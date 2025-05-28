https://ukraina.ru/20250528/pryamoe-uchastie-nato-pochemu-zapad-ne-boitsya-eskalatsii-i-kakuyu-lovushku-gotovit-dlya-putina--prozorov-1063451279.html

Прямое участие НАТО? Почему Запад не боится эскалации и какую ловушку готовит для Путина – Прозоров

Прямое участие НАТО? Почему Запад не боится эскалации и какую ловушку готовит для Путина – Прозоров - 28.05.2025 Украина.ру

Прямое участие НАТО? Почему Запад не боится эскалации и какую ловушку готовит для Путина – Прозоров

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал об угрозе эскалации в связи с заявлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, о... Украина.ру, 28.05.2025

2025-05-28T09:28

2025-05-28T09:28

2025-05-28T09:28

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фридрих мерц

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украина.ру

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал об угрозе эскалации в связи с заявлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, о ловушке, которую Запад готовит для президента России Владимира Путина, а также прокомментировал текущую ситуацию в зоне СВО и поделился своими соображениями о перспективах перевоспитания украинцев и о возможных причинах убийства известного украинского адвоката Андрея Портнова.00:36 – Поставки дальнобойных ракет Киеву;09:45 – Переговоры и готовящаяся ловушка для Путина;12:19 – Ситуация в зоне СВО;20:14 – Шансы на перевоспитание украинцев;24:38 – Компромат на Зеленского. *В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов#Прозоров #Россия #Украина #НАТО #дрон #война #Путин #Зеленский #Трамп ТГ-канал Василия Прозорова: https://t.me/ukr_leaks Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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