороны в США от него не отступятся, то ситуация может перерасти в масштабное внутриполитическое противостояние.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о том, чем сейчас занимаются представители украинской политической верхушки - в материале Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы.

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Елена Кирюшкина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, сша, михаил федоров, владимир зеленский, андрей ермак, кабмин