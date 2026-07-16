https://ukraina.ru/20260716/ne-prosto-ataki-na-logistiku-zubets-o-tom-kak-rf-vyvodit-ukrainskuyu-ekonomiku-iz-stroya-1081540886.html

Не просто атаки на логистику: Зубец о том, как РФ выводит украинскую экономику из строя

Не просто атаки на логистику: Зубец о том, как РФ выводит украинскую экономику из строя - 16.07.2026 Украина.ру

Не просто атаки на логистику: Зубец о том, как РФ выводит украинскую экономику из строя

Высокоточные удары российской армии лишили Украину трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты. Об этом сообщила Украинская аграрная... Украина.ру, 16.07.2026

2026-07-16T12:33

2026-07-16T12:33

2026-07-16T12:33

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россия

черное море

алексей зубец

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украина.ру

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Высокоточные удары российской армии лишили Украину трети своих возможностей по экспорту зерна через черноморские порты. Об этом сообщила Украинская аграрная конфедерация, сетуя на то, что экспорт зерна якобы остаётся для страны крупнейшим источником валютных поступлений, а 90% поставок идёт через три порта на Чёрном море.Уточняется, что в связи с российскими ударами, отгрузка упала в среднем до 4 млн метрических тонн зерна ежемесячно, тогда как ранее этот показатель достигал 6 млн тонн грузов в месяц.В комментарии Украина.ру доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец оценил причинённый Киеву ущерб, подчеркнув, что Россия вправе и в силах свернуть работу всех украинских портов в Чёрном море.

россия

черное море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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