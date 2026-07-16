Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир - 16.07.2026 Украина.ру
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Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир
Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир - 16.07.2026 Украина.ру
Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T12:51
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новороссия
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Животные войны и человеческая ответственность: как донецкий приют "Четыре лапки" спасает тех, от кого отказались другие. Гость: Ирина Волик - директор приюта "4 лапки"* Новороссия – жемчужина России. Об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Время Новороссии. О жизни корейской диаспоры на Херсонщине. Гость: Павел Ким, председатель "Объединения корейцев Херсонской области"* Школы жизни. "Дельфинам" 15 лет! Планы общественной организации и как готовят спортсменов с ограниченными возможностями. Гость: Ольга Волкова - директор общественной организации для детей-инвалидов "Дельфины"* Знакомьтесь, Россия. Достопримечательности Кольского полуострова. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму
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452
60
россия, новороссия, малороссия, александр васильев, новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Малороссия, Александр Васильев, Новороссия сегодня

Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир

12:51 16.07.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Животные войны и человеческая ответственность: как донецкий приют "Четыре лапки" спасает тех, от кого отказались другие. Гость: Ирина Волик - директор приюта "4 лапки"
* Новороссия – жемчужина России. Об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
* Время Новороссии. О жизни корейской диаспоры на Херсонщине. Гость: Павел Ким, председатель "Объединения корейцев Херсонской области"
* Школы жизни. "Дельфинам" 15 лет! Планы общественной организации и как готовят спортсменов с ограниченными возможностями. Гость: Ольга Волкова - директор общественной организации для детей-инвалидов "Дельфины"
* Знакомьтесь, Россия. Достопримечательности Кольского полуострова. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму
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