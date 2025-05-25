Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье - 25.05.2025 Украина.ру
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Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье
Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье - 25.05.2025 Украина.ру
Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье
Раз в Стамбуле российская делегация заявила, что территориальных требований к киевскому режиму станет больше к следующему раунду переговоров, то угроза Сумам может стать для дипломатов от Москвы неплохой козырной картой
2025-05-25T07:30
2025-05-25T07:30
новости
россия
сумы
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
наступление на сумы
переговоры
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный.Отвечая на вопрос касательно боев в Приграничье, он отметил, что попытки прорыва ВСУ в Теткино Курской области вызвали в украинской военной среде большой скандал.“Командир механизированного батальона 47-й бригады подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами. С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться”, — пояснил Угольный.Тем временем у ВС РФ продолжается продвижение в районе Беловод и Юнаковки. По мнению военного обозревателя, штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса. Но если российская армия выйдет на рубеж "Хотень-Кияница-Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно.На этой неделе глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать буферную зону в районе Курской области. Он посетовал, что не может добраться до своего района из-за дронов."Все равно нужно отгонять немножко подальше", — уточнил Золотарев, после чего Путин спросил, на сколько километров это нужно делать."Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — заявил Золотарев, отвечая российскому лидеру.Подробнее о том, как на подобное заявление отреагировал президент РФ, — в публикации Стало известно, что Путин ответил на предложение присоединить Сумы к России.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/ekspert-rasskazal-kak-rossiyskaya-armii-budet-brat-sumy-1062597166.html
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сумы
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сумы, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление на сумы, переговоры
Новости, Россия, Сумы, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление на Сумы, переговоры

Сумы станут новой козырной картой России на переговорах: Угольный о ситуации в приграничье

07:30 25.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Раз в Стамбуле российская делегация заявила, что территориальных требований к киевскому режиму станет больше к следующему раунду переговоров, то угроза Сумам может стать для дипломатов от Москвы неплохой козырной картой
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель Владислав Угольный.
Отвечая на вопрос касательно боев в Приграничье, он отметил, что попытки прорыва ВСУ в Теткино Курской области вызвали в украинской военной среде большой скандал.
“Командир механизированного батальона 47-й бригады подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами. С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться”, — пояснил Угольный.
Тем временем у ВС РФ продолжается продвижение в районе Беловод и Юнаковки. По мнению военного обозревателя, штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса. Но если российская армия выйдет на рубеж "Хотень-Кияница-Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно.
“Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой”, — заключил собеседник издания.
На этой неделе глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать буферную зону в районе Курской области. Он посетовал, что не может добраться до своего района из-за дронов.
"Все равно нужно отгонять немножко подальше", — уточнил Золотарев, после чего Путин спросил, на сколько километров это нужно делать.
"Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — заявил Золотарев, отвечая российскому лидеру.
Подробнее о том, как на подобное заявление отреагировал президент РФ, — в публикации Стало известно, что Путин ответил на предложение присоединить Сумы к России.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
20 апреля, 07:15
Эксперт рассказал, как российская армии будет брать СумыЕсли российское командование примет решение, нужно будет продумать хитрый план и отвлекающие маневры. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке читайте на сайте Украина.ру.
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