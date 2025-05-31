Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом - 31.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом
Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом - 31.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-31T08:08
2025-05-31T08:08
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото — минометчик младший сержант Николай Михайлович Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1-й Украинский фронт. Николай Поликарпов родился в селе Вязовка Каменского (сейчас – Уваровского) района Тамбовской области, был председателем первого в селе колхоза "Ударник". Отец шестерых детей в 1942 году добровольцем ушел на фронт, был несколько раз ранен. Погиб (по данным ОБД "Мемориал" пропал без вести) в июле 1944 года.
https://ukraina.ru/20250411/fotoalbom-pobedy-v-knigsberg-pribyl-marshal-sovetskogo-soyuza-vasilevskiy-1062435100.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом

08:08 31.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Юдин / Перейти в фотобанкМинометчик младший сержант Николай Михайлович Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1-й Украинский фронт
Минометчик младший сержант Николай Михайлович Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1-й Украинский фронт - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Владимир Юдин
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — минометчик младший сержант Николай Михайлович Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1-й Украинский фронт.
Николай Поликарпов родился в селе Вязовка Каменского (сейчас – Уваровского) района Тамбовской области, был председателем первого в селе колхоза "Ударник". Отец шестерых детей в 1942 году добровольцем ушел на фронт, был несколько раз ранен.
Погиб (по данным ОБД "Мемориал" пропал без вести) в июле 1944 года.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкЮжный фронт. Оборонительная операция на подступах к Киеву — с 11 июля по 20 августа 1941 года. Сбитый фашистский истребитель
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© РИА Новости . Георгий Зельма
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11 апреля, 06:55
Фотоальбом Победы: в Кёнигсберг прибыл маршал Советского Союза ВасилевскийВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем небольшую подборку фото- и кинохроники военных лет
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Заголовок открываемого материала
08:08Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом
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