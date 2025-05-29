"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза
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Евросоюз повторяет путь Советского Союза перед его распадом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла, проведя исторические параллели между современным ЕС и СССР 1980-х годов
"Перед нами разыгрывается ситуация, при которой мы видим, что постепенно всё стягивается... к тому, что от махинаций и продавливания выборов он может перейти к силовому воздействию, но тогда это будет конец ЕС", — заявил эксперт.
Джаралла напомнил о советском опыте: "Когда для того, чтобы удержать зону влияния... была применена военная сила — это в Венгрии, в Чехословакии и угроза была в Польше в восьмидесятые годы". По его словам, Евросоюз движется по такому же пути.
Особое внимание политолог уделил роли бюрократии: "И появился новый фактор... это европейская бюрократия. Таким образом, перед нами ни что иное как самая наглая попытка всех поставить в строй".
Он предположил, что усиление подобных репрессивных методов ускорит распад Евросоюза.
Также на тему европейского кризиса — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
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