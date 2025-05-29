https://ukraina.ru/20250529/pered-nami-razygryvaetsya-situatsiya-pozdnego-sssr--politolog-o-mrachnom-buduschem-evrosoyuza-1063460317.html

"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза

"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза - 29.05.2025 Украина.ру

"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза

Евросоюз повторяет путь Советского Союза перед его распадом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла, проведя исторические параллели между современным ЕС и СССР 1980-х годов

2025-05-29T04:00

2025-05-29T04:00

2025-05-29T04:00

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Джаралла напомнил о советском опыте: "Когда для того, чтобы удержать зону влияния... была применена военная сила — это в Венгрии, в Чехословакии и угроза была в Польше в восьмидесятые годы". По его словам, Евросоюз движется по такому же пути.Особое внимание политолог уделил роли бюрократии: "И появился новый фактор... это европейская бюрократия. Таким образом, перед нами ни что иное как самая наглая попытка всех поставить в строй".Он предположил, что усиление подобных репрессивных методов ускорит распад Евросоюза.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.Также на тему европейского кризиса — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/podzhigateli-voyny-fefelov-raskryl-pochemu-es-khochet-prodolzhat-konflikt-na-ukraine-1063428175.html

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