https://ukraina.ru/20250525/sumy-stanut-novoy-kozyrnoy-kartoy-rossii-na-peregovorakh-ugolnyy-o-situatsii-v-prigraniche-1063355266.html

Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье

Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье - 25.05.2025 Украина.ру

Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье

Раз в Стамбуле российская делегация заявила, что территориальных требований к киевскому режиму станет больше к следующему раунду переговоров, то угроза Сумам может стать для дипломатов от Москвы неплохой козырной картой

2025-05-25T07:30

2025-05-25T07:30

2025-05-25T07:30

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переговоры

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный.Отвечая на вопрос касательно боев в Приграничье, он отметил, что попытки прорыва ВСУ в Теткино Курской области вызвали в украинской военной среде большой скандал.“Командир механизированного батальона 47-й бригады подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами. С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться”, — пояснил Угольный.Тем временем у ВС РФ продолжается продвижение в районе Беловод и Юнаковки. По мнению военного обозревателя, штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса. Но если российская армия выйдет на рубеж "Хотень-Кияница-Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно.На этой неделе глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать буферную зону в районе Курской области. Он посетовал, что не может добраться до своего района из-за дронов."Все равно нужно отгонять немножко подальше", — уточнил Золотарев, после чего Путин спросил, на сколько километров это нужно делать."Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — заявил Золотарев, отвечая российскому лидеру.Подробнее о том, как на подобное заявление отреагировал президент РФ, — в публикации Стало известно, что Путин ответил на предложение присоединить Сумы к России.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/ekspert-rasskazal-kak-rossiyskaya-armii-budet-brat-sumy-1062597166.html

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новости, россия, сумы, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление на сумы, переговоры