https://ukraina.ru/20250531/perendzhiev-na-peregovorakh-mozhet-osuzhdatsya-ne-memorandum-a-usloviya-kapitulyatsii-kievskogo-rezhima-1063464806.html

Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима

Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима - 31.05.2025 Украина.ру

Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима

От продвижения российских войск зависит, какую позицию будет иметь Москва на следующем раунде переговоров с Киевом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-05-31T06:15

2025-05-31T06:15

2025-05-31T06:15

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По его словам, даже на фоне продвижение ВС РФ будет иметь большой смысл. Российской армии, подчеркнул собеседник издания, надо освобождать конституционные территории и не только.От переговоров, пришел к выводу политолог, России отказываться не надо.“Тем более, переговоры могут привести к тому, что мы будем обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?”, — заключил он.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный заявил, что Сумы станут новой козырной картой России на переговорах.“Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой”, — отметил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250525/markov-zayavil-ob-etapakh-kotorye-postavyat-kievskiy-rezhim-na-koleni-1063371692.html

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