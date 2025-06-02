К переговорам готовы: обстановка в Стамбуле на 11:00
11:00 02.06.2025 (обновлено: 11:01 02.06.2025)
Турецкие организаторы заявляют о полной готовности к переговорам России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом 2 июня написало агентство РИА Новости
По данным корреспондента издания, обстановка у дворца Чираган, как и раньше, достаточно спокойная, журналисты ждут приезда делегаций. Между тем источник агентства сообщил, что глава МИД Турции Фидан выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах России и Украины в Стамбуле.
Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня. Издание RT сообщило, что российская делегация в том же составе, в котором она была представлена 16 мая, вылетела в Стамбул. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Москва получила от Киева украинский вариант меморандума.
09:46Украинская делегация прибыла в Стамбул, Анкара сообщила о времени начала второго раунда переговоровУкраинская делегация прибыла в Стамбул, ее встреча с российской стороной запланирована на вторую половину дня. Такое сообщение появилось в прессе. Также агентство РИА Новости сообщило, что турецкий диписточник анонсировал начало встречи на 13.00 по московскому времени
На минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовке сторонами меморандумов о прекращении огня.
О других подробностях, касающихся второго раунда переговоров в Стамбуле, — в публикации Журналистов пустили в Чираган, где пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева.
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