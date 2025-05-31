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Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом

Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом - 31.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-31T08:08

2025-05-31T08:08

2025-05-31T08:08

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На главном фото — минометчик младший сержант Николай Михайлович Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1-й Украинский фронт. Николай Поликарпов родился в селе Вязовка Каменского (сейчас – Уваровского) района Тамбовской области, был председателем первого в селе колхоза "Ударник". Отец шестерых детей в 1942 году добровольцем ушел на фронт, был несколько раз ранен. Погиб (по данным ОБД "Мемориал" пропал без вести) в июле 1944 года.

https://ukraina.ru/20250411/fotoalbom-pobedy-v-knigsberg-pribyl-marshal-sovetskogo-soyuza-vasilevskiy-1062435100.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история