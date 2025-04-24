Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице
От ранений, полученных в результате атаки ВСУ в зоне СВО, скончался военкор, офицер Редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Гольдин. Об этом газета сообщила в четверг, 24 апреля
"Мы, его коллеги и сослуживцы, до конца надеялись на лучшее... Рано утром 22 апреля сердце Никиты остановилось", - говорится в публикации издания, где также уточняется, что по группе журналистов был нанесен прицельный удар ракетой, который "не оставил им шансов".
Тогда погибли оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала "Звезда", а также корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Никита Гольдин получил тяжелые ранения и все это время за его жизнь боролись врачи.
В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обратила внимание на то, что Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов: В Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.
Она констатировала, что только за последний год от рук боевиков киевского режима погибли еще несколько российских журналистов, включая Бориса Максудова, Семёна Ерёмина, Валерия Кожина и Никиту Цицаги.
Корреспондентам ВГТРК и НТВ Евгению Поддубному и Алексею Ивлиеву повезло вернуться с редакционного задания живыми, несмотря на прицельные атаки ВСУ. А вот военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб 4 января, когда украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. Его коллеги, также находившиеся в машине, получили ранения разной степени тяжести.
Несмотря на все риски военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.
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