Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима - 31.05.2025 Украина.ру
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Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима
Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима - 31.05.2025 Украина.ру
Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима
От продвижения российских войск зависит, какую позицию будет иметь Москва на следующем раунде переговоров с Киевом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-05-31T06:15
2025-05-31T06:15
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По его словам, даже на фоне продвижение ВС РФ будет иметь большой смысл. Российской армии, подчеркнул собеседник издания, надо освобождать конституционные территории и не только.От переговоров, пришел к выводу политолог, России отказываться не надо.“Тем более, переговоры могут привести к тому, что мы будем обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?”, — заключил он.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный заявил, что Сумы станут новой козырной картой России на переговорах.“Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой”, — отметил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250525/markov-zayavil-ob-etapakh-kotorye-postavyat-kievskiy-rezhim-na-koleni-1063371692.html
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Новости, Россия, Украина, Москва, Киев, переговоры, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО

Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима

06:15 31.05.2025
 
© МИД Турции / Перейти в фотобанкВстреча делегаций США, Турции и Украины
Встреча делегаций США, Турции и Украины
© МИД Турции
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От продвижения российских войск зависит, какую позицию будет иметь Москва на следующем раунде переговоров с Киевом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его словам, даже на фоне продвижение ВС РФ будет иметь большой смысл. Российской армии, подчеркнул собеседник издания, надо освобождать конституционные территории и не только.
“Если у нас будут крупные успехи в Днепропетровских и Харьковских областях, [помощник президента РФ Владимир] Мединский на следующих переговорах сможет открыто заявить про "шесть-восемь регионов". А продвижение наше будут ускорять удары по военной логистике Украины”, — считает Перенджиев.
От переговоров, пришел к выводу политолог, России отказываться не надо.
“Тем более, переговоры могут привести к тому, что мы будем обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?”, — заключил он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный заявил, что Сумы станут новой козырной картой России на переговорах.
“Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой”, — отметил собеседник издания.
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Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
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