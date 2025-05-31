Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом
© РИА Новости . Владимир Юдин / Перейти в фотобанкМинометчик младший сержант Николай Михайлович Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1-й Украинский фронт
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — минометчик младший сержант Николай Михайлович Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1-й Украинский фронт.
Николай Поликарпов родился в селе Вязовка Каменского (сейчас – Уваровского) района Тамбовской области, был председателем первого в селе колхоза "Ударник". Отец шестерых детей в 1942 году добровольцем ушел на фронт, был несколько раз ранен.
Погиб (по данным ОБД "Мемориал" пропал без вести) в июле 1944 года.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкЮжный фронт. Оборонительная операция на подступах к Киеву — с 11 июля по 20 августа 1941 года. Сбитый фашистский истребитель
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