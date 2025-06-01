https://ukraina.ru/20250601/mobilizatsiya-ogranichenno-prigodnykh-i-konets-torgovykh-preferentsiy-v-es-chto-ozhidaet-ukraintsev-v-iyune--1063518392.html

Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне

Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне - 01.06.2025 Украина.ру

Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне

В июне 2025 года украинские власти попытаются еще больше "крепостных" забрить в ВСУ из-за роста потерь и ускорившегося наступления российской армии.

2025-06-01T08:10

2025-06-01T08:10

2025-06-01T08:10

эксклюзив

украина

ес

мобилизация

владимир зеленский

алексей гончаренко

польша

великобритания

федор вениславский

вооруженные силы украины

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5 июня заканчивается срок, когда мужчины, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторную медкомиссию. Если они ее не пройдут, им грозят штрафами (от 17 000 до 34 000 гр.), а при неуплате – арестом счетов и конфискацией собственности. Количество налагаемых штрафов неограниченно – их могут выписывать ежедневно и заочно.Нардеп Нина Южанина заявила 30 мая, что ограниченно пригодные, которые не пройдут повторную медкомиссию до 5 июня, могут быть автоматически признаны пригодными.Статус "ограниченно пригодный" был отменен на Украине еще в прошлом году. По словам нардепа Федора Вениславского, 99% тех, кто ранее считался ограниченно пригодным, после повторной медкомиссии признаются годными к службе. Половину, по его словам, отправляют на передовую, половину — в тыл. Он называет это доказательством масштабной коррупции на предыдущих этапах ВВК. Однако по факту на передовую зачастую отправляют людей с пороком сердца, эпилепсией и туберкулезом.Народный депутат Георгий Мазурашу в конце мая заявил, что из всех мобилизованных на Украине реально пригодны к фронту лишь 5–6%. Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил 29 мая, что на медкомиссии вообще непригодных не бывает и даже люди без конечностей или без глаза становятся "пригодными".Текущий уровень мобилизации, по словам Вениславского, позволяет покрывать потери ВСУ. Ранее Зеленский хвалился, что на Украине в месяц мобилизуют 27-29 тысяч человек. Следовательно, логично предположить, что примерно таким же является и ежемесячный уровень санитарных потерь в ВСУ без учета дезертиров (СОЧ). По данным Генпрокуратуры, только с января по апрель зафиксировано более 61 тысячи случаев самовольного оставления части (СОЧ).В июне многие из украинских работников лишатся брони. Уже с конца мая ТЦК начали массовую "чистку" по спискам ранее забронированных. Это те, кто до последнего времени считался "ценным" для экономики, медицины и инфраструктуры. "Люди, которые строили бизнес, работали на критически важных должностях, наладили производство, — теперь в списках на фронт. И всё потому, что система больше не справляется. Не хватает новых людей — значит, идут за теми, кого сами же когда-то признали незаменимыми", - пишет украинский Telegram-канал "First -новости войны".В июне Украина планирует начать закупать американский сжиженный газ по новому маршруту, сообщало в конце мая издание "РБК-Украина". Газ должен будет идти реверсом из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову. До конца года Украина планирует закупить до 700-800 млн кубометров американского СПГ. Запасы газа в хранилищах Украины упали до самого низкого уровня за 11 лет. В связи с этим некоторые политики прогнозируют, что украинские регионы зимой могут остаться без газа.В этом году Украина не будет отмечать 1 июня Международный день защиты детей. Хотя решение об учреждении этого праздника было принято ООН по инициативе Международной демократической федерации женщин. Однако его отмечают и в России, поэтому Зеленский 30 мая подписал указ о переносе праздника на 20 ноября. В этот день по решению ООН отмечается Всемирный день ребенка. День защиты детей и Всемирный день ребенка – просто два разных праздника, посвященных детям, но Зеленский пытается их противопоставить по политическим соображениям.Западные СМИ сообщили на днях, что 12-13 июня Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года. Однако украинский Telegram-канал "Министр в отставке" сообщает, что в реальности там будут обсуждать постепенное сворачивание программ помощи украинским беженцам."Сужение прав, отказ в льготах, закрытие регистрации для новых беженцев — всё это будет делаться без громких заголовков, чтобы не будоражить публику, чтобы всё выглядело как "плавный переход". Особенно цинично, что это происходит под соусом "рационализации" во избежание "перегрузки национальных систем предоставления защиты", - пишет "Министр в отставке".С 1 июня в Польше меняются правила для получения пособий украинскими семьями. Для получения финансовой помощи на детей, они теперь обязательно должны ходить именно в польскую школу (многие учатся дистанционно в украинских школах). По замыслу польских законодателей, благодаря новому критерию активнее будет происходить интеграция граждан Украины в польское общество. Очевидно, мало кто из юных украинцев вернется на родину даже после окончания боевых действий – Польше нужны рабочие руки, так как молодые поляки массово едут на работу в Великобританию и Германию.В июне ЕС также не собирается продлевать в полном объёме режим беспошлинной торговли для Украины. Ограничения коснутся ключевых для украинской экономики товаров — зерна, яиц, сахара, курятины. Финансовые потери Украины оцениваются в €3,5 млрд в год.Ранее Украина вошла в тройку крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Европейский союз — наряду с Бразилией и Великобританией. За 2024 год Украина экспортировала в ЕС аграрной продукции на €13,1 млрд, что составляет почти 7% от всего импорта ЕС продукции такого рода. Но этот импорт напрямую бьет по европейским фермерам, которые регулярно протестуют против наплыва дешевой украинской продукции, что разоряет их хозяйства."Давайте называть вещи своими именами - отмена “товарного безвиза “ с ЕС - это санкции ЕС против украинской экономики. Сезон морковки перед носом ослов, “стремящихся в ЕС” – окончен", - комментирует новость депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в госизмене в киевском СИЗО.Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский 27 мая заявил, что Польша "удовлетворена" отменой торгового "безвиза" с Украиной. Как пишет Bloomberg, ни одна из стран ЕС не выступила против отмены торговых преференций для Украины.В свою очередь министр аграрной политики Украины Виталий Коваль заявил, что возвращение квот для украинской продукции приведет к "моральным потерям" у миллионов украинцев, сказавшись на их отношении к ЕС. Однако в ЕС собственная материальная выгода всегда была важнее моральных потерь союзников, которых нужно лишь иногда подбадривать заявлениями о "солидарности".Украинский эксперт Олег Пендзин прогнозирует в связи с этим замедление экономического роста, что может побудить власти к девальвации гривны, чтобы поддержать экспортеров и компенсировать потери дохода бюджета от сокращения поставок в ЕС.С другой стороны, украинские потребители надеются, что отечественная сельскохозяйственная продукция хоть немного подешевеет, если ее будут вывозить в меньших объемах. Украинские эксперты ожидают незначительное сезонное снижение цен на овощи – на уровне 7%, но при этом ожидается подорожание хлеба из-за роста цен на энергоносители.О том, какую борьбу с массовыми выступлениями ведут граждане Украины против ТЦК - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Цыгане против пограничников, а полиция против Моргенштерна*"*Признан в РФ иноагентом

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эксклюзив, украина, ес, мобилизация, владимир зеленский, алексей гончаренко, польша, великобритания, федор вениславский, вооруженные силы украины, оон