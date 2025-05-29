https://ukraina.ru/20250529/finny--cpokoynye-i-uravnoveshennye-lyudi-kak-nato-gotovit-esch-odnu-voynu-s-rossiey-1063488462.html

"Финны – cпокойные и уравновешенные люди". Как НАТО готовит ещё одну войну с Россией

"Финны – cпокойные и уравновешенные люди". Как НАТО готовит ещё одну войну с Россией - 29.05.2025 Украина.ру

"Финны – cпокойные и уравновешенные люди". Как НАТО готовит ещё одну войну с Россией

Президент Финляндии – известный националистический ястреб Александр Стубб –заявил о том, что его страна располагает одной из самых сильных армий в Европе, и... Украина.ру, 29.05.2025

2025-05-29T15:06

2025-05-29T15:06

2025-05-29T15:06

эксклюзив

украина

александр стубб

f-35

финляндия

нато

европа

россия

владимир зеленский

министерство иностранных дел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063490764_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dad37318d51e7024fee7e7dc7affc9e4.jpg

Президент Финляндии – известный националистический ястреб Александр Стубб –заявил о том, что его страна располагает одной из самых сильных армий в Европе, и после вступления в НАТО ей больше не страшны никакие угрозы."Финны – спокойные и уравновешенные люди. У нас полный контроль над границей. Военные базы России всегда были вдоль границы. Мы ожидаем, что будет новое наращивание (российского военного присутствия). И это логично. У нас одна из самых сильных армий в Европе – наряду с Турцией, Украиной и Польшей. Мы удвоили границу НАТО. У нас обязательная воинская служба: 900 000 мужчин и женщин уже её прошли. Более 60 самолетов F-18, недавно закупили 64 самолета F-35. У нас самая мощная артиллерия в Европе – наравне с Польшей. Как я всегда говорю: мы имеем все это не потому, что мы боимся Швеции, а потому что мы хотим сдерживать Россию. Так что финская граница – последнее, о чём стоит беспокоиться. Как мы говорим: мы справимся. Особенно – при поддержке со стороны наших союзников", – хвастливо заявил Стубб.На самом же деле, вступление в ряды Североатлантического альянса и ускоренная милитаризация Финляндии автоматически превратила эту страну в потенциальное поле боя глобального военного конфликта, который активно готовят западные ястребы.А финское правительство, которым руководят неадекватные даже по современным европейским меркам националисты, постоянно провоцирует напряженность в отношениях с восточным соседом.Министерство иностранных дел Финляндии (сейчас им руководит Элина Валтонен из правой Национальной коалиции, которая ранее возглавляла финскую делегацию в парламентской ассамблее НАТО) накануне вызывало посла России Павла Кузнецова, обвиняя россиян в нарушении своего воздушного пространства.Российские дипломаты отвергают подобные претензии, отмечая, что они носят совершенно голословный характер. Потому что российская авиация летает над Балтийским морем в соответствии с действующими международными соглашениями, имея на это законное право.В то же время, уже в начале июня НАТО впервые начнет систематически запускать с территории Финляндии тяжелые разведывательные беспилотники. Они будут совершать полеты вдоль российской границы – от Балтики и до Арктики – серьезно повышая этим региональную напряженность. Ведь такие полеты могут указывать на подготовку будущих атак против Санкт-Петербурга, Выборга, Петрозаводска и Мурманска.Финское общество в буквальном смысле накачивают шовинизмом и русофобией – и вполне очевидно, что это тоже делается в расчете на будущую войну.Ультраправые журналисты продвигают реваншистскую повестку, постоянно поднимая тему так называемых восточных территорий, навсегда утраченных Финляндией после Второй мировой войны.А тема военных преступлений, совершенных финской армией во время нацистского нападения на Советский Союз – например, ее участие в геноцидной блокаде осажденного Ленинграда – наоборот, является в местной прессе полным табу.Финские пожарные получили кевларовые шлемы и бронежилеты, потому что их обязали готовиться к военному конфликту по украинскому образцу – хотя тушить пожары в такой амуниции весьма неудобно. И теперь их внешний вид вызывает у местных жителей настоящую панику.Процветает обычная в подобной обстановке шпиономания. Государственного секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари, занимавшего ранее должность начальника полиции безопасности, подозревают в государственной измене – с прозрачными намеками на возможную причастность России.Дошло до того, что Кинологическая ассоциация Финляндии, ответственная за организацию всемирного конкурса собаководов, который состоится в августе в Хельсинки, запретила допускать на него собак из России и Белоруссии. Очевидно, опасаясь, что эти вражеские животные будут проводить подрывную деятельность против Суоми."Спокойных и уравновешенных финнов" активно вербуют для участия в боевых действиях на стороне Киева."Из Финляндии в соотношении с численностью населения воевать на Украину уехало больше добровольцев, чем из других европейских стран. Точное количество неизвестно, но отправившихся воевать было не менее ста человек", – рассказал журналистам начальник консульского отдела финского МИДа Юсси Таннер.Пастор-капеллан Хенри Кивиярви рассказал местному изданию Yle, что финские солдаты срочной службы обсуждают с ним свои планы поехать на Украину – отмечая, что эти молодые люди не имеют никакого представления о том, что их там ожидает.Финское общество заговорило об украинских реалиях только после недавней гибели наемника Лео Аланда – сына одного из местных политиков, проживавшего в городе Турку.Отправившись воевать за Зеленского, этот воинственно настроенный юноша быстро пожалел о своем решении и попытался досрочно разорвать контракт с ВСУ. Но этого ему никто не позволил – несмотря на то, что отец Лео пытался вернуть его домой с помощью правительства Финляндии, используя для этого свои связи.В начале мая стало известно, что Аланд пропал без вести, а украинские сослуживцы сообщили финнам о том, что его разорвал на куски удар беспилотника.В министерстве иностранных дел Финляндии выразили обеспокоенность тем, что иностранные наемники не могут расторгнуть заключенные с украинской армией соглашения, превращаясь в таких же бесправных рабов, как и отловленные сотрудниками ТЦК украинцы. Но в целом официальный Хельсинки не стал высказывать по поводу гибели своего гражданина никаких серьезных претензий.Многие финны выражают обеспокоенность милитаризацией своего государства, прекрасно понимая, что их пытаются втянуть в прямое противостояние с россиянами. Эти настроения сыграли свою роль на весенних муниципальных выборах, где на многих участках достаточно неожиданно победили умеренные политики.В их числе оказался новый член муниципального совета Лаппеэнранты от Левого союза Иван Девяткин. Ранее он активно высказывался в соцсетях против вступления Финляндии в НАТО, выступал против закрытия российско-финской границы и критиковал националистических министров за поддержку украинского режима.Но сразу после избрания его в буквальном смысле затравили в мейнстримных медиа, требуя изгнать русскоязычного "предателя" из финской политики и призывая наказать его за "пророссийские" комментарии."Сегодня проснулся, и, честно говоря, просто хочется плакать", – написал сам Девяткин, после непрерывной волны угроз, поступающих в его адрес со стороны "спокойных и уравновешенных" шовинистов.О планах по созданию нового оружия НАТО читайте в статье Алексея Туманова "Лондон и Берлин создают оружие для "глубокого удара"

https://ukraina.ru/20250525/nato-mozhet-ustroit-yadernuyu-provokatsiyu-v-finlyandii-obviniv-v-etom-rossiyu-malinen-1063398103.html

украина

финляндия

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, александр стубб, f-35, финляндия, нато, европа, россия, владимир зеленский, министерство иностранных дел, мид