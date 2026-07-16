https://ukraina.ru/20260716/ne-prosto-ataki-na-logistiku-zubets-o-tom-kak-rf-vyvodit-ukrainskuyu-ekonomiku-iz-stroya-1081540886.html
Не просто атаки на логистику: Зубец о том, как РФ выводит украинскую экономику из строя
Не просто атаки на логистику: Зубец о том, как РФ выводит украинскую экономику из строя - 16.07.2026 Украина.ру
Не просто атаки на логистику: Зубец о том, как РФ выводит украинскую экономику из строя
Высокоточные удары российской армии лишили Украину трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты. Об этом сообщила Украинская аграрная... Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T12:33
2026-07-16T12:33
2026-07-16T12:33
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россия
черное море
алексей зубец
украина
украина.ру
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Высокоточные удары российской армии лишили Украину трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты. Об этом сообщила Украинская аграрная конфедерация, сетуя на то, что экспорт зерна якобы остаётся для страны крупнейшим источником валютных поступлений, а 90% поставок идёт через три порта на Чёрном море.Уточняется, что в связи с российскими ударами, отгрузка упала в среднем до 4 млн метрических тонн зерна ежемесячно, тогда как ранее этот показатель достигал 6 млн тонн грузов в месяц.В комментарии Украина.ру доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец оценил причинённый Киеву ущерб, подчеркнув, что Россия вправе и в силах свернуть работу всех украинских портов в Чёрном море.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, черное море, алексей зубец, украина, украина.ру, видео
Видео, Россия, Черное море, Алексей Зубец, Украина, Украина.ру
Высокоточные удары российской армии лишили Украину трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты. Об этом сообщила Украинская аграрная конфедерация, сетуя на то, что экспорт зерна якобы остаётся для страны крупнейшим источником валютных поступлений, а 90% поставок идёт через три порта на Чёрном море.
Уточняется, что в связи с российскими ударами, отгрузка упала в среднем до 4 млн метрических тонн зерна ежемесячно, тогда как ранее этот показатель достигал 6 млн тонн грузов в месяц.
В комментарии Украина.ру доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец оценил причинённый Киеву ущерб, подчеркнув, что Россия вправе и в силах свернуть работу всех украинских портов в Чёрном море.