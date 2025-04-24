Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице - 24.04.2025 Украина.ру
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Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице
Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице - 24.04.2025 Украина.ру
Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице
От ранений, полученных в результате атаки ВСУ в зоне СВО, скончался военкор, офицер Редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Гольдин. Об этом газета сообщила в четверг, 24 апреля
2025-04-24T10:31
2025-04-24T10:31
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Съемочная группа "Красной звезды" была прицельно атакована ВСУ двумя американскими ракетами HIMARS 24 марта при артиллерийском обстреле поселка Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР).Тогда погибли оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала "Звезда", а также корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Никита Гольдин получил тяжелые ранения и все это время за его жизнь боролись врачи.В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обратила внимание на то, что Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов: В Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.Она констатировала, что только за последний год от рук боевиков киевского режима погибли еще несколько российских журналистов, включая Бориса Максудова, Семёна Ерёмина, Валерия Кожина и Никиту Цицаги.Корреспондентам ВГТРК и НТВ Евгению Поддубному и Алексею Ивлиеву повезло вернуться с редакционного задания живыми, несмотря на прицельные атаки ВСУ. А вот военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб 4 января, когда украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. Его коллеги, также находившиеся в машине, получили ранения разной степени тяжести.Несмотря на все риски военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.
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новости, россия, лнр, киев, мария захарова, вооруженные силы украины, юнеско, украина.ру, военкор, всу
Новости, Россия, ЛНР, Киев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО, Украина.ру, военкор, ВСУ

Раненный на СВО военкор Никита Гольдин умер в больнице

10:31 24.04.2025
 
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От ранений, полученных в результате атаки ВСУ в зоне СВО, скончался военкор, офицер Редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Гольдин. Об этом газета сообщила в четверг, 24 апреля
"Мы, его коллеги и сослуживцы, до конца надеялись на лучшее... Рано утром 22 апреля сердце Никиты остановилось", - говорится в публикации издания, где также уточняется, что по группе журналистов был нанесен прицельный удар ракетой, который "не оставил им шансов".
Съемочная группа "Красной звезды" была прицельно атакована ВСУ двумя американскими ракетами HIMARS 24 марта при артиллерийском обстреле поселка Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР).
Тогда погибли оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала "Звезда", а также корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Никита Гольдин получил тяжелые ранения и все это время за его жизнь боролись врачи.
В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обратила внимание на то, что Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов: В Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.
Она констатировала, что только за последний год от рук боевиков киевского режима погибли еще несколько российских журналистов, включая Бориса Максудова, Семёна Ерёмина, Валерия Кожина и Никиту Цицаги.
Открытие выставки Правда в объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков глазами военных журналистов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
25 марта, 14:41
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Корреспондентам ВГТРК и НТВ Евгению Поддубному и Алексею Ивлиеву повезло вернуться с редакционного задания живыми, несмотря на прицельные атаки ВСУ. А вот военкор "Известий" Александр Мартемьянов погиб 4 января, когда украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. Его коллеги, также находившиеся в машине, получили ранения разной степени тяжести.
Несмотря на все риски военкоры не перестают освещать события из зоны СВО, а часть из них сами встают на защиту Родины. Такое решение принял один из наших коллег, редактор издания Украина.ру Василий Темный.
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