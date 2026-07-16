https://ukraina.ru/20260716/sportsmeny-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-koreytsy-novorossii-16-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081541877.html
Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир
Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир - 16.07.2026 Украина.ру
Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T12:51
2026-07-16T12:51
2026-07-16T12:51
россия
новороссия
малороссия
александр васильев
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Животные войны и человеческая ответственность: как донецкий приют "Четыре лапки" спасает тех, от кого отказались другие. Гость: Ирина Волик - директор приюта "4 лапки"* Новороссия – жемчужина России. Об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Время Новороссии. О жизни корейской диаспоры на Херсонщине. Гость: Павел Ким, председатель "Объединения корейцев Херсонской области"* Школы жизни. "Дельфинам" 15 лет! Планы общественной организации и как готовят спортсменов с ограниченными возможностями. Гость: Ольга Волкова - директор общественной организации для детей-инвалидов "Дельфины"* Знакомьтесь, Россия. Достопримечательности Кольского полуострова. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму
россия
новороссия
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2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Новости
ru-RU
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081541540_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_45950c4533cb3b691dfa92bdeea463e9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новороссия, малороссия, александр васильев, новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Малороссия, Александр Васильев, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Животные войны и человеческая ответственность: как донецкий приют "Четыре лапки" спасает тех, от кого отказались другие. Гость: Ирина Волик - директор приюта "4 лапки"
* Новороссия – жемчужина России. Об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук
* Время Новороссии. О жизни корейской диаспоры на Херсонщине. Гость: Павел Ким, председатель "Объединения корейцев Херсонской области"
* Школы жизни. "Дельфинам" 15 лет! Планы общественной организации и как готовят спортсменов с ограниченными возможностями. Гость: Ольга Волкова - директор общественной организации для детей-инвалидов "Дельфины"
* Знакомьтесь, Россия. Достопримечательности Кольского полуострова. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму