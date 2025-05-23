https://ukraina.ru/20250523/london-i-berlin-sozdayut-oruzhie-dlya-glubokogo-udara-potomu-chto-boyatsya-rossiyskikh-iskanderov-1063376473.html

Лондон и Берлин создают оружие для "глубокого удара", потому что боятся российских "Искандеров"

Лондон и Берлин создают оружие для "глубокого удара", потому что боятся российских "Искандеров" - 23.05.2025 Украина.ру

Лондон и Берлин создают оружие для "глубокого удара", потому что боятся российских "Искандеров"

Великобритания и Германия объявили о планах создать новое оружие, способное поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров

2025-05-23T18:15

2025-05-23T18:15

2025-05-23T18:15

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Совместные разработки стали возможны после подписания осенью 2024 года двустороннего оборонного соглашения Trinity House. Новая система станет одним из самых передовых британских вооружений для, как заявили в правительстве Соединенного королевства, усиления натовского сдерживания и укрепления оборонпрома Европы."Глубокий точный удар" или Deep Precision Strike - так называют британские власти проект. Однако это не только название, но и военный инструмент стратегической конкуренции между государствами. Пока что неизвестно, над чем конкретно будут работать (если уже не работают) немецкие и британские конструкторы - будет ли это баллистическая или крылатая ракета, или управляемый снаряд, или нечто среднее.Глубокие ударыГлубокие удары были разработаны в годы Первой мировой войны как средство преодоления линии фронта. По иронии судьбы, к этой войне и привела немецко-британская гонка вооружений. В XX веке тактику постоянно совершенствовали - это связано с появлением новых бомбардировщиков, крылатых ракет, ядерного оружия и так далее.К разработке новых видов вооружения в XXI веке Запад подтолкнул опыт украинского конфликта. По версии аналитиков ведущего французского института международных проблем IFRI, тупиковая ситуация на фронте в зоне СВО в 2023 году побудила обе стороны использовать глубокие точные удары в поисках военного эффекта, который стало невозможно достигнуть на передовой. В комбинированных ударах, как это принято говорить в России, задействованы и баллистические ракеты, и крылатые, и беспилотники, и управляемые снаряды.Европейцы посмотрели на происходящее и пришли к выводу, что их государства уязвимы перед подобными угрозами. Все возможности европейских армий на данный момент сведены к остаткам систем, унаследованных после Холодной войны СССР и США.Российские же системы развиваются с большой скоростью благодаря СВО. Комбинированные удары усложняют работу противовоздушной обороны, сравнительно дешевые беспилотники могут использовать не только регулярные армии, но и, например, некие условные мятежники. Это представляет значительную угрозу для европейских вооруженных сил, так как конфликт на Украине поднимает вопросы и о возможностях Европы наносить глубокие точные удары, и о способности защищаться от них. Об этом говорится в исследовании IFRI, опубликованном в ноябре 2024 года.Аналитики рассматривают три театра военных действий в контексте развития глубоких точных ударов:Остановимся на Европе, России и Украине.Баланс вооруженийВласти Евросоюза и чиновники НАТО традиционно считают Россию угрозой. Фактор внешней опасности позволяет им аккумулировать денежные средства и вкладывать их в развитие военной инфраструктуры, разработку и производство вооружений, испытывать тактику и средства поражения на украинском полигоне.Причем серьезную обеспокоенность на Западе вызвал инцидент с падением украинского БПЛА Ту-141 "Стриж" почти в самом начале СВО. Тогда беспилотник пересек половину Европы, был обнаружен, но не уничтожен комплексами ПВО.К российским средствам "глубоких точных ударов" относят:Европейские средства "глубоких точных ударов":К этому списку можно добавить и Украину, так как Киев получал и получает от стран Запада "Хаймарсы", М270, "Сторм Шэдоу". Осенью 2024 года в Штатах времен Байдена обсуждали возможные поставки на Украину ракет JASSM.Интегрированная ПВОСтраны НАТО развивают Интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону (IAMD) с 2000-х годов. В настоящее время на повестке дня укрепление совместной системы ПРО (BMD).BMD официально направлена против государств, от которых для НАТО исходит угроза удара ракетами средней дальности. Для этого в Польше и Румынии развернуты американские комплексы Aegis Ashore, а на испанских кораблях размещены их морские модификации.Учитывая потенциальную уязвимость НАТО для российских ракет в октябре 2022 года Германия запустила Европейскую инициативу Sky Shield (ESSI). Программа направлена на создание многоуровневой обороны на основе немецких зенитных ракетных систем IRIS-T, американских Patriot и израильских Arrow 3. Всего в программе принимают участие около 20 государств. Заявленная цель - получить и ввести систему в эксплуатацию к концу 2020-х годов.И здесь у европейцев не все так просто. Самая дальнобойная система в этом комплексе - израильская, а не европейская. Во-вторых, европейские критики считают, что она не подходит для перехвата российских "Искандеров". И в-третьих, в дружной европейской семье существуют разногласия: удовлетворять спрос на комплексы для системы ПРО/ПВО могут немецко-американские производственные линии, и Франции это не очень-то нравится. Официальный Париж призывает к перебалансировке наступательных и оборонительных возможностей. В принципе, это может быть ответом на вопрос о том, почему французский президент Эмманюэль Макрон так часто говорит о ядерном зонтике.И, кстати, последние обсуждения развития IAMD в НАТО состоялись на конференции в Риге (Латвия) 6-9 мая. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал союзников больше инвестировать в оборону и увеличить объем оборонно-промышленного производства. К чему Германия и Великобритания и приступили.Ну, а если речь идет о системе ПВО на основе IRIS-T, стоит учесть, что в 2025 году начнутся первые поставки этих немецких комплексов в Эстонию. Германии придется чем-то компенсировать потери. И не исключено, что заменой послужит немецко-британская разработка. Тем более, что она, из того, что мы знаем из открытых источников, и решит две задачи: укрепит европейский оборонпром и усилит восточный (читай: антироссийский) фланг НАТО.

https://ukraina.ru/20250514/poka-v-turtsii-govoryat-o-peremirii-nato-i-es-sozdayut-edinuyu-armiyu-tselyu-kotoroy-budut-rossiya-i-kitay-1063133801.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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