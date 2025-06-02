https://ukraina.ru/20250602/prekratit-nedootsenku-vraga-kakimi-dolzhny-byt-uroki-teraktov-1063574920.html

Прекратить недооценку врага. Какими должны быть уроки терактов

Прекратить недооценку врага. Какими должны быть уроки терактов - 02.06.2025 Украина.ру

Прекратить недооценку врага. Какими должны быть уроки терактов

Террористические акты, организованные на территории России 1 июня 2025 года – подрыв мостов и железнодорожных путей, в результате которых пострадали мирные жители, а также организованные с помощью дронов атаки на стратегически важные аэродромы в разных частях страны – вызывают в обществе вполне понятные человеческие эмоции

2025-06-02T15:55

2025-06-02T15:55

2025-06-02T15:57

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Однако, перед нами тот случай, когда ситуацию надо анализировать с холодной головой – то есть делать это максимально трезво и взвешенно. С тем, чтобы не позволить манипулировать своими чувствами, которые пытается использовать в своих целях украинская пропаганда, а, наоборот, вынести из случившегося конкретные уроки на будущее.Главное, что нужно понять после вчерашних диверсий – хотя, на самом деле, осознание этой истины должно было прийти очень давно, задолго до 2022 года – россияне не имеют права недооценивать противостоящего им противника.Всевозможные диванно-сетевые эксперты привыкли выставлять украинское руководство в качестве сборища некомпетентных клоунов и потешных дурачков-недоумков. Однако подобное легкомысленное отношение не только умаляет подвиг российской армии, которая ведет тяжелую борьбу против киевского режима, преуменьшая значение одержанных над ним военных побед.Самодовольная недооценка реальной угрозы со стороны Украины снижает бдительность, приводит к самоуспокоению. А за такую расслабленность зачастую приходится платить высокую цену.Важно осознавать: в этом конфликте нам противостоит серьезный, смертельно опасный враг. И он ведет против России ничем не ограниченную тотальную войну, опираясь на совокупную мощь стоящего за ним Запада.Украина никогда не смогла бы совершить подобные диверсионные операции своими силами, не имея в своем распоряжении ни одного собственного спутника. Однако ее действия направляют разведывательные силы государств НАТО, обладающие огромными материально-техническими ресурсами и десятилетиями готовившие различные сценарии подрывной деятельности против России, разрабатывая их еще с эпохи Холодной войны.Это не гипотетическое предположение, а констатация очевидного факта, которая звучит сейчас в комментариях европейских экспертов."Атаки Украины на российские ядерные силы, включая теракты против железнодорожной инфраструктуры, немыслимы без поддержки Запада. Канцлер ФРГ Мерц должен объяснить, в какой степени командный центр (Североатлантического альянса) в Висбадене был вовлечен в подготовку и проведение операции и почему он дал зеленый свет на совершенно безответственную эскалацию войны во время визита Зеленского в Берлин", – заявила об этом сегодня известный немецкий политик Севим Дагделен.К счастью, натовцы далеко не всемогущи, а сотрудники российских специальных служб и правоохранительных структур успешно противостоят этим вызовам. Благодаря их профессионализму многие угрозы террористических актов удается заблаговременно купировать еще на стадии их предварительной подготовки.Эта невидимая для посторонних глаз работа позволила избежать многих трагедий, спасая жизни мирных людей. Но она станет более эффективной, опираясь на деятельную поддержку всего российского общества. Когда мы, наконец, поймем, что события украинского конфликта напрямую касается каждого россиянина.Сибиряки, взобравшиеся на крышу фуры, чтобы помешать выпуску украинских дронов – хотя это было сопряжено для них с очевидным риском – показали пример неравнодушного отношения к общей беде в условиях чрезвычайной ситуации. Хотя они могли безопасно наблюдать за происходящим со стороны, снимая видеоролики – ведь лично им ничего не грозило.Такие же обычные граждане, жители Брянской, Белгородской и Курской областей, уже не раз помогали срывать украинские диверсии, вовремя замечая следы проникших через границу разведывательно-диверсионных групп.Но для того, чтобы помочь общей борьбе с врагом, не нужно быть героем. Кроме того, не стоит впадать в обратную крайность параноидальной подозрительности и шпиономании – потому что это тоже наносит обществу очень серьезный вред. Достаточно сделать нормой жизни обыкновенную бдительность и постоянно соблюдать необходимую информационную гигиену. И эти простые правила сразу затруднят жизнь противнику.Приведем несколько простых и очевидных примеров. После трех с лишним лет конфликта некоторые российские граждане до сих пор не могут понять – навязчивое желание снять на видео вражеские воздушные атаки, чтобы немедленно выложить записи в открытые чат-каналы или в Тик-Ток, угрожает их стране и даже их собственной безопасности.То же касается бездумного распространения лживых и панических слухов, которые тиражируются через вражеские каналы. Их некритическое восприятие превращает людей в инструменты вражеской пропаганды. Потому что они охотно делятся со своими родными, коллегами и друзьями всевозможными байками, специально придуманными и вброшенными в интересах киевского режима.Прежде чем сделать репост непроверенной и сомнительной, но зато громкой и хайповой новости, нужно заставить себя подумать о последствиях подобного действия – не нанесет ли это ущерба интересам нашей страны?Бдительность со стороны самых обыкновенных граждан любого пола и возраста позволит в значительной степени нейтрализовать усилия телефонных мошенников, атакующих россиян с территории Украины – чтобы присвоить их деньги и воздействовать на особо внушаемые личности, обманом заставляя их совершать преступления.Мы должны быть готовыми вовремя распознать позвонившего нам злоумышленника – ни на минуту не забывая о существующих сегодня угрозах. А также обязаны уберечь от них недееспособных, престарелых и несовершеннолетних родственников – вовремя замечая любые необычные изменения в их поведении.Все это довольно просто – но, тем не менее, очень важно.Никто не может делать вид, что украинский конфликт находится от нас в стороне, и никак не касается обыкновенных мирных людей – в том числе, и тех, кто проживает очень далеко от украинской границы.В противном случае, об этом снова напомнят направленные Киевом и Западом диверсанты.О том, как реагировать на последние теракты Украины читайте в материале шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова: Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить.

https://ukraina.ru/20250513/ischenko-kiev-zhdet-zhestkuyu-reaktsiyu-rossii-na-terakty-chtoby-pokazat-chto-ona-yakoby-sryvaet-peregovory-1063075625.html

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