"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза - 29.05.2025 Украина.ру
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"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза
"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза - 29.05.2025 Украина.ру
"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза
Евросоюз повторяет путь Советского Союза перед его распадом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла, проведя исторические параллели между современным ЕС и СССР 1980-х годов
2025-05-29T04:00
2025-05-29T04:00
новости
ссср
венгрия
чехословакия
владимир джаралла
ес
украина.ру
евросоюз
польша
кризис
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Джаралла напомнил о советском опыте: "Когда для того, чтобы удержать зону влияния... была применена военная сила — это в Венгрии, в Чехословакии и угроза была в Польше в восьмидесятые годы". По его словам, Евросоюз движется по такому же пути.Особое внимание политолог уделил роли бюрократии: "И появился новый фактор... это европейская бюрократия. Таким образом, перед нами ни что иное как самая наглая попытка всех поставить в строй".Он предположил, что усиление подобных репрессивных методов ускорит распад Евросоюза.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.Также на тему европейского кризиса — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/podzhigateli-voyny-fefelov-raskryl-pochemu-es-khochet-prodolzhat-konflikt-na-ukraine-1063428175.html
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новости, ссср, венгрия, чехословакия, владимир джаралла, ес, украина.ру, евросоюз, польша, кризис, политический кризис, выборы
Новости, СССР, Венгрия, Чехословакия, Владимир Джаралла, ЕС, Украина.ру, Евросоюз, Польша, кризис, политический кризис, выборы

"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза

04:00 29.05.2025
 
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
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Евросоюз повторяет путь Советского Союза перед его распадом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла, проведя исторические параллели между современным ЕС и СССР 1980-х годов
"Перед нами разыгрывается ситуация, при которой мы видим, что постепенно всё стягивается... к тому, что от махинаций и продавливания выборов он может перейти к силовому воздействию, но тогда это будет конец ЕС", — заявил эксперт.
Джаралла напомнил о советском опыте: "Когда для того, чтобы удержать зону влияния... была применена военная сила — это в Венгрии, в Чехословакии и угроза была в Польше в восьмидесятые годы". По его словам, Евросоюз движется по такому же пути.
Особое внимание политолог уделил роли бюрократии: "И появился новый фактор... это европейская бюрократия. Таким образом, перед нами ни что иное как самая наглая попытка всех поставить в строй".
Он предположил, что усиление подобных репрессивных методов ускорит распад Евросоюза.
Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.
Также на тему европейского кризиса — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Вчера, 04:00
Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на УкраинеЕвросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине. ЕС – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, люди, которые и разожгли эту войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
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