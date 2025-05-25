Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Раз в Стамбуле российская делегация заявила, что территориальных требований к киевскому режиму станет больше к следующему раунду переговоров, то угроза Сумам может стать для дипломатов от Москвы неплохой козырной картой
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный.
Отвечая на вопрос касательно боев в Приграничье, он отметил, что попытки прорыва ВСУ в Теткино Курской области вызвали в украинской военной среде большой скандал.
“Командир механизированного батальона 47-й бригады подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами. С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться”, — пояснил Угольный.
Тем временем у ВС РФ продолжается продвижение в районе Беловод и Юнаковки. По мнению военного обозревателя, штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса. Но если российская армия выйдет на рубеж "Хотень-Кияница-Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно.
“Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой”, — заключил собеседник издания.
На этой неделе глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать буферную зону в районе Курской области. Он посетовал, что не может добраться до своего района из-за дронов.
"Все равно нужно отгонять немножко подальше", — уточнил Золотарев, после чего Путин спросил, на сколько километров это нужно делать.
"Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — заявил Золотарев, отвечая российскому лидеру.
Подробнее о том, как на подобное заявление отреагировал президент РФ, — в публикации Стало известно, что Путин ответил на предложение присоединить Сумы к России.
20 апреля, 07:15Эксперт рассказал, как российская армии будет брать СумыЕсли российское командование примет решение, нужно будет продумать хитрый план и отвлекающие маневры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке читайте на сайте Украина.ру.
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