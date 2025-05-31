Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима
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От продвижения российских войск зависит, какую позицию будет иметь Москва на следующем раунде переговоров с Киевом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его словам, даже на фоне продвижение ВС РФ будет иметь большой смысл. Российской армии, подчеркнул собеседник издания, надо освобождать конституционные территории и не только.
“Если у нас будут крупные успехи в Днепропетровских и Харьковских областях, [помощник президента РФ Владимир] Мединский на следующих переговорах сможет открыто заявить про "шесть-восемь регионов". А продвижение наше будут ускорять удары по военной логистике Украины”, — считает Перенджиев.
От переговоров, пришел к выводу политолог, России отказываться не надо.
“Тем более, переговоры могут привести к тому, что мы будем обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?”, — заключил он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный заявил, что Сумы станут новой козырной картой России на переговорах.
“Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой”, — отметил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
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