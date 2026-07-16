https://ukraina.ru/20260716/zvonochek-dlya-kievskogo-rezhima-dandykin-o-morskoy-blokade-i-udare-po-portu-v-ilichevske-1081541110.html

"Звоночек для киевского режима": Дандыкин о морской блокаде и ударе по порту в Ильичевске

"Звоночек для киевского режима": Дандыкин о морской блокаде и ударе по порту в Ильичевске - 16.07.2026 Украина.ру

"Звоночек для киевского режима": Дандыкин о морской блокаде и ударе по порту в Ильичевске

Удары по порту Ильичевска стали первым "звоночком" для киевского режим. Главная цель морской блокады — создание условий, при которых судам станет крайне небезопасно заходить в украинские порты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2026-07-16T12:41

2026-07-16T12:41

2026-07-16T12:41

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13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов.Дандыкин отметил, что главным признаком морской блокады Украины станет ситуация, при которой заход судов в украинские порты станет крайне невыгодным и небезопасным. "Самое главное, чтобы судам было крайне невыгодно заходить в эти порты. Чтобы это было небезопасно. Чтобы их там никто не мог обслуживать. Чтобы сумма страховки превышала все разумные риски", — пояснил он.По словам эксперта, даже если сухогрузы будут проходить через территориальные воды Румынии и Болгарии, им все равно необходимо будет заходить в порты. "Летучие голландцы" только в сказках бывают. Судно надо пришвартоваться, загрузиться, пополнить запасы топлива, потом опять загрузиться. Это сложная процедура", — отметил Дандыкин.Он подчеркнул, что удары по Ильичевску являются важным сигналом для Киева. "То, что сейчас происходит с Ильичевском – это уже звоночек для киевского режима. Потом будут звенеть колокола", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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