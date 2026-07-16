https://ukraina.ru/20260716/sportsmeny-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-koreytsy-novorossii-16-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081541877.html

Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир

Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир - 16.07.2026 Украина.ру

Спортсмены с ограниченными возможностями, корейцы Новороссии. 16 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 16.07.2026

2026-07-16T12:51

2026-07-16T12:51

2026-07-16T12:51

россия

новороссия

малороссия

александр васильев

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Животные войны и человеческая ответственность: как донецкий приют "Четыре лапки" спасает тех, от кого отказались другие. Гость: Ирина Волик - директор приюта "4 лапки"* Новороссия – жемчужина России. Об идентичности крестьян Малороссии. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук* Время Новороссии. О жизни корейской диаспоры на Херсонщине. Гость: Павел Ким, председатель "Объединения корейцев Херсонской области"* Школы жизни. "Дельфинам" 15 лет! Планы общественной организации и как готовят спортсменов с ограниченными возможностями. Гость: Ольга Волкова - директор общественной организации для детей-инвалидов "Дельфины"* Знакомьтесь, Россия. Достопримечательности Кольского полуострова. Гость: Алексей Юдин - Специалист по туризму

россия

новороссия

малороссия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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