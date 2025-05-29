Когда дроны ВСУ перестанут лететь на Москву и какой будет буферная зона с Украиной — Шаландин
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру проанализировал, чем могут закончиться для Запада попытки запуска дальнобойных ракет по регионам России, а также рассказал о перспективных направлениях для летнего наступления ВС РФ.
00:26 - О снятии ограничений на поставки дальнобойных ракет;
04:54 - Ближайший прогноз и перспективы обрушения фронта;
07:50 - О буферной зоне и атаках БПЛА Украины;
11:30 - Перспективные направления фронта;
13:52 - Роль переговорного процесса по Украине.
#Шаландин #СВО #ракеты #Россия #переговоры #ВСУ #Украина #Путин #Трамп #дальнобой #фронт #наступление #Запад #Европа #война #ВСРФ #дроны #БПЛА #Москва #Киев #НАТО #беспилотник
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00:26 - О снятии ограничений на поставки дальнобойных ракет;
04:54 - Ближайший прогноз и перспективы обрушения фронта;
07:50 - О буферной зоне и атаках БПЛА Украины;
11:30 - Перспективные направления фронта;
13:52 - Роль переговорного процесса по Украине.
#Шаландин #СВО #ракеты #Россия #переговоры #ВСУ #Украина #Путин #Трамп #дальнобой #фронт #наступление #Запад #Европа #война #ВСРФ #дроны #БПЛА #Москва #Киев #НАТО #беспилотник
ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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