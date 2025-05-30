https://ukraina.ru/20250530/nachnutsya-sudy-lincha-ukrainskie-eksperty-o-zashkalivayuschey-polyarizatsii-rezhima-zelenskogo-1063485262.html

Начнутся суды Линча. Украинские эксперты о зашкаливающей поляризации режима Зеленского

Начнутся суды Линча. Украинские эксперты о зашкаливающей поляризации режима Зеленского - 30.05.2025 Украина.ру

Начнутся суды Линча. Украинские эксперты о зашкаливающей поляризации режима Зеленского

В украинском экспертном сообществе опасаются, что при любом исходе конфликта страну ждут впереди большие потрясения. И думают над тем, какая страна в действительности может обеспечить Украине безопасность.

2025-05-30T06:51

2025-05-30T06:51

2025-05-30T06:51

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украина

россия

сомали

кость бондаренко

владимир зеленский

евгений мураев

энергоатом

верховная рада

вооруженные силы украины

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Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что после завершения конфликта на Украине возникнет угроза внутренней смуты и даже ожесточённой гражданской войны."Слишком поляризованное мнение многих граждан, слишком высок антогонизм между различными частями Украины, и окончание войны может многих не удовлетворить, могут начаться поиски внутренних врагов, может начаться противостояние", - сказал эксперт в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику.По словам политолога, противостояние может начаться даже не только по языковому или религиозному принципу, но и, например, "по принципу судов Линча над теми же членами ТЦК (так на Украине называют военкоматы — Ред.)".Может быть противостояние между ветеранами и теми, кто не воевал, между сторонниками и противниками Зеленского, противостояние по вопросу геополитического выбора и пр."И если власть сейчас не предусмотрит какие-то механизмы борьбы с этими возможными негативными явлениями, то нас может ждать сценарий, который мы наблюдали в Ливии или в Сомали", - предостерег Бондаренко.Вполне вероятно, что дело закончится утратой украинской государственности, опасается экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его мнению, русские готовы идти на Харькоов, Украина (киевский режим — Ред.) - "у черты, за которой может быть потеря государственности".По мнению экс-нардепа, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, в такой ситуации некая "трезвомыслящая часть" украинского общества должна бы предложить сценарий мирного выхода, но эта часть общества запугана и не имеет представительства в органах власти.Другая часть общества думает над тем, как бы половчее убить всех москалей. Об этом, например, говорит участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он в эфире канала "Прямой" заявил, что, если власть даст миллиард долларов из средств, которые лежат на счетах компании "Энергоатом", на закупку FPV-дронов на оптоволокне, то можно будет таких дронов закупить полтора миллиона."Это значит — три на одного москаля, это значит - мы убьём их всех", - заявил этот деятель. Но тут же пожаловался, что необходимые средства лежат на счетах "Энергоатома", а "власть думает, куда бы их отправить, чтобы иметь откат хотя бы 30 процентов".Вера в победу и коэффициент лжиДела на фронте идут все хуже для киевского режима, но, если верить украинским социологам, большинство граждан по-прежнему верят в победу. Если это действительно так, то войну не остановить, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."В проигрывающей (или уже проигравшей) войну стране 90% опрошенных в соцопросе когда-то приличной компании “Рейтинг” - верят в победу.Представим на секунду, что это правда.И получим простой вывод - с таким “настроением” остановить войну будет невозможно. Но шансов выжить в рамках этой страны с этим гражданством у этих процентов - нет.Нет смысла и не о чем договариваться. Поэтому остается надеяться, что опрос фейк", - отметил нардеп в своём блоге. И добавил — но если он хотя бы на 50% правдив — впереди… ничего хорошего.Иными словами, снова возникает тема самосуда или, говоря иными языком - судов Линча, то есть беззаконного уничтожения на этот раз тех представителей власти (или переговорщиков), которые захотят остановить войну в результате мирных переговоров. Ведь если больше половины населения верят в победу, такие соглашения они признают предательством и совершат насилие в отношении тех, кто его подпишет. Впрочем, украинские эксперты и политики к результатам проводимых сейчас в стране соцопросов относятся, скажем так, очень осторожно. Так, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв не раз заявлял, что в условиях военного положения цена этим результатам - "грош-копейка".По его словам, "люди напуганы, коэффициент лжи очень высокий, то есть очень много ответов с фигой в кармане".Спасение Украины — только с РоссиейА покинувший страну украинский политик и бизнесмен Евгений Мураев, комментируя данные социологов о будто бы высокой поддержке Зеленского, отметил, что настоящие цифры никто не позволит обнародовать — о них знают (если знают) только на Банковой.Политик в своем видеоблоге обратился к землякам-украинцам с призывом: "Мы должны понять одну вещь - войну надо заканчивать немедленно, условия с каждым днём будут всё хуже, потери будут всё более невосполнимыми".Он продолжил: "И надо понимать, что гарантом нашей безопасности есть только одна страна во всём мире. Как бы это сейчас дико не звучало, это Российская Федерация".По словам Мураева, пока Украина была с Россией, никто на неё не нападал, с Россией сейчас никто воевать не хочет и Третью мировую устраивать тоже никто не хочет — боятся ядерного оружия России. И только с Россией украинцы могут быть в безопасности."Да, пока у власти потомки тех, кто выступал на стороне фашистской Германии, мы это не осознаем и, наверное, починить не сможем", - сказал политик, добавив, что по этой причине война не закончится до тех пор, пока не завершится денацификация украинской власти.Он добавил, что это вовсе не русская пропаганда, но очевидный факт: пока у власти на Украине находятся люди, являющиеся орудием в руках коллективного Запада, желающего реванша, желающего получить ресурсы России - "мы будем являться экзистенциональной угрозой для РФ, война будет продолжаться".* Внесен в список террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Дмитрия Ковалевича "Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты" И в статье Михаила Павлива "Инсайд из США. Кто новый куратор Украины в Вашингтоне и кто будет подписывать перемирие от Украины"

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Сергей Зуев

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