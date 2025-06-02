https://ukraina.ru/20250602/aptechki-po-vsem-karmanam-ili-kak-byt-donetskim-zhurnalistom-novyy-proekt-ukrainaru-1063571043.html

Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.ру

Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.ру - 02.06.2025 Украина.ру

Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.ру

Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и издание Украина.ру запустили проект радиовещания "Новороссия сегодня", который рассказывает о жизни воссоединившихся с Россией регионов. На повестке дня - события на фронте и возвращение к жизни освобожденных городов и сел. Открыл вещание гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев

2025-06-02T18:53

2025-06-02T18:53

2025-06-02T18:55

россия

донбасс

новороссия

дмитрий киселев

искандер хисамов

украина.ру

радио

эксклюзив

вооруженные силы украины

горловка

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"Медиагруппа "Россия сегодня" еще в 2014 году стала первым российским государственным СМИ, которое пришло в воссоединенный Крым. Мы открыли на полуострове свое представительство, запустили радиостанцию Sputnik, начали работу в интернете и распахнули двери своего пресс-центра прямо в Доме правительства Крыма. И вот сейчас на волнах нашего радио Sputnik, которое принимается уже в десятках российских городов, мы начинаем проект "Новороссия сегодня" о жизни воссоединенных с Россией регионов. Знаете, он важен как для новых россиян, так и для всей России. С одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь - и в то же время воевать, - сама подпитывается примером стойкости и, как бы то ни было, романтическим порывом к свободе и справедливости. Надеюсь, и наши программы для многих станут дополнительным источником силы и теплоты, что особенно ценно в годину испытаний. Работаем, братья!" - сказал Дмитрий Киселев.Гостем первого эфира проекта стала военный журналист, главный редактор издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина. Она рассказала, каково это быть корреспондентом в новых российских регионах.В начале января двое журналистов издания "Блокнот", включая Ларину, получили ранения при атаке их автомобиля дроном ВСУ под Горловкой. Вместе с ними ехал внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, он погиб на месте.24 марта съемочная группа "Красной звезды" была прицельно атакована ВСУ двумя американскими ракетами HIMARS при артиллерийском обстреле поселка Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Тогда погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, а также оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала "Звезда". Их коллега военкор Никита Гольдин чуть позже скончался в больнице: Раненый на СВО военкор умер в больнице.И это только последние случаи, отметила Ларина, заострив внимание на том, что если раньше жилеты с надписью "пресса" были хоть и призрачной, но надеждой, что ВСУ не тронут корреспондента, то теперь для них это "красная тряпка"."Если, например, ты появишься в Горловке в каске и в бронежилете, а особенно с надписью "пресса", то всё, ты - цель номер один. Поэтому мы, многие журналисты, в зоне проведения специальной военной операции, те, кто знает, что это такое, когда на тебя охотятся, стараются максимально сливаться с местными", - рассказала военкор.Несмотря на все риски, военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.Свое дело - нести людям правду о происходящем на СВО и освобожденных территориях - продолжает и вся остальная редакция мультимедийного издания "Украина.ру". У нас работает не только сайт, но еще видеостудия и группа телеграм-каналов, выпускающих новости на русском, английском, китайском и испанском языках. Также Украина.ру, уточнил главный редактор Искандер Хисамов, реализует разнообразные проекты - от волонтерской помощи фронту до издания книг собственной серии. "Новороссия сегодня" - один из таких проектов.Следующий радийный эфир начался в 17.00 по московскому времени. В нем - новости, фронтовые сводки, интересные беседы с представителями Донбасса и Новороссии, а также - развернутое интервью-сюрприз."Новороссия сегодня" – вместе с Большой Россией!Другие события дня: С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

россия, донбасс, новороссия, дмитрий киселев, искандер хисамов, украина.ру, радио, эксклюзив, вооруженные силы украины, горловка, украина