Что скрывает власть. Закрытая социология на Украине - 31.05.2025 Украина.ру
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Что скрывает власть. Закрытая социология на Украине
Что скрывает власть. Закрытая социология на Украине - 31.05.2025 Украина.ру
Что скрывает власть. Закрытая социология на Украине
Любая война создает условия, при которых объективное измерение общественных настроений становится практически невозможным. В условиях жесткой военной цензуры, давления на СМИ и репрессий против инакомыслия публичная социология давно превратилась в инструмент политической пропаганды, а не отражение реальности.
2025-05-31T10:11
2025-05-31T10:11
украина
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
кирилл буданов
ес
вооруженные силы украины
мнения
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Однако закрытые исследования, включая те, что проводятся по заказу самой украинской власти, рисуют совершенно иную картину происходящего в украинском обществе - гораздо более тревожную для режима и противоречащую официальному нарративу.Публичные социологические службы продолжают демонстрировать фантастические 65-70% поддержки президента Зеленского, но данные независимых закрытых исследований, проведенных по заказу Банковой в апреле-мае 2025 года, показывают, что реальный электоральный рейтинг президента не превышает 15-20%. Эти цифры полностью коррелируют с результатами закрытых фокус-групп, демонстрирующие нарастание негативного отношения к власти последние полгода. Особенно показательно, что в гипотетическом втором туре выборов Зеленский теперь проигрывает не только экс-главкому Залужному (объявлен в розыск в РФ), но и действующему руководителю ГУР Кириллу Буданову (внесен в список экстремистов в РФ), что свидетельствует о глубине кризиса доверия к действующей власти и запросе общества на кардинальные политические перемены.В то время как официальная риторика продолжает настаивать на "войне до победного конца", закрытые исследования фиксируют принципиально иные настроения в обществе. До 72% опрошенных в анонимных исследованиях допускают возможность территориальных компромиссов ради прекращения войны, а в фокус-группах большинство респондентов открыто выражают неверие в возможность военной победы. При этом 68% граждан в закрытых опросах на Украине называют экономические проблемы более важными, чем военные действия, что отражает глубину кризиса повседневной жизни. Особенно тревожным для власти должен быть факт, что даже среди наиболее антироссийски настроенных групп населения - ветеранов, волонтеров, семей погибших - стремительно растет запрос на политические перемены и критическое отношение к нынешнему руководству.Анонимные опросы среди военнослужащих ВСУ демонстрируют катастрофическое падение доверия к политическому руководству: до 55% офицерского состава считают, что власть "предала интересы армии", 48% военных в зоне боевых действий поддерживают идею досрочных выборов, и лишь 4% рядового состава верят официальным заявлениям о скорой победе. Эти данные объясняют, почему администрация Зеленского так опасается любых форм солдатской самоорганизации и блокирует создание профессиональных ассоциаций военных, видя в них для себя потенциальную угрозу.Непубличные исследования экономической ситуации рисуют картину системного кризиса: 82% населения отмечают катастрофическое падение уровня жизни, 73% семей вынуждены были сократить свое повседневное потребление. При этом, исследование, проведенное в Евросоюзе, показывает, что лишь 15% беженцев планируют вернуться на Украину в ближайшие годы. А доля считающих, что Украина движется в неверном направлении, среди беженцев в ЕС превышает 60%. При этом официальная статистика продолжает говорить о "стабилизации" и "признаках роста", создавая эффект альтернативной реальности в информационном пространстве, что еще больше усиливает социальное напряжение.Анализ всей совокупности закрытых исследований позволяет сделать однозначный вывод о том, что украинское общество глубоко деморализовано, но демонстрирует явный запрос на политические перемены, армия перестает быть надежной опорой режима, а экономическая катастрофа создает предпосылки для социального взрыва. Официальная социология продолжает выполнять функцию "политического успокоительного", но растущий разрыв между пропагандой и реальностью делает ситуацию все более взрывоопасной.Еще о парадоксах украинской так называемой социологии (официальной, открытой) - в статье Василия Стоякина "С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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Михаил Павлив
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1920
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, кирилл буданов, ес, вооруженные силы украины, мнения
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Кирилл Буданов, ЕС, Вооруженные силы Украины, Мнения

Что скрывает власть. Закрытая социология на Украине

10:11 31.05.2025
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Любая война создает условия, при которых объективное измерение общественных настроений становится практически невозможным. В условиях жесткой военной цензуры, давления на СМИ и репрессий против инакомыслия публичная социология давно превратилась в инструмент политической пропаганды, а не отражение реальности.
Однако закрытые исследования, включая те, что проводятся по заказу самой украинской власти, рисуют совершенно иную картину происходящего в украинском обществе - гораздо более тревожную для режима и противоречащую официальному нарративу.
Публичные социологические службы продолжают демонстрировать фантастические 65-70% поддержки президента Зеленского, но данные независимых закрытых исследований, проведенных по заказу Банковой в апреле-мае 2025 года, показывают, что реальный электоральный рейтинг президента не превышает 15-20%. Эти цифры полностью коррелируют с результатами закрытых фокус-групп, демонстрирующие нарастание негативного отношения к власти последние полгода.
Особенно показательно, что в гипотетическом втором туре выборов Зеленский теперь проигрывает не только экс-главкому Залужному (объявлен в розыск в РФ), но и действующему руководителю ГУР Кириллу Буданову (внесен в список экстремистов в РФ), что свидетельствует о глубине кризиса доверия к действующей власти и запросе общества на кардинальные политические перемены.
В то время как официальная риторика продолжает настаивать на "войне до победного конца", закрытые исследования фиксируют принципиально иные настроения в обществе. До 72% опрошенных в анонимных исследованиях допускают возможность территориальных компромиссов ради прекращения войны, а в фокус-группах большинство респондентов открыто выражают неверие в возможность военной победы.
При этом 68% граждан в закрытых опросах на Украине называют экономические проблемы более важными, чем военные действия, что отражает глубину кризиса повседневной жизни. Особенно тревожным для власти должен быть факт, что даже среди наиболее антироссийски настроенных групп населения - ветеранов, волонтеров, семей погибших - стремительно растет запрос на политические перемены и критическое отношение к нынешнему руководству.
Анонимные опросы среди военнослужащих ВСУ демонстрируют катастрофическое падение доверия к политическому руководству: до 55% офицерского состава считают, что власть "предала интересы армии", 48% военных в зоне боевых действий поддерживают идею досрочных выборов, и лишь 4% рядового состава верят официальным заявлениям о скорой победе. Эти данные объясняют, почему администрация Зеленского так опасается любых форм солдатской самоорганизации и блокирует создание профессиональных ассоциаций военных, видя в них для себя потенциальную угрозу.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Непубличные исследования экономической ситуации рисуют картину системного кризиса: 82% населения отмечают катастрофическое падение уровня жизни, 73% семей вынуждены были сократить свое повседневное потребление. При этом, исследование, проведенное в Евросоюзе, показывает, что лишь 15% беженцев планируют вернуться на Украину в ближайшие годы. А доля считающих, что Украина движется в неверном направлении, среди беженцев в ЕС превышает 60%. При этом официальная статистика продолжает говорить о "стабилизации" и "признаках роста", создавая эффект альтернативной реальности в информационном пространстве, что еще больше усиливает социальное напряжение.
Анализ всей совокупности закрытых исследований позволяет сделать однозначный вывод о том, что украинское общество глубоко деморализовано, но демонстрирует явный запрос на политические перемены, армия перестает быть надежной опорой режима, а экономическая катастрофа создает предпосылки для социального взрыва. Официальная социология продолжает выполнять функцию "политического успокоительного", но растущий разрыв между пропагандой и реальностью делает ситуацию все более взрывоопасной.
Еще о парадоксах украинской так называемой социологии (официальной, открытой) - в статье Василия Стоякина "С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова"
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