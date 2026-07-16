Будет искать очередные "кормушки" для Зеленского. Что ждать Украине от нового премьера - 16.07.2026 Украина.ру
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Будет искать очередные "кормушки" для Зеленского. Что ждать Украине от нового премьера
Будет искать очередные "кормушки" для Зеленского. Что ждать Украине от нового премьера - 16.07.2026 Украина.ру
Будет искать очередные "кормушки" для Зеленского. Что ждать Украине от нового премьера
В четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до сих пор возглавлявший "Нафтогаз". Его появление во главе правительства связывают с перспективами срыва грядущего отопительного сезона
2026-07-16T12:19
2026-07-16T12:19
эксклюзив
украина
сергей корецкий
владимир зеленский
тимур миндич
нафтогаз
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Как говорит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, следующая зима, вероятно, будет самой тяжелой в истории Украины, поэтому премьером и решили назначить главу "Нафтогаза" Корецкого.В начале июля Корецкий жаловался, что россияне систематически выбивают объекты газодобычи в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Депутат Рады Алексей Кучеренко в связи с этим говорил, что "Нафтогаз" из-за этих ударов не доберет и не добудет существенное количество голубого топлива. Речь, по его словам, пойдет о 1-2 миллиардах кубометров газа, который, соответственно, не попадет в хранилища.Посреди жаркого лета украинцев в последнее время ежедневно пугают "черной зимой". Киевский режим обычно не заботится о таких вещах, как комфорт граждан. Целые районы Киева, не говоря уже о прифронтовых городах, сидели без света и отопления месяцами.Однако следует учитывать, что Корецкого "сосватали" прежде всего как эффективного менеджера, который умеет извлекать прибыль. Вероятно, режим Зеленского планирует очередную масштабную аферу по распилу западных средств на энергетическую безопасность.Свой трудовой путь Корецкий начал охранником в офисе компании "Континиум", созданной бизнесменами Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым. За два года он дослужился до должности заместителя директора аналитического департамента в той же компании. В 2013 году он возглавил сеть заправок WOG тех же бизнесменов Ивахива и Еремеева.А в конце 2022 года он получил должность директора компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", отжатых у Игоря Коломойского*. Сам олигарх уже в СИЗО называл это рейдерским захватом по заказу Зеленского с коррупционными мотивами.В заслугу Корецкому до сих пор ставят то, что эти компании он сделал прибыльными. Хотя украинские эксперты газового рынка относятся к этим заявлениям скептически. Они утверждают, что рост прибыли был обеспечен за счет продажи газа компании из подземных хранилищ, ранее заблокированного судебными спорами.Украинское издание "Страна.ua" пишет, что в "Укрнафту" Корецкого привел Тимур Миндич, сбежавший в Израиль подельник Зеленского и фигурант расследования НАБУ. По данным издания, Корецкий является частью так называемой Семьи - мафиозной структуры окружения Зеленского.Кроме того, Корецкого называют топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения, включая Андрея Ермака и Алексея Чернышова, которые тоже замешаны в коррупционном скандале "Миндичгейт". Именно Чернышова новый премьер-министр в 2025 году сменил на посту главы "Нафтогаза".По словам депутата Алексея Гончаренко*, на "пленках Миндича" часто звучит и голос Корецкого. Год назад парламентарий писал: "Корецкий буквально жил в квартире Миндича – посещал ее почти каждый день". По словам Гончаренко, Корецкий умеет превращать прибыльные активы в частную кормушку для Зеленского.В отличие от Юлии Свириденко, которую считают безынициативной исполнительницей, которая без инструкций шагу не сделает, Корецкий умеет сам искать для хозяев новые "кормушки". Однако украинские эксперты отмечают, что он тоже любит пиариться и в достаточной степени тщеславен, как и Зеленский.Опальный депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, тоже отмечает, что Корецкий очень любит, когда его хвалят. Но он также напоминает, что новый премьер-министр фигурирует в расследовании НАБУ о растрате средств при закупках "Укрнафтой" топливной добавки у компании, принадлежащей его деловому партнеру. По данным следствия, он согласовывал спорные контракты почти на 70 млн долларов.Парламентарий Георгий Мазурашу высказывает предположение, что Корецкого назначили премьером для дальнейшего продвижения на пост президента после Зеленского, если выборы когда-нибудь будут.Примечательно, что Корецкого недавно возили на саммит НАТО в Анкару, где он тоже встречался с Дональдом Трампом. Там же он встречался и с руководством Евросоюза. И только после этого было объявлено о смене правительства. Эти встречи называют чем-то вроде смотрин для бывшего главы "Нафтогаза".Как пишут аналитики Украинского института политики (УИП), глава "Нафтогаза" активно использовал саммит НАТО для демонстрации своей международной легитимности, а в своих социальных сетях он опубликовал серию снимков с Трампом, которые можно назвать "премьерским портфолио".Однако если у Корецкого будут чрезмерные политические амбиции и желание общаться с лидерами западных стран самостоятельно, буквально через полгода Зеленский повесит на него вероятный срыв отопительного сезона.Все-таки удары по украинским энергетическим объектам продолжаются, а на их ремонте привычно пилят крупные средства. Таким образом, к следующему году новый премьер-министр может уехать послом куда-нибудь в Гватемалу.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о том, чем сейчас занимаются представители украинской политической верхушки - в материале Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы.
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эксклюзив, украина, сергей корецкий, владимир зеленский, тимур миндич, нафтогаз
Эксклюзив, Украина, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Нафтогаз

Будет искать очередные "кормушки" для Зеленского. Что ждать Украине от нового премьера

12:19 16.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій КорецькийСергей Корецкий
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В четверг, 16 июля, Верховная Рада утвердила назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до сих пор возглавлявший "Нафтогаз". Его появление во главе правительства связывают с перспективами срыва грядущего отопительного сезона
Как говорит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, следующая зима, вероятно, будет самой тяжелой в истории Украины, поэтому премьером и решили назначить главу "Нафтогаза" Корецкого.
В начале июля Корецкий жаловался, что россияне систематически выбивают объекты газодобычи в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Депутат Рады Алексей Кучеренко в связи с этим говорил, что "Нафтогаз" из-за этих ударов не доберет и не добудет существенное количество голубого топлива. Речь, по его словам, пойдет о 1-2 миллиардах кубометров газа, который, соответственно, не попадет в хранилища.
Посреди жаркого лета украинцев в последнее время ежедневно пугают "черной зимой". Киевский режим обычно не заботится о таких вещах, как комфорт граждан. Целые районы Киева, не говоря уже о прифронтовых городах, сидели без света и отопления месяцами.
Однако следует учитывать, что Корецкого "сосватали" прежде всего как эффективного менеджера, который умеет извлекать прибыль. Вероятно, режим Зеленского планирует очередную масштабную аферу по распилу западных средств на энергетическую безопасность.
Свой трудовой путь Корецкий начал охранником в офисе компании "Континиум", созданной бизнесменами Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым. За два года он дослужился до должности заместителя директора аналитического департамента в той же компании. В 2013 году он возглавил сеть заправок WOG тех же бизнесменов Ивахива и Еремеева.
А в конце 2022 года он получил должность директора компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", отжатых у Игоря Коломойского*. Сам олигарх уже в СИЗО называл это рейдерским захватом по заказу Зеленского с коррупционными мотивами.
В заслугу Корецкому до сих пор ставят то, что эти компании он сделал прибыльными. Хотя украинские эксперты газового рынка относятся к этим заявлениям скептически. Они утверждают, что рост прибыли был обеспечен за счет продажи газа компании из подземных хранилищ, ранее заблокированного судебными спорами.
Украинское издание "Страна.ua" пишет, что в "Укрнафту" Корецкого привел Тимур Миндич, сбежавший в Израиль подельник Зеленского и фигурант расследования НАБУ. По данным издания, Корецкий является частью так называемой Семьи - мафиозной структуры окружения Зеленского.
Кроме того, Корецкого называют топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения, включая Андрея Ермака и Алексея Чернышова, которые тоже замешаны в коррупционном скандале "Миндичгейт". Именно Чернышова новый премьер-министр в 2025 году сменил на посту главы "Нафтогаза".
По словам депутата Алексея Гончаренко*, на "пленках Миндича" часто звучит и голос Корецкого. Год назад парламентарий писал: "Корецкий буквально жил в квартире Миндича – посещал ее почти каждый день". По словам Гончаренко, Корецкий умеет превращать прибыльные активы в частную кормушку для Зеленского.
В отличие от Юлии Свириденко, которую считают безынициативной исполнительницей, которая без инструкций шагу не сделает, Корецкий умеет сам искать для хозяев новые "кормушки". Однако украинские эксперты отмечают, что он тоже любит пиариться и в достаточной степени тщеславен, как и Зеленский.
Опальный депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, тоже отмечает, что Корецкий очень любит, когда его хвалят. Но он также напоминает, что новый премьер-министр фигурирует в расследовании НАБУ о растрате средств при закупках "Укрнафтой" топливной добавки у компании, принадлежащей его деловому партнеру. По данным следствия, он согласовывал спорные контракты почти на 70 млн долларов.
Парламентарий Георгий Мазурашу высказывает предположение, что Корецкого назначили премьером для дальнейшего продвижения на пост президента после Зеленского, если выборы когда-нибудь будут.
Примечательно, что Корецкого недавно возили на саммит НАТО в Анкару, где он тоже встречался с Дональдом Трампом. Там же он встречался и с руководством Евросоюза. И только после этого было объявлено о смене правительства. Эти встречи называют чем-то вроде смотрин для бывшего главы "Нафтогаза".
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
Как пишут аналитики Украинского института политики (УИП), глава "Нафтогаза" активно использовал саммит НАТО для демонстрации своей международной легитимности, а в своих социальных сетях он опубликовал серию снимков с Трампом, которые можно назвать "премьерским портфолио".
Однако если у Корецкого будут чрезмерные политические амбиции и желание общаться с лидерами западных стран самостоятельно, буквально через полгода Зеленский повесит на него вероятный срыв отопительного сезона.
Все-таки удары по украинским энергетическим объектам продолжаются, а на их ремонте привычно пилят крупные средства. Таким образом, к следующему году новый премьер-министр может уехать послом куда-нибудь в Гватемалу.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее о том, чем сейчас занимаются представители украинской политической верхушки - в материале Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы.
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ЭксклюзивУкраинаСергей КорецкийВладимир ЗеленскийТимур МиндичНафтогаз
 
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