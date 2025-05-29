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Когда дроны ВСУ перестанут лететь на Москву и какой будет буферная зона с Украиной — Шаландин

Когда дроны ВСУ перестанут лететь на Москву и какой будет буферная зона с Украиной — Шаландин - 29.05.2025 Украина.ру

Когда дроны ВСУ перестанут лететь на Москву и какой будет буферная зона с Украиной — Шаландин

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру проанализировал, чем могут закончиться для Запада попытки запуска... Украина.ру, 29.05.2025

2025-05-29T12:11

2025-05-29T12:11

2025-05-29T12:11

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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру проанализировал, чем могут закончиться для Запада попытки запуска дальнобойных ракет по регионам России, а также рассказал о перспективных направлениях для летнего наступления ВС РФ.00:26 - О снятии ограничений на поставки дальнобойных ракет;04:54 - Ближайший прогноз и перспективы обрушения фронта;07:50 - О буферной зоне и атаках БПЛА Украины;11:30 - Перспективные направления фронта;13:52 - Роль переговорного процесса по Украине.#Шаландин #СВО #ракеты #Россия #переговоры #ВСУ #Украина #Путин #Трамп #дальнобой #фронт #наступление #Запад #Европа #война #ВСРФ #дроны #БПЛА #Москва #Киев #НАТО #беспилотникТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, новости, украина, москва, запад, вооруженные силы украины, украина.ру, нато