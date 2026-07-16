"Украину уже приговорили": Казаков о финале конфликта, "новой Антанте" и требованиях России - 16.07.2026 Украина.ру
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"Украину уже приговорили": Казаков о финале конфликта, "новой Антанте" и требованиях России
"Украину уже приговорили": Казаков о финале конфликта, "новой Антанте" и требованиях России - 16.07.2026 Украина.ру
"Украину уже приговорили": Казаков о финале конфликта, "новой Антанте" и требованиях России
Россия тоже вышла из переговорного процесса, новые предложения Запада Москву не интересуют. Внутри Европы началась борьба за то, кто будет вести переговоры, и этот процесс близок к завершению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-07-16T05:45
2026-07-16T05:45
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Комментируя дипломатическую ситуацию по Украине, Казаков заявил, что Россия тоже вышла из переговоров.Эксперт пояснил, что на фоне сообщений о новых визитах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и старшего советника Трампа Джареда Кушнера глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва придерживается пониманий, достигнутых в Анкоридже."В переводе на бытовой язык это означает: "Если вы поняли, что облажались, но привезете нам что-нибудь новенькое – не тратьте время. Никакие новеллы нас не интересуют", — пояснил он.По словам эксперта, внутри Европы началась борьба за право вести переговоры. "Собралась Новая Антанта: Британия, Франция и Германия. "Мы сейчас все решим". А тут поляки и итальянцы подскочили: "Если вы начнете переговоры от себя, мы признаем их нелегитимными". И сработало. После Рамштайна они уже впятером стояли", — отметил Казаков.Он подчеркнул, что когда Европа дозреет, появится Трамп. "И как только Европа дозреет, сразу появится Трамп. Это будет маркером того, что Европа выдохлась и что окончание конфликта близко. Но это произойдет в конце 2026-начале 2027 года", — добавил эксперт."Украину они уже приговорили", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Воевать до последнего. Урсула приехала в Киев, чтобы закрыть Европу для украинцев" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, москва, украина.ру, дональд трамп, стив уиткофф, главные новости, британия, франция, германия, трамп и украина, джаред кушнер, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах россии и украины, мир без границ, украина.ру дзен, дзен сво
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"Украину уже приговорили": Казаков о финале конфликта, "новой Антанте" и требованиях России

05:45 16.07.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
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Россия тоже вышла из переговорного процесса, новые предложения Запада Москву не интересуют. Внутри Европы началась борьба за то, кто будет вести переговоры, и этот процесс близок к завершению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Комментируя дипломатическую ситуацию по Украине, Казаков заявил, что Россия тоже вышла из переговоров.
Эксперт пояснил, что на фоне сообщений о новых визитах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и старшего советника Трампа Джареда Кушнера глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва придерживается пониманий, достигнутых в Анкоридже.
"В переводе на бытовой язык это означает: "Если вы поняли, что облажались, но привезете нам что-нибудь новенькое – не тратьте время. Никакие новеллы нас не интересуют", — пояснил он.
По словам эксперта, внутри Европы началась борьба за право вести переговоры. "Собралась Новая Антанта: Британия, Франция и Германия. "Мы сейчас все решим". А тут поляки и итальянцы подскочили: "Если вы начнете переговоры от себя, мы признаем их нелегитимными". И сработало. После Рамштайна они уже впятером стояли", — отметил Казаков.
Он подчеркнул, что когда Европа дозреет, появится Трамп. "И как только Европа дозреет, сразу появится Трамп. Это будет маркером того, что Европа выдохлась и что окончание конфликта близко. Но это произойдет в конце 2026-начале 2027 года", — добавил эксперт.
"Украину они уже приговорили", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Воевать до последнего. Урсула приехала в Киев, чтобы закрыть Европу для украинцев" на сайте Украина.ру.
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