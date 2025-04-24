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Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице

Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице - 24.04.2025 Украина.ру

Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице

От ранений, полученных в результате атаки ВСУ в зоне СВО, скончался военкор, офицер Редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Гольдин. Об этом газета сообщила в четверг, 24 апреля

2025-04-24T10:31

2025-04-24T10:31

2025-04-24T10:31

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Съемочная группа "Красной звезды" была прицельно атакована ВСУ двумя американскими ракетами HIMARS 24 марта при артиллерийском обстреле поселка Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР).Тогда погибли оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала "Звезда", а также корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Никита Гольдин получил тяжелые ранения и все это время за его жизнь боролись врачи.В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обратила внимание на то, что Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов: В Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.Она констатировала, что только за последний год от рук боевиков киевского режима погибли еще несколько российских журналистов, включая Бориса Максудова, Семёна Ерёмина, Валерия Кожина и Никиту Цицаги.Корреспондентам ВГТРК и НТВ Евгению Поддубному и Алексею Ивлиеву повезло вернуться с редакционного задания живыми, несмотря на прицельные атаки ВСУ. А вот военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб 4 января, когда украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. Его коллеги, также находившиеся в машине, получили ранения разной степени тяжести.Несмотря на все риски военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.

https://ukraina.ru/20250325/1062034345.html

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новости, россия, лнр, киев, мария захарова, вооруженные силы украины, юнеско, украина.ру, военкор, всу